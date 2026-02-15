Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Téli olimpia 2026: Kettős lábtörése után aranyérmet szerzett az olasz síelő, ellenfelei térdre borultak előtte - Videó

Komáromi Bence
2026.02.15.
Egy valódi tündérmesének lehettek szemtanúi, akik ma figyelemmel követték az óriás-műlesiklás versenyszámát. Frederica Brignone ugyanis mindössze egy évvel a súlyos balesete után aranyérmet nyert a téli olimpia 2026-os kiírásában.

Frederica Brignone aranyérmével zárult a milánói-cortinai téli olimpia óriás-műlesiklás száma. Az olasz alpesi síelő ezzel a második aranyérmét zsebelte be, ami alapvetően is hatalmas teljesítménynek számítana, de még komolyabbá teszi a sikerét, hogy a fiatal sportoló egy évvel ezelőtt kettős lábtörést és keresztszalag-szakadást szenvedett. Frederica azonban mindent megtett, hogy ott lehessen a 2026-os téli olimpián, az akaratereje pedig a csúcsra repítette őt.

Téli olimpia 2026: Frederica Brignone egy évvel a súlyos balesete után olimpiai aranyérmet nyert
Forrás: Getty Images Europe

A téli olimpia legszebb pillanatának lehettünk szemtanúi

Miután Frederica célba ért, eleredtek a könnyei és őszintén felszabadult minden érzelem, ami az elmúlt egy évben összegyűlt benne. Riválisai - miután meglátták a kijelzőn a síelő időeredményét - ahelyett, hogy szomorúan távoztak volna a hóról, odarohantak Fredericához és bemutatták a téli olimpia legönzetlenebb pillanatát: mind a ketten térdre borultak és meghajoltak ellenfelük előtt, aki bizonyította, hogy a szív és az akarat képes túlmutatni az emberi teljesítőképesség határain

Sara Hector és Thea Louise Stjernesund meghajoltak a győztes ellenfelük előtt
Forrás: NurPhoto

A 2026-os téli olimpia legszebb pillanatát itt tudjátok megtekinteni:

