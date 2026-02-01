Amikor a párkapcsolat a végéhez közelít – Vagy számodra már véget is ért?

Sajnos nem minden párkapcsolat tart örökké. Az érzések ugyanis idővel változhatnak, ami a kapcsolatotok végéhez is vezethet. A kedvesedből azonban nem egyik napról a másikba szeretsz ki, vannak apró jelei annak, hogy a varázs már csak a múlté.

Biztos, hogy véget akarsz vetni a párkapcsolatodnak?

Forrás: Shutterstock

Ha beleszerettél, akkor ki is szerethetsz belőle – A párkapcsolat vége

A szerelem sajnos valóban egy olyan utca, melybe ha az egyik végén bementél, akkor a másik végén ki is jöhetsz. Lehet, hogy úgy érzed, megtaláltad a lelki társad, akivel egyértelmű az egyetértés, sőt, az is lehet, hogy még meg is kéri a kezed, attól még sajnos nincs garantálva a „boldogan éltek ,míg meg nem haltak”.

Egy párkapcsolatba rengeteg energiát kell belefektetni, hogy az megfelelően működjön még akkor is, ha épp rosszabb időszakot éltek. Ha azt érzed, hogy ő az igazi, és még egy megcsalást is meg tudsz neki bocsátani, mert mellette szeretnél elköteleződni, és fontosabb a közös múltatok, mint egyetlen félrement éjszaka, még akkor is érezheted azt, hogy már nincs több üzemanyag benned.

A „kész, ennyi volt” kézfeltevős szakítás helyett természetesen lehet, sőt kell is az érzéseidről beszélni partnereddel, hiszen együtt kell ezt vagy átvészelni vagy elviselni a búcsút.

Honnan tudom, hogy még szeretem a páromat?

Persze vannak szerelemtesztek is, melyek elgondolkodtatnak, hogy vajon tényleg szeretitek-e még egymást, vagy már csak a megszokás tart össze titeket. De míg egy ilyen teszt csupán elindít ezen az úton, addig az ösvényt magadnak kell feltárnod. Gondold végig, hogy ezek az apró jelek, melyek szakértők szerint egyértelmű jelei annak, hogy kiszerettél a párodból, igazak-e rád.

1. Nem gondolsz a partneredre

Karen Washington, szexuál- és párkapcsolati terapeuta szerint az egyik legfontosabb ismérve annak, hogy már nem ő a nagy Ő, az, hogy teljesen kiábrándultál a kapcsolatból. Nem vonod be a terveidbe vagy valaki másról álmodozol?

Bár az teljesen természetes, ha fantáziálsz, illetve valamilyen szinten csökkent az érdeklődés a partnered mindennapi történései iránt, attól még az, hogy egyáltalán nem érdekel már sem ő, sem a kapcsolatotok, az elég nagy vészvillogó.

2. Rossz szexuális élet

A szexuális életetek lefolyását nagyon sok minden tudja befolyásolni. Megélhettek jobb és rosszabb időszakokat, attól függően, hogy épp milyen időszak köszöntött be a saját mindennapjaidba. Viszont ha egyértelműen gyér vagy egyenesen nullához közelít a szexuális életetek, akkor valószínűleg nem nagyon érzed magad jól ebben a kapcsolatban, legalábbis nem érzed magad már vadító nőnek. Washington szerint ilyenkor érdemes feltenni magadnak azt a kérdést, hogy vonzódsz-e még a partneredhez. Ennek megválaszolásához pedig ne félj segítséget kérni egy szakképzett szexuálterapeutától vagy pszichológustól.