Sólyom a pályán: Will Ferrell golfos vígjátéka lehet a Netflix nyári slágere

Van valami különösen szórakoztató abban, amikor egy sportlegenda nem hajlandó tudomásul venni, hogy az idő bizony nem az ő oldalán áll. A Sólyom a pályán pontosan erre a helyzetre épít, és ha minden jól megy, ez lehet a nyár egyik legnagyobb streaming-slágere a Netflix kínálatában.

Sólyom a pályán – Golf, egó és egy utolsó esély a halhatatlanságra A Sólyom a pályán egy visszatérő golflegendáról szól, aki az utolsó nagy dobására készül.

A főszerepben Will Ferrell, aki most először kapott saját sorozat.

Humor, dráma és generációs konfliktusok keverednek egy ígéretes Netflix-produkcióban.

A történet középpontjában Lonnie „The Hawk” Hawkins áll, akit Will Ferrell alakít majd – aki, egyébként komikusként kezdte a pályafutását sok-sok évvel ezelőtt.

Hawkins 2004-ben a világ legjobb golfozója volt, ma viszont már inkább a múlt dicsőségéből él. Legalábbis mindenki más szerint, ő ugyanis még nem írta alá a saját „kilépőpapírjait" – sőt, egy utolsó nagy győzelemről álmodik, amivel bezsebelhetné a golf Grand Slamet – ami a Happy Gilmore 2 filmben is megjelent.

A sorozat talán egyik legnagyobb erőssége, hogy nemcsak a pályán zajló küzdelmekre fókuszál majd, ahogy tette azt az Adam Sandler-film. Lonnie visszatérése egy komplett családi és társadalmi káoszt hoz magával. Ott van például a fia, Lance, aki maga is sikeres golfozó, és finoman szólva sem hisz apja nagy comebackjében. A volt feleség, Stacy sem éppen a szurkolói klub elnöke, miközben az influenszer-menyasszony, Natalie inkább a tartalomgyártással foglalkozik, nem a sporttörténelemmel.

Vagyis egy igazi kis Z generációs limonádé-vígjátéknak ígérkezik.

És persze nem lenne teljes a történet néhány régi rivális nélkül: újra feltűnik Golden Fisk, aki már kétszer is legyőzte Hawkinst, miközben a háttérben a profi golf világa sem várja tárt karokkal a visszatérőt. A PGA Tour köreiben is akad, aki inkább a múlt részeként tekintene rá. Tipikus kapuzárási pánik, amikor még úgy érzi az ember, hogy képes lenne mindenre, viszont a többiek szerint már nem maradt más hátra, csak a piros ruhák és a gyors kocsik.