Kuka helyett kincs – Így használd a retró cuccokat 2026 lakberendezési trendjeiben

lakáskultúra lakásfestés trendszín
Fodor Borbála
2026.02.16.
Aki imádta a tíz évvel ezelőtti belsőépítészeti irányzatokat, az idén dörzsölheti a tenyerét. Ez a lakberendezési trend 2026-ban nagyot fog ütni.

Újból divatosak a tíz évvel ezelőtti belsőépítészeti trendek, sőt, egyenesen úgy tűnik, 2026 lett az új 2016. A divatdiktátorok lesöpörték az évtizedes port, és visszanyúltak a retróhoz. Ha van régi holmid a padláson, bátran hozd le, a barátaid ámulni fognak — következzenek 2026 legjobb lakberendezési trendötletei!

lakberendezési trend 2026
Lakberendezési trend 2026: elővehetjük a tíz évvel ezelőtti bútorokat, kiegészítőket
Forrás: 123.rf.com

Idén divat lett a nosztalgia

  • 2026-ban visszatérnek a tíz évvel ezelőtti lakberendezési trendek: merész színek, retró barna, virágminták.
  • Újra divat lesz a kékeszöld fal, a minimalizmus helyett tarol a mintás dekoráció
  • Szerezz be bohém kiegészítőket a bolhapiacról és használd bátran

Lakberendezési trend 2026

lakberendezési trend 2026
A lakberendezési trend 2026 egyik legmenőbb színe a kékeszöld
Forrás: 123.rf.com

Kékeszöld a fő szín

Ami a falfestést illeti, a merész színek 2016-ban újdonságnak számítottak, és idén ismét tarolnak. Tíz évvel ezelőtt különösen a kékeszöld volt az egyik legmenőbb árnyalat, mely most visszatér. De nemcsak a világos tónusok, hanem a kékeszöld mellett a sötétkék és a zöld is jó választás lehet, továbbá a púder-árnyalatok is jól működhetnek. Ennek a trendnek a lényege az, hogy egyetlen hangsúlyos, élénk színes fal legyen a színkavalkád helyett, a szoba többi fala pedig világos, semleges színekkel ezt egészítse ki. Bátran használd tehát a merészebb árnyalatokat beltérre!

Christmas interior decorated with Christmas wreath made of fir branches. Two armchairs and a genuine animal fur on the floor in front of an electric fireplace.
Hódít a retro, lakberendezési trend 2026.
Forrás: 123.rf.com

Hódít a retró barna

2016-ban jött, látott és győzött a retró barna, később aztán gyorsan letaszította a trónról a hideg szürke és a skandináv fehér. Az utóbbi időben azonban megint kezdett visszakúszni a sok meleg szín, így különösen a barna, minden árnyalatával együtt. A sötétebb fabútorok, falszínek a vintage stílust idézik, természetközeli hangulatot árasztanak. A földszínű árnyalatok sikerének kulcsa a többféle textúra beépítése, a tér megvilágítása, mellyel szeretetteljes otthont varázsolhatsz.

Retro stone sink and mixer golden in the kitchen in the Scandinavian style, a bouquet of mimosa in a clay vase
A lakberendezési trend 2026 egyik sztárja a réz csaptelep és a beton mosdó
Forrás: 123.rf.com

Arany és sárgaréz fürdőszobaszerelvények

Az arany, a rozéarany és a réz rendkívül népszerű volt tíz évvel ezelőtt, és az lesz most is! A fényes csillogást sikeresen szorították háttérbe a metál színű kiegészítők, olyannyira, hogy néhány évig a fürdőszobaszalonokban főleg azokat lehetett kapni. A csillogás azonban most visszatért a fürdőszobadivatba, némi csavarral: idén a fényes felületeket természetes hatású anyagokkal kombinálják. A trend szerint például egy réz csaptelep jól mutat beton mosdóval — érdemes tehát ezzel kísérletezni.

A hálószobában jól mutat a virágminta, az a lakberendezési trend 2026 sztárja
Forrás: 123.rf.com

Virágminta minden mennyiségben

Felejtsd el a letisztult, minimalista dizájnt és használd nyugodtan a nagy mintájú dekorációkat! Légy merész és válaszd a személyiségedet kifejező belső tereket. Divat lesz például a nagy virágmintás tapéta, mely akár a hálószobád falát is díszítheti. Ha ezt túl soknak tartod, akkor szőnyegekkel, párnákkal, egyéb lakberendezési kellékekkel tudod becsempészni az otthonodba ezeket a mintákat — a lényeg, hogy nagy és színes legyen!

This image showcases a cozy and inviting bohemian-style living room. The room features a brown leather sofa adorned with colorful throw pillows. A wooden coffee table sits in front of the sofa, decorated with a candle and various items. The walls are decorated with an assortment of framed pictures and wall hangings. A hanging chair with a woven design is positioned near a window, allowing natural light to fill the space. The room is further enhanced with several potted plants and a large rug, creating a warm and welcoming atmosphere.
Lakberendezési trend 2026 - A bohém stílus tarol idén, így rendezd be a nappalidat
Forrás: 123.rf.com

Tarol a bohém stílus

Egy évtizede a laza, bohém enteriőr volt a sikkes, a lakberendezési trend 2026-ban is ugyanez lesz. A szőtt falkárpitokat, mintás szőnyegeket, gyöngyös dekorációkat, falon függőket bátran használhatod díszítésre. Ráadásul erre nem is kell sokat áldoznod: elég, ha kimész a bolhapiacra és beszerzel néhány eklektikus kiegészítőt. Minél színesebb, bohémabb, annál jobb!

Bright living room in a modern luxury house
Lakberendezési trend 2026 - A fehér falakat kombinálhatjuk a természetes felületekkel, például látszó fa gerendával
Forrás: 123.rf.com

Különböző felületek kombinációja

A monoton minimalizmust megtörve belsőépítészeti trend lesz a különféle textúrájú felületek vegyítése — mint azt már láthattuk a fürdőszobák esetében. A hófehér fal egyhangúságát megtörve téglával vagy nyers fával kombinálhatod a látványt, ezzel sokkal természetesebbnek és vizuálisan érdekesebbnek hat majd az otthonod. 2026 lakberendezési trendje: virágos minták, élénk színek, bohém stílus.

Idén a lakberendezésben visszatér a tíz évvel ezelőtti merész kékeszöld, a meleg retró barna, a csillogó fémek, a nagy virágminták és a bohém, textúrákban gazdag enteriőrök világa.

