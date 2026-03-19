2026. márc. 19., csütörtök

Anna hercegnő tud spórolni! 57 évvel ezelőtt viselte először azt a kabátot, amiben most is tündökölt – Fotó

Horváth Angéla
2026.03.19.
Anna hercegnő ismét bebizonyította, a stílus nem a folyamatos megújulásról, hanem az időtállóságról szól: a windsori kastélyban rendezett állami banketten egy olyan kabátban jelent meg, amelyet először 57 évvel ezelőtt viselt.

A 75 éves Anna hercegnő egy krémszínű, földig érő ruhát választott a St George’s Hallban tartott díszvacsorára, amelyet a király adott a nigériai államfő látogatásának alkalmából. A figyelmes szemek hamar kiszúrták, hogy a kabátruha nem új: Anna már 1969 júniusában, 18 évesen is viselte egy filmpremieren. A ruhadarab ugyan átesett némi átalakításon, de ettől függetlenül jól felismerhető.  

Anna hercegnő 2026-ban és 1969-ben: 57 év után viselte ugyanazt a kabátot
A legszembetűnőbb különbség a gallérnál figyelhető meg: korábban díszes, koncentrikus körmintával készült, mára viszont egy letisztultabb megoldás váltotta fel. Az ujjakon viszont megőrizték az eredeti mintázatot.

Anna hercegnő környezettudatossága: nem dobja félre a régi ruháit

Anna hercegnőről köztudott, hogy nem követi vakon a divatot, inkább tudatosan építkezik a ruhatárában. Kedvenc darabjait többször is viseli – legyen szó ruhákról, kabátokról, kalapokról vagy táskákról. Legtöbbször egy türkizkék ruha volt rajta, amelyet először 1978-ban viselt Botswana elnökének fogadásakor, majd később több alkalommal is előkerült, például a 2013-as Royal Ascoton és egy 2024-es dubai látogatáson. Egy másik visszatérő darabja egy lila kabát, amelyet 1982 és 2004 között legalább hatszor viselt hivatalos eseményeken.

Anna hercegnő korábban így fogalmazott erről a hozzáállásról: egy jól szabott, klasszikus ruhadarabot akár egy életen át lehet viselni, számára pedig a takarékosság mindig fontos volt.

