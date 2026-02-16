Kuka helyett kincs – Így használd a retró cuccokat 2026 lakberendezési trendjeiben

Újból divatosak a tíz évvel ezelőtti belsőépítészeti trendek, sőt, egyenesen úgy tűnik, 2026 lett az új 2016. A divatdiktátorok lesöpörték az évtizedes port, és visszanyúltak a retróhoz. Ha van régi holmid a padláson, bátran hozd le, a barátaid ámulni fognak — következzenek 2026 legjobb lakberendezési trendötletei!

Lakberendezési trend 2026: elővehetjük a tíz évvel ezelőtti bútorokat, kiegészítőket

Idén divat lett a nosztalgia 2026-ban visszatérnek a tíz évvel ezelőtti lakberendezési trendek: merész színek, retró barna, virágminták.

Újra divat lesz a kékeszöld fal, a minimalizmus helyett tarol a mintás dekoráció

Szerezz be bohém kiegészítőket a bolhapiacról és használd bátran

Lakberendezési trend 2026

A lakberendezési trend 2026 egyik legmenőbb színe a kékeszöld

Kékeszöld a fő szín

Ami a falfestést illeti, a merész színek 2016-ban újdonságnak számítottak, és idén ismét tarolnak. Tíz évvel ezelőtt különösen a kékeszöld volt az egyik legmenőbb árnyalat, mely most visszatér. De nemcsak a világos tónusok, hanem a kékeszöld mellett a sötétkék és a zöld is jó választás lehet, továbbá a púder-árnyalatok is jól működhetnek. Ennek a trendnek a lényege az, hogy egyetlen hangsúlyos, élénk színes fal legyen a színkavalkád helyett, a szoba többi fala pedig világos, semleges színekkel ezt egészítse ki. Bátran használd tehát a merészebb árnyalatokat beltérre!

Hódít a retro, lakberendezési trend 2026.

Hódít a retró barna

2016-ban jött, látott és győzött a retró barna, később aztán gyorsan letaszította a trónról a hideg szürke és a skandináv fehér. Az utóbbi időben azonban megint kezdett visszakúszni a sok meleg szín, így különösen a barna, minden árnyalatával együtt. A sötétebb fabútorok, falszínek a vintage stílust idézik, természetközeli hangulatot árasztanak. A földszínű árnyalatok sikerének kulcsa a többféle textúra beépítése, a tér megvilágítása, mellyel szeretetteljes otthont varázsolhatsz.

A lakberendezési trend 2026 egyik sztárja a réz csaptelep és a beton mosdó

Arany és sárgaréz fürdőszobaszerelvények

Az arany, a rozéarany és a réz rendkívül népszerű volt tíz évvel ezelőtt, és az lesz most is! A fényes csillogást sikeresen szorították háttérbe a metál színű kiegészítők, olyannyira, hogy néhány évig a fürdőszobaszalonokban főleg azokat lehetett kapni. A csillogás azonban most visszatért a fürdőszobadivatba, némi csavarral: idén a fényes felületeket természetes hatású anyagokkal kombinálják. A trend szerint például egy réz csaptelep jól mutat beton mosdóval — érdemes tehát ezzel kísérletezni.