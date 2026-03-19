A nagy bejelentéshez Király Linda egy fotót is posztolt: a képen szerelme kezét fogja, ujján pedig egy nagy köves gyűrű csillog.

Király Linda kezét a Duna-Parton, ezzel a csodás gyűrűvel kérte meg a szerelme

Király Linda az elmúlt időszakban több szempontból is változásokon ment keresztül. Sokat fogyott, új zenével is jelentkezett, és a végre rátalált az igaza szerelem is. Korábban már beszélt arról, mennyire jól érzi magát a bőrében, de hangsúlyozta, emögött sok munka áll - írja a Borsonline.

Király Linda vőlegénye: a férfi szintén a zenei világba dolgozik

Király Linda a párjáról tavaly év végén mesélt először részletesebben: annyit árult el, hogy néhány évvel idősebb nála, és szintén a zenei közegben dolgozik. Kapcsolatuk egy félreértéssel indult. A férfi kávéra hívta, ő pedig azt hitte, szakmai beszélgetés lesz belőle, később derült ki számára, hogy valójában randira érkezett. Az énekesnő akkor úgy fogalmazott, párja elfogadja és támogatja őt, kapcsolatuk alapja pedig a nyílt kommunikáció.

