Brooklyn Beckham villámgyorsan reagált Gordon Ramsay kritikájára: kizárta őt is az életéből

Folytatódik a Beckham családi viszály. Most nem a közvetlen családtagok között robbant ki az újabb konfliktus, hanem a család régi barátja, Gordon Ramsay és Brooklyn Beckham között. Történt ugyanis, hogy a sztárszakács úgy érezte, hogy neki is állást kell foglalnia a Beckhamek közti balhéban. A Pokol konyhájának séfe rá jellemző őszinteséggel azt nyilatkozta, hogy szerinte Brooklynt elvakítja a szerelem, emiatt pedig nem tud józan döntéseket hozni. A fiatalabbik szakács válaszul letörölte a korábbi mecénását az Instagram-oldaláról.

Brooklyn Beckham már nem csak a családtagjait, Gordon Ramsayt is kizárta az életéből

Gordon Ramsay két családi viszályban is főszerepet vállal Miközben a saját rokonságában is puskaporos a helyzet, a mesterszakács úgy érezte, hogy ki kell állnia Victoria és David Beckham mellett

A támogatásáról biztosította a házaspárt, majd arról beszélt, hogy szerinte Brooklyn egyelőre nincs tisztában azzal, hogy mit veszíthet, ha kizárja a szüleit az életéből

Nyilatkozatának legerősebb mondatában pedig kijelentette, hogy Brooklyn fülig szerelmes Nicola Peltz-be, ez pedig nem teszi lehetővé, hogy józan döntéseket hozzon

A legidősebb Beckham fiú válaszul megszakította vele a kapcsolatot.

Brooklyn Beckham reagált a kritikára

Mindössze két nappal Gordon Ramsay vádjai után Brooklyn tömören és röviden reagált a vele szembeni kritikákra. A szüleihez és a testvéreihez hasonlóan a családi barátjukat is törölte az ismerősei közül a közösségi médiában. A fiatalabbik séf a továbbiakban nem fogja látni a Ramsay által feltöltött tartalmakat.

Brooklyn ezzel egyértelműen jelezte, hogy nem kíváncsi azok véleményére, akik őt vagy a feleségét, Nicolát minősítik. A celebcsemete döntése azért is rendkívül szomorú, mert korábbban napvilágra került, hogy Gordon Ramsay volt az egyetlen olyan ember a szűk családi-baráti körből, akivel a konfliktus kirobbanása után is szívesen beszélgetett Brookly - számolt be róla a Page Six.

