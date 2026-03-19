2026. márc. 19., csütörtök

Sólyom a pályán: Will Ferrell golfos vígjátéka lehet a Netflix nyári slágere

Hajdu Viktória
2026.03.19.
Egy legenda, aki nem hajlandó visszavonulni és egy sorozat, ami lehet, hogy mindent visz idén nyáron. Saját vígjátékszériát kapott Will Ferrell, jön a Sólyom a pályán.

Van valami különösen szórakoztató abban, amikor egy sportlegenda nem hajlandó tudomásul venni, hogy az idő bizony nem az ő oldalán áll. A Sólyom a pályán pontosan erre a helyzetre épít, és ha minden jól megy, ez lehet a nyár egyik legnagyobb streaming-slágere a Netflix kínálatában.

Will Ferrell, Sólyom a pályán sorozata nyáron érkezik majd a Netflixre.
Sólyom a pályán – Golf, egó és egy utolsó esély a halhatatlanságra

  • A Sólyom a pályán egy visszatérő golflegendáról szól, aki az utolsó nagy dobására készül.
  • A főszerepben Will Ferrell, aki most először kapott saját sorozat.
  • Humor, dráma és generációs konfliktusok keverednek egy ígéretes Netflix-produkcióban.

A történet középpontjában Lonnie „The Hawk” Hawkins áll, akit Will Ferrell alakít majd – aki, egyébként komikusként kezdte a pályafutását sok-sok évvel ezelőtt. 

Hawkins 2004-ben a világ legjobb golfozója volt, ma viszont már inkább a múlt dicsőségéből él. Legalábbis mindenki más szerint, ő ugyanis még nem írta alá a saját „kilépőpapírjait" – sőt, egy utolsó nagy győzelemről álmodik, amivel bezsebelhetné a golf Grand Slamet – ami a Happy Gilmore 2 filmben is megjelent.

A sorozat talán egyik legnagyobb erőssége, hogy nemcsak a pályán zajló küzdelmekre fókuszál majd, ahogy tette azt az Adam Sandler-film. Lonnie visszatérése egy komplett családi és társadalmi káoszt hoz magával. Ott van például a fia, Lance, aki maga is sikeres golfozó, és finoman szólva sem hisz apja nagy comebackjében. A volt feleség, Stacy sem éppen a szurkolói klub elnöke, miközben az influenszer-menyasszony, Natalie inkább a tartalomgyártással foglalkozik, nem a sporttörténelemmel.

Vagyis egy igazi kis Z generációs limonádé-vígjátéknak ígérkezik. 

És persze nem lenne teljes a történet néhány régi rivális nélkül: újra feltűnik Golden Fisk, aki már kétszer is legyőzte Hawkinst, miközben a háttérben a profi golf világa sem várja tárt karokkal a visszatérőt. A PGA Tour köreiben is akad, aki inkább a múlt részeként tekintene rá. Tipikus kapuzárási pánik, amikor még úgy érzi az ember, hogy képes lenne mindenre, viszont a többiek szerint már nem maradt más hátra, csak a piros ruhák és a gyors kocsik.

Will Ferrell neve már most garancia a kínosan zseniális jelenetekre, de a sorozat azért nem áll meg a felszínes poénoknál, nagyon hangsúly lesz a golf, mint sport bemutatásán is. További érdekesség még, hogy Will eddig még sosem kapott teljes és egyedüli főszerepet sorozatban, szóval végre itt is megcsillogtathatja azt a kínosan nevetséges személyiségét, amit a filmjeiben úgy szeretünk. 

A Sólyom a pályán nyáron érkezik a Netflix kínálatába a 10 részével, és minden adott ahhoz, hogy a kanapéról nézve drukkoljunk egy kissé makacs, kissé nevetséges, de nagyon is szerethető visszatérésnek.

Ezek is érdekelhetnek:

XO Kitty 3. évad: visszatér a KISS szerelmi káosza – Ezt tartogatja Kitty utolsó éve

Ha azt hitted, már mindent láttál, lehet, hogy most kezdődik csak az igazi dráma.

Meghódítják a mozikat is: jön a Labubu-film a Paddington rendezőjétől

Újabb szintre lép a Labubu-őrület: a világszerte népszerű figurák hamarosan saját mozifilmet kapnak – a projekt mögött pedig komoly nevek sorakoztak fel.

Steve Carell új sorozata, a Rooster az a vígjáték, amire már régóta vártunk: megható apa-lánya történet sok humorral

Mi történik, ha egy bestselleríró apa egy egyetemi botrány kellős közepébe csöppen – ráadásul a lánya miatt?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
