Ha ez volt az ovis jeled, ilyen férjet dob neked a karmagép

Van valami megmagyarázhatatlanul kedves az óvodai szimbólumokban. Elég, ha néha egy almát vagy egy katicát látunk, és máris visszarepülünk abba az időbe, amikor a legnagyobb gondunk az volt, ki ülhet mellénk uzsonnánál, és amikor még nem a keresztnevünk, hanem egy ovis jel díszelgett a szekrényünkön.

Az ovis jel nem véletlenül az volt, ami. Még azt is megtudhatod, milyen férjed lesz ez alapján.

Forrás: Shutterstock

Miért lehet jelentősége életedben az ovis jelnek?

Egyesek szerint az ovis jel olyannyira meghatározó, hogy nemcsak a személyiségünkre, hanem arra is hatással van, kit sodor mellénk az élet, vagyis karmikus jelentőséggel bír. Ha nem hiszel benne, akkor is utolér. Derítsd ki, milyen férjet nyersz a karmagép szerint, ha az alábbiak valamelyike volt a jeled az oviban!

Napocska ovis jel

A napocska jelű gyerekek már kicsiként is ragyogtak. Elképesztő népszerűségnek örvendtek és övék voltak a legmenőbb játékok. Ha napocska volt a jeled, a karmagép egy olyan férjet dob neked, aki stabil és melegszívű. Afféle emberi fűtőtest. Nem feltétlenül ő a leghangosabb a társaságban, de amikor mellette vagy, úgy érzed, minden a helyére kerül. Rajong érted, empatikus, reggelente kávét főz, este betakar. Vigyázz erre a páratlan kincsre!

Alma volt a jeled az oviban?

Forrás: Shutterstock

Alma ovis jel

Ha alma volt a jeled, már az óvodában is rendmániás voltál. Tudtad, hol a helye a dolgaidnak, és azt is, melyik játékot hova kell visszatenni. Idegesítő egy gyerek lehettél, az egyszer biztos. A csillagok is elárulják, milyen lehet számodra a legjobb férj, a karmagép viszont azt állítja: neked egy kifejezetten rendetlen férj kell, hogy megtanuld az életet egy kicsit lazábban kezelni. Elvégre nem kell mindig olyannak lennie a lakásnak, mintha egy katalógusban szerepelne. Férjeddel nincs más dolgod, mint felülni a szerelem hullámaira és élvezni néha az édes semmittevést. A mosás várhat!

Esernyő volt?

Forrás: Shutterstock

Esernyő ovis jel

Az esernyő jelet kaptad óvodában? Akkor szeretted a színeket, a meséket, élveztél minden kreatív elfoglaltságot, és ösztönösen megláttad a rosszabb dolgokban is a jót. A karmagép kissé bohém, hippis férfiakat küld az utadba, és nem kizárt, hogy ilyen típusú ember lesz a férjed is. Lehet, hogy néha szétszórt, lehet, hogy néha kizárja magát a lakásból, de legalább remekül tudtok együtt nevetni ezeken a képtelen helyzeteken. Mellette az életed inkább kaland, mint unalmas állóvíz.