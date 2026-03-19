Jeffrey Epstein állhat a kis Madeleine McCann eltűnése mögött: bejelentés érkezett az FBI-hoz

Közel húsz éve próbálják kideríteni, hogy mi történt a Portugáliából eltűnt angol kislánnyal. A Madeleine McCann-ügy kapcsán időről időre előkerülnek új szemtanúk, gyanúsítottak, bizonyítékok és nyomok, de a most napvilágra került vallomás mind közül az egyik legfelkavaróbb. A bejelentés szerint ugyanis a hírhedt Jeffrey Epstein köre is kapcsolatba hozható a rejtélyes eltűnéssel.
Újabb fordulat a Madeleine McCann-ügyben
- Egy tanú azt állítja, 2009-ben látta az eltűnt kislányt, méghozzá nem is akárkivel.
- A gyermekkel lévő nő úgy nézett ki, mint Jeffrey Epstein azóta már elítélt kerítője.
- A szemtanú már 2020-ban megtette a bejelentést, de az FBI csak most kezdte kivizsgálni.
Az elmúlt években számtalan elmélet látott napvilágot Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban, ami a modern kriminalisztika egyik legismertebb rejtélye. A brit kislány háromévesen, 2007 májusában tűnt el egy portugáliai nyaralás során, miközben szülei egy közeli étteremben vacsoráztak. Az eltűnés körülményei azóta is tisztázatlanok, az évek során pedig számos elmélet született: az emberrablástól kezdve, a hanyagságból elkövetett gyilkosságon át egészen a szervezett bűnözésig. A nyomozás több ország hatóságait is megmozgatta, de egyértelmű válasz máig nem született. Egy friss tanúvallomás azonban, amelyben Jeffrey Epstein egykori kerítőjének neve is felmerült, most új irányba terelheti a nyomozást.
Hátborzongató részlet derülhetett ki a Madeleine McCann-ügy kapcsán
Az OK! magazin beszámolója szerint a tanú 2009-ben, egy bolt felé tartva látott meg egy nőt, aki egy hat év körüli kislány kezét fogta. A leírás alapján a nő feltűnően hasonlított Ghislaine Maxwellre, Jeffrey Epstein bizalmasára és egykori kerítőjére. A gyermek pedig kísértetiesen emlékeztetett a két évvel korábban eltűnt Madeleine-re.
A tanú azt állította, a nő láthatóan feszült volt. Folyamatosan siettette a kislányt, aki a jobb szemére szorította az egyik kezét (Madeleine McCann jobb szemében egy íriszhiba volt, erről könnyedén felismerhette volna bárki – a szerk.)
Folyamatosan hátrafordult, hogy rám nézzen. Amikor közelebb mentem a kislányhoz, észrevettem, hogy úgy néz ki, mint Madeline McCann. A nő pedig, akit vele láttam, olyan volt, mint Ghislaine Maxwell
– áll az FBI-nak tett bejelentésben, amit csak évekkel később, 2020-ban lépett meg a tanú. Bár a vallomás hitelességét egyelőre nem erősítették meg, az ügyet most újra elővették, és vizsgálják, lehet-e valós alapja a felvetésnek.
Milyen kapcsolat lehetett Madeleine McCann és Jeffrey Epstein között?
A szemtanú azt a Ghislaine Maxwellt vélte felismerni a Madeleine-nel sétáló nő személyében, akit 2022-ben húsz év börtönre ítéltek emberkereskedelem miatt – Jeffrey Epstein kerítőjeként szerzett fiatal lányokat a férfinak. Ennek fényében pedig nem kizárható, hogy a férfinek is szerepe volt a kislány eltűnésében.
Jeffrey Epstein neve, akinek még Diana hercegné halálához is köze lehetett, sem ismeretlen a közvélemény számára. A befolyásos amerikai üzletembert kiterjedt szexuális visszaélési hálózat működtetésével vádolták, amelyben gyermekek kihasználása is szerepelt. Kapcsolati hálója kiterjedt volt. A 2019-es, börtönben elkövetett öngyilkossága óta számos elmélet látott napvilágot a tevékenységével kapcsolatban. Rémtetteiről és segítőiről a nemrég nyilvánosságra hozott Epstein-akták nyújtanak megdöbbentő betekintést.
Bár a mostani szemtanúi vallomás elsőre sokkolónak tűnik, fontos hangsúlyozni: egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy Madeleine McCann eltűnése és Jeffrey Epstein köre között valóban lenne kapcsolat. Az ilyen bejelentések azonban még évek múltán is új lendületet adhatnak a nyomozásnak, és reményt azoknak, akik még mindig válaszokat keresnek.
