Egy otthon sokkal több, mint falak, bútorok és jól megválasztott kiegészítők – az élettered rólad mesél, a hangulatodról, az életstílusodról, sőt arról is, mire vágysz igazán egy hosszú nap végén. Amikor megtalálod a hozzád illő lakberendezési stílust, hirtelen minden a helyére kerül: könnyebb dönteni arról, milyen színű legyen a nappali, milyen árnyalatokban gondolkodj, vagy éppen milyen legyen a ház színe, hogy valóban jól érezd magad benne. Az is hamarabb kirajzolódik, milyen tájolású lakás a legjobb számodra – sok fénnyel, nyugalommal vagy épp pezsgő városi energiákkal. Ez a játékos, mégis beszédes „milyen ház illik hozzám teszt” nem szakmai kérdésekkel dolgozik, hanem érzésekre, benyomásokra és ösztönös választásokra épít. Pont ezért tudja megmutatni, hogy a minimalista lakberendezés, a boho stílus, a karakteres vintage lakberendezés, vagy éppen egy lendületes amerikai stílusú ház világa áll-e közelebb a személyiségedhez. Egy kis önismeret, egy csipet inspiráció – és máris közelebb kerülsz ahhoz az otthonhoz, amely igazán te vagy.
Milyen ház illik hozzám teszt
Ez a lakberendezésistílus-teszt nem helyettesít egy profi lakberendezés tervező munkáját, de tökéletes első lépés.
Ha már tudod, milyen lakberendezési stílus illik hozzád, sokkal könnyebb lesz dönteni színekről, bútorokról és hangulatról.
Töltsd ki a tesztet, írd fel egy papírra a válaszaid betűjelét és kiderül, hogy milyen ház vagy lakás passzol leginkább hozzád!
1. Milyen a tökéletes hétvégi reggeled?
a) Csend, letisztultság, egy kávé egy világos térben
b) Madárcsicsergés, kert, friss levegő
c) Brunch egy menő helyen, nyüzsgés körülöttem
d) Lassú reggeli, elegáns környezet, régi bútorok
2. Melyik színvilág áll hozzád a legközelebb?
a) Fehér, szürke, bézs
b) Zöld, barna, természetes árnyalatok
c) Fekete, beton, élénk színek
d) Bordó, arany, mély kékek
3. Mennyire fontos számodra a környezet?
a) A rend és az átláthatóság a legfontosabb
b) Fontos, hogy legyen tér és természet
c) Az számít, mi van a közelben: kávézók, programok
d) A hangulat és a stílus mindennél fontosabb
4. Hogyan írnád le magad?
a) Praktikus és céltudatos
b) Nyugodt, családcentrikus
c) Pörgős, társasági
d) Romantikus, művészi
5. Melyik mondat áll hozzád a legközelebb?
a) „A kevesebb több.”
b) „Otthon ott van, ahol a természet közel van.”
c) „Szeretem, ha mindig történik valami.”
d) „A részletekben rejlik a lényeg.”
Kiértékelés – Mit mondanak rólad a válaszaid?
Számold össze hány a) b) c) d) válaszod volt, amiből a legtöbb volt, az a te ideális élettered.
Legtöbb A válasz – Minimalista, skandináv ihletésű otthon
Számodra a rend, az átláthatóság és a nyugalom a kulcs. A minimalista lakberendezés és a minimál stílusú nappali áll hozzád a legközelebb, gyakran skandináv elemekkel kiegészítve.
Jellemző stílusok és ötletek:
- Skandináv stílusú nappali világos falakkal
- Skandináv stílusú konyha letisztult frontokkal
- Természetes anyagok, fa, len, pamut
- Ha felmerül a kérdés: szürke bútorhoz milyen falszín illik? – nálad a törtfehér, bézs és halvány pasztell a nyerő
Ez a stílus különösen jól működik lakberendezési ötletek kis lakás esetén, ahol minden négyzetméter számít. Egy skandináv stílusú ház vagy akár egy finoman japán stílusú lakberendezés is közel állhat hozzád.
Legtöbb B válasz – Természetközeli, vidéki és mediterrán otthon
Te akkor érzed jól magad, ha van tér, levegő és természet.
A vidéki stílusú lakberendezés, a mediterrán stílusú ház, sőt akár a toszkán stílusú konyha is tökéletesen passzol hozzád.
Inspirációk:
- Vidéki stílusú konyha vagy mediterrán stílusú konyha
- Meleg földszínek, terrakotta, olíva, homok
- Fa gerendák, rusztikus lakberendezési tárgyak
- A tájolás nálad különösen fontos: egy jó tájolású ház sok napfénnyel aranyat ér
Ha gyakran gondolkodsz azon, milyen legyen a ház színe, nálad a természetes, meleg árnyalatok működnek igazán.
Legtöbb C válasz – Városi loft, amerikai és bohém stílus
Pörgős, kreatív és társasági vagy.
A loft stílusú nappali, az amerikai stílusú ház, vagy akár egy vagány amerikai stílusú konyha illik hozzád leginkább.
A te világod:
- Nyitott terek, nagy belmagasság
- Ipari elemek + modern dizájn
- Bohém, boho stílusú lakberendezés
- Merész színek, hangsúlyos dekoráció
Ha azon tűnődsz, milyen lakberendezési stílus illik hozzám, nálad nincs egyetlen szabály – a szabadság és az egyediség a kulcsszó.
Legtöbb D válasz – Vintage, art deco és klasszikus elegancia
Érzékeny vagy a részletekre, szereted a történeteket és a karakteres tereket.
A vintage stílus lakberendezés, a lakberendezés vintage stílusban, vagy akár az art deco lakberendezési stílus a te tereped.
Ami igazán te vagy:
- Vintage lakberendezés meleg színekkel
- Vintage stílusú konyha, réz és arany részletekkel
- Provence stílus nappali vagy klasszikus polgári enteriőr
- Díszes lakberendezési tárgyak, karakteres bútorok
Sokan ebben a stílusban teszik fel a kérdést: milyen színű az aurám? – mert nálad az otthon valóban lelki tér is.
