2026. márc. 19., csütörtök

Elkészült Val Kilmer AI-generált filmje: a színészt a mesterséges intelligencia támasztotta fel

Komáromi Bence
2026.03.19.
A tavaly áprilisban elhunyt színész újra megelevenedik a vásznon. Hamarosan a mozikba kerül az As Deep as the Grave című film, amelyben a néhai Val Kilmer kulcsszerepet fog játszani. Annak ellenére is, hogy a torokrákkal vívott küzdelme miatt már nem tudott részt venni a forgatásokon.

Megdöbben hírek érkeztek. Az As Deep as the Grave című film rendezője, Coerte Boorhees bejelentette, hogy a mesterséges intelligencia segítségével életre keltették Val Kilmert. Hamarosan újra találkozhatunk a torokrákban elhunyt színész digitális másával, amely nem csak kinézetében, hanem hangjában is megegyezik Kilmerrel.

Val Kilmer tavaly áprilisban hunyt el, miután 10 éven át küzdött a torokrákkal
Forrás:  Getty Images

Val Kilmer AI-generált filmje hatalmas áttörést hozhat Hollywoodban

Bár nem ez az első eset, amikor egy váratlanul elhunyt színészt digitálisan kellett megjeleníteni a vásznon, talán ez az első, amikor az első képkockától az utolsóig az AI dolgozta ki a szereplő megjelenését. Val Kilmert ugyanis még 2015-ben választották ki Fintan atya szerepére, azonban a rákdiagnózisa miatt nem tudott már részt venni a forgatásokon. A romló egészségügyi állapota, majd korai halála ellenére a film rendezője nem akarta lecserélni a sztárt.

„Kilmer volt az a színész, aki arra született, hogy eljátssza ezt a szerepet. Rá terveztük. Ám akkor nagyon-nagyon nehéz időszakon ment keresztül, emiatt pedig nem tudta már elkezdeni a munkát" nyilatkozta Coerte Boorhees. A rendező ezért felkereste a sztár családját, ők pedig áldásukat adták rá, hogy a tragédia ellenére megjeleníthessék a színészt a vásznon.

Hogyan tudták megjeleníteni Val Kilmert a filmben?

  • A színész lánya, Mercedes fiatalkori képeket és felvételeket adott át a készítőknek az apjáról, ők pedig ezeket felhasználták és a mesterséges intelligencia segítségével újra alkották Kilmer digitális változatát.
  • A torokrák miatt a filmsztár korán elvesztette a beszédképességét, emiatt már a Top Gun: Maverick című filmben is utólag kellett legenerálni a hangját. Az ekkor készített hangsávokat felhasználták az új film készítése során is.
  • Kilmer még megélte a Maverick elkészültét és büszkén jelentette be, hogy boldogsággal töltötte el, hogy újra hallhatta a saját hangját.

A színész korábban maga vallotta be, hogy meghatódott, amikor megtapasztalta, hogy mire képes a mesterséges intelligencia, ezért támogatta, hogy halála esetén felhasználják a technológiát az ő megjelenítésére is.

„Hálás vagyok a Sonantic teljes csapatának, akik mesterségesen helyreállították a hangomat oly módon, amiről soha nem gondoltam volna, hogy lehetséges. Az emberi lényeknek a kommunikáció képessége a létezés alapja, ezért a lehetőség, hogy elmesélhetem a történetemet egy hiteles és ismerős hangon, hihetetlenül különleges ajándék a sorstól" – nyilatkozta korábban.

A film bejelentése negatív visszhangot váltott ki a közösségi médiában, ugyanis a legtöbb rajongó etikátlannak tartja, hogy egy elhunyt legenda ilyen módon térjen vissza. Ennek ellenére Voorhees nem foglalkozik a kritikákkal és hamarosan nyilvánosságra hozza a film első előzetesét is. Amíg a trailerre várunk, nézd meg a digitálisan létrehozott Val Kilmerről készült első fotókat:

