Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 15., vasárnap Georgina, Kolos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
családi konfliktus

Brooklyn Beckham villámgyorsan reagált Gordon Ramsay kritikájára: kizárta őt is az életéből

családi konfliktus Brooklyn Beckham Gordon Ramsay
Komáromi Bence
2026.02.15.
Néhány napja Gordon Ramsay arról beszélt, hogy a legidősebb Beckham fiút elvakítja a szerelem, ezért fajult idáig a családi viszályuk. Brooklyn Beckham válaszul megszakította a kapcsolatot a sztárszakáccsal.

Folytatódik a Beckham családi viszály. Most nem a közvetlen családtagok között robbant ki az újabb konfliktus, hanem a család régi barátja, Gordon Ramsay és Brooklyn Beckham között. Történt ugyanis, hogy a sztárszakács úgy érezte, hogy neki is állást kell foglalnia a Beckhamek közti balhéban. A Pokol konyhájának séfe rá jellemző őszinteséggel azt nyilatkozta, hogy szerinte Brooklynt elvakítja a szerelem, emiatt pedig nem tud józan döntéseket hozni. A fiatalabbik szakács válaszul letörölte a korábbi mecénását az Instagram-oldaláról.

Brooklyn Beckham már nem csak a családtagjait, Gordon Ramsay-t is kizárta az életéből
Brooklyn Beckham már nem csak a családtagjait, Gordon Ramsayt is kizárta az életéből 
Forrás: Getty Images

Gordon Ramsay két családi viszályban is főszerepet vállal

  • Miközben a saját rokonságában is puskaporos a helyzet, a mesterszakács úgy érezte, hogy ki kell állnia Victoria és David Beckham mellett
  • A támogatásáról biztosította a házaspárt, majd arról beszélt, hogy szerinte Brooklyn egyelőre nincs tisztában azzal, hogy mit veszíthet, ha kizárja a szüleit az életéből
  • Nyilatkozatának legerősebb mondatában pedig kijelentette, hogy Brooklyn fülig szerelmes Nicola Peltz-be, ez pedig nem teszi lehetővé, hogy józan döntéseket hozzon
  • A legidősebb Beckham fiú válaszul megszakította vele a kapcsolatot.

Brooklyn Beckham reagált a kritikára

Mindössze két nappal Gordon Ramsay vádjai után Brooklyn tömören és röviden reagált a vele szembeni kritikákra. A szüleihez és a testvéreihez hasonlóan a családi barátjukat is törölte az ismerősei közül a közösségi médiában. A fiatalabbik séf a továbbiakban nem fogja látni a Ramsay által feltöltött tartalmakat.

Brooklyn ezzel egyértelműen jelezte, hogy nem kíváncsi azok véleményére, akik őt vagy a feleségét, Nicolát minősítik. A celebcsemete döntése azért is rendkívül szomorú, mert korábbban napvilágra került, hogy Gordon Ramsay volt az egyetlen olyan ember a szűk családi-baráti körből, akivel a konfliktus kirobbanása után is szívesen beszélgetett Brookly - számolt be róla a Page Six.

A Beckham családi konfliktus további részleteit itt tudjátok elolvasni:

Na már csak ez hiányzott: Meghan Markle vette pártfogásába Brooklyn Beckhamet

A botrányok koronázatlan királynője úgy döntött, hogy ő is beszáll a Beckham családi viszályba.

„Brooklynt elvakítja a szerelem" Gordon Ramsay is beszállt a Beckham családi viszályba

A sztárszakács Victoria és David Beckham oldalára állt a Beckham családi viszályban. Gordon Ramsay szerint Brooklyn Beckham nem tud józan döntéseket hozni a szerelem miatt.

A háború folytatódik: Brooklyn Beckhamnek új tetoválással üzent a testvére - Fotó

Újabb fordulóponthoz érkezett Beckhamék családi viszálya: Romeo Beckham friss tetoválással üzent testvérének, aki elfordult a családtól. Brooklyn Beckham időközben eltüntette a testvéreihez és édesapjához köthető motívumait.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu