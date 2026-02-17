Egy otthon sokkal több, mint falak, bútorok és jól megválasztott kiegészítők – az élettered rólad mesél, a hangulatodról, az életstílusodról, sőt arról is, mire vágysz igazán egy hosszú nap végén. Amikor megtalálod a hozzád illő lakberendezési stílust, hirtelen minden a helyére kerül: könnyebb dönteni arról, milyen színű legyen a nappali, milyen árnyalatokban gondolkodj, vagy éppen milyen legyen a ház színe, hogy valóban jól érezd magad benne. Az is hamarabb kirajzolódik, milyen tájolású lakás a legjobb számodra – sok fénnyel, nyugalommal vagy épp pezsgő városi energiákkal. Ez a játékos, mégis beszédes „milyen ház illik hozzám teszt” nem szakmai kérdésekkel dolgozik, hanem érzésekre, benyomásokra és ösztönös választásokra épít. Pont ezért tudja megmutatni, hogy a minimalista lakberendezés, a boho stílus, a karakteres vintage lakberendezés, vagy éppen egy lendületes amerikai stílusú ház világa áll-e közelebb a személyiségedhez. Egy kis önismeret, egy csipet inspiráció – és máris közelebb kerülsz ahhoz az otthonhoz, amely igazán te vagy.

Ez a 'milyen ház illik hozzám' teszt megmutatja az egyéniségedet, vágyaidat. Reméljük az álmaid és a valóság találkozhat, és valóban olyan otthonban élsz, ami passzol hozzád.

Forrás: 123.rf.com

Milyen ház illik hozzám teszt

Ez a lakberendezésistílus-teszt nem helyettesít egy profi lakberendezés tervező munkáját, de tökéletes első lépés.

Ha már tudod, milyen lakberendezési stílus illik hozzád, sokkal könnyebb lesz dönteni színekről, bútorokról és hangulatról.

Töltsd ki a tesztet, írd fel egy papírra a válaszaid betűjelét és kiderül, hogy milyen ház vagy lakás passzol leginkább hozzád!

1. Milyen a tökéletes hétvégi reggeled?

a) Csend, letisztultság, egy kávé egy világos térben

b) Madárcsicsergés, kert, friss levegő

c) Brunch egy menő helyen, nyüzsgés körülöttem

d) Lassú reggeli, elegáns környezet, régi bútorok

2. Melyik színvilág áll hozzád a legközelebb?

a) Fehér, szürke, bézs

b) Zöld, barna, természetes árnyalatok

c) Fekete, beton, élénk színek

d) Bordó, arany, mély kékek

3. Mennyire fontos számodra a környezet?

a) A rend és az átláthatóság a legfontosabb

b) Fontos, hogy legyen tér és természet

c) Az számít, mi van a közelben: kávézók, programok

d) A hangulat és a stílus mindennél fontosabb