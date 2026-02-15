Lakatos Laci: „Az ember, szerintem nem tud olyan kardinális hibát elkövetni az életében”

A 7 érzés című sorozatban ismert embereket kérdezünk arról, mi jut eszükbe hét alapvető emberi érzésről. A szabály egyszerű: nincs gondolkodás, nincs magyarázat, csak az első gondolatok. A játék célja, hogy megmutassa, ki hogyan viszonyul az érzelmeihez – mennyire engedi közel őket, vagy épp mennyire tartja távol magától. Lakatos Laci mesél arról, hogyan gondolkodik az életről, az emberi kapcsolatokról és saját működéséről.

Lakatos Lacival beszélgettünk az érzéseiről.

Félelem

„Van bennem félelem” – mondja őszintén. Leginkább attól tart, hogy a családjával történhet valami. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nem éli az életét állandó szorongásban. „Nem alapjáraton van jelen, de szerintem ez a fajta félelem mindenkiben ott van.”

Harag

Régebben sokat idegeskedett, és hajlamos volt haragot tartani. Ma már egészen máshogy látja ezt. „Rájöttem, hogy a harag nem vezet sehova.” Úgy érzi, a düh elsősorban azt mérgezi, aki hordozza. „Nem vagyok haragtartó, könnyen megbocsátok, de nem felejtek.”

Szégyen

Saját magát gátlástalan embernek tartja – a szó jó értelmében. „Bizonyos határokon belül persze, de szégyenkezni nem szoktam.” Úgy érzi, nincs miért. Tudja, ki ő, és vállalja magát a hibáival együtt.

Irigység

„Ez egy rossz tulajdonság” – mondja határozottan. Szerinte sokakban jelen van az irigység, de magában nem érzi. „Mások örömének ugyanúgy tudok örülni, mint a sajátomnak.” Tudatosan törekszik arra, hogy olyan emberekkel vegye körül magát, akikben szintén nincs meg ez az érzés.

Féltékenység

Úgy gondolja, a féltékenység valamilyen formában mindenkiben ott van. „Egy egészséges féltékenység kell.” Szerinte ez nem romboló, sőt: „nagyon sok szeretetet ad”, ha nem lépi át a határokat.

Vágy

A vágyakozást fontosnak tartja. „Kellenek a vágyak, jó dolog vágyakozni.” Úgy érzi, ez ad lendületet az életnek, és amikor az ember eléri, amire vágyott, az még nagyobb elégedettséget hoz.

Megbánás

Laci szerint nem szabad megbánni semmit. „Az ember szerintem nem tud olyan kardinális hibát elkövetni az életében” – teszi hozzá mosolyogva –, „vagy ha igen, ahhoz nagyon ügyesnek kell lenni, negatív értelemben.”