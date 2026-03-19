Íme Hollywood új álompárja: az Oscar-díjas Michael B. Jordan a Bridgerton sztárját imádja

Az elmúlt napokban valósággal felrobbant a közösségi média: a rajongók kiszúrták, hogy Michael B. Jordan sorra reagál Yerin Ha bejegyzéseire. A hollywoodi sztár több Instagram- és TikTok-posztot is lájkolt, kommentelt, mit Yerin Ha tett közzé vagy szerepel azokban – ez pedig azonnal pletykákat indított el.

Michael B. Jordan és Yerin Ha lehet az új hollywoodi álompár

Forrás: Getty Images

Yerin Ha a Bridgerton című sorozatból lehet ismerős, míg Michael B. Jordan pedig Hollywood egyik legangyobb sztárja, aki az utóbbi időben több nagyszabású produkcióban is szerepelt, és a Bűnösök című filmben nyújtott alakításáért a legjobb férfi főszereplő kategóriában Oscar-díjat nyert. Sokan meglepődtek azon, hogy a két színész érdeklődik egymás iránt.

Yerin Ha és Michel B. Jordan: izzot köztük a levegő

Michael B. Jordan és Yerin Ha a Screen Actors Guild Awards gálán találkoztak, ahol mindketten hivatalos minőségben voltak jelen. Yerin Ha a ceremónia nagyköveteként vett részt az eseményen, a szakma feltörekvő generációját képviselte, Michael B. Jordan pedig jelöltként és díjátadóként lépett színpadra. A gálán Yerin Ha-t arról kérdezték, kikkel szeretne leginkább találkozni ezena különleges eseményen, és ő név szerint említette Michael B. Jordant. A kívánsága végül teljesült, közös fotó is készül róluk, és úgy tűnik, igen jó benyomást tettek egymásra, izzot köztük a levegő. A találkozó után kezdődött az online „udvarlás” is. A rajongók most arra várnak, mikor erősítik meg a kapcsolatukat.

