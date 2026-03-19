Elkészült Val Kilmer AI-generált filmje: a színészt a mesterséges intelligencia támasztotta fel

Megdöbben hírek érkeztek. Az As Deep as the Grave című film rendezője, Coerte Boorhees bejelentette, hogy a mesterséges intelligencia segítségével életre keltették Val Kilmert. Hamarosan újra találkozhatunk a torokrákban elhunyt színész digitális másával, amely nem csak kinézetében, hanem hangjában is megegyezik Kilmerrel.

Val Kilmer tavaly áprilisban hunyt el, miután 10 éven át küzdött a torokrákkal

Forrás: Getty Images

Val Kilmer AI-generált filmje hatalmas áttörést hozhat Hollywoodban

Bár nem ez az első eset, amikor egy váratlanul elhunyt színészt digitálisan kellett megjeleníteni a vásznon, talán ez az első, amikor az első képkockától az utolsóig az AI dolgozta ki a szereplő megjelenését. Val Kilmert ugyanis még 2015-ben választották ki Fintan atya szerepére, azonban a rákdiagnózisa miatt nem tudott már részt venni a forgatásokon. A romló egészségügyi állapota, majd korai halála ellenére a film rendezője nem akarta lecserélni a sztárt.

„Kilmer volt az a színész, aki arra született, hogy eljátssza ezt a szerepet. Rá terveztük. Ám akkor nagyon-nagyon nehéz időszakon ment keresztül, emiatt pedig nem tudta már elkezdeni a munkát" – nyilatkozta Coerte Boorhees. A rendező ezért felkereste a sztár családját, ők pedig áldásukat adták rá, hogy a tragédia ellenére megjeleníthessék a színészt a vásznon.

Hogyan tudták megjeleníteni Val Kilmert a filmben? A színész lánya, Mercedes fiatalkori képeket és felvételeket adott át a készítőknek az apjáról, ők pedig ezeket felhasználták és a mesterséges intelligencia segítségével újra alkották Kilmer digitális változatát.

A torokrák miatt a filmsztár korán elvesztette a beszédképességét, emiatt már a Top Gun: Maverick című filmben is utólag kellett legenerálni a hangját. Az ekkor készített hangsávokat felhasználták az új film készítése során is.

Kilmer még megélte a Maverick elkészültét és büszkén jelentette be, hogy boldogsággal töltötte el, hogy újra hallhatta a saját hangját.

A színész korábban maga vallotta be, hogy meghatódott, amikor megtapasztalta, hogy mire képes a mesterséges intelligencia, ezért támogatta, hogy halála esetén felhasználják a technológiát az ő megjelenítésére is.