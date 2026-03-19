Jeffrey Epstein állhat a kis Madeleine McCann eltűnése mögött: bejelentés érkezett az FBI-hoz

Szívfacsaró vallomást tett egy szemtanú, ami teljesen felforgathatja a 19 éve megoldatlan ügyet. A bejelentés alapján erősen gyanítható, hogy Madeleine McCann eltűnése összekapcsolható Jeffrey Epstein hálózatával.

Közel húsz éve próbálják kideríteni, hogy mi történt a Portugáliából eltűnt angol kislánnyal. A Madeleine McCann-ügy kapcsán időről időre előkerülnek új szemtanúk, gyanúsítottak, bizonyítékok és nyomok, de a most napvilágra került vallomás mind közül az egyik legfelkavaróbb. A bejelentés szerint ugyanis a hírhedt Jeffrey Epstein köre is kapcsolatba hozható a rejtélyes eltűnéssel.

Jeffrey Epstein neve is felmerült a Madeleine McCann-ügy kapcsán.
Újabb fordulat a Madeleine McCann-ügyben

  • Egy tanú azt állítja, 2009-ben látta az eltűnt kislányt, méghozzá nem is akárkivel.
  • A gyermekkel lévő nő úgy nézett ki, mint Jeffrey Epstein azóta már elítélt kerítője.
  • A szemtanú már 2020-ban megtette a bejelentést, de az FBI csak most kezdte kivizsgálni.

Az elmúlt években számtalan elmélet látott napvilágot Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban, ami a modern kriminalisztika egyik legismertebb rejtélye. A brit kislány háromévesen, 2007 májusában tűnt el egy portugáliai nyaralás során, miközben szülei egy közeli étteremben vacsoráztak. Az eltűnés körülményei azóta is tisztázatlanok, az évek során pedig számos elmélet született: az emberrablástól kezdve, a hanyagságból elkövetett gyilkosságon át egészen a szervezett bűnözésig. A nyomozás több ország hatóságait is megmozgatta, de egyértelmű válasz máig nem született. Egy friss tanúvallomás azonban, amelyben Jeffrey Epstein egykori kerítőjének neve is felmerült, most új irányba terelheti a nyomozást.

Hátborzongató részlet derülhetett ki a Madeleine McCann-ügy kapcsán

Az OK! magazin beszámolója szerint a tanú 2009-ben, egy bolt felé tartva látott meg egy nőt, aki egy hat év körüli kislány kezét fogta. A leírás alapján a nő feltűnően hasonlított Ghislaine Maxwellre, Jeffrey Epstein bizalmasára és egykori kerítőjére. A gyermek pedig kísértetiesen emlékeztetett a két évvel korábban eltűnt Madeleine-re.

A tanú azt állította, a nő láthatóan feszült volt. Folyamatosan siettette a kislányt, aki a jobb szemére szorította az egyik kezét  (Madeleine McCann jobb szemében egy íriszhiba volt, erről könnyedén felismerhette volna bárki – a szerk.)

Folyamatosan hátrafordult, hogy rám nézzen. Amikor közelebb mentem a kislányhoz, észrevettem, hogy úgy néz ki, mint Madeline McCann. A nő pedig, akit vele láttam, olyan volt, mint Ghislaine Maxwell

 – áll az FBI-nak tett bejelentésben, amit csak évekkel később, 2020-ban lépett meg a tanú. Bár a vallomás hitelességét egyelőre nem erősítették meg, az ügyet most újra elővették, és vizsgálják, lehet-e valós alapja a felvetésnek.

Ghislaine Maxwell és Jeffrey Epstein
Emberkereskedelem miatt évek óta ül börtönben Ghislaine Maxwell, aki bizonyítottan  kerítőként szerzett lányokat a pedofil Jeffrey Epsteinnek.
Milyen kapcsolat lehetett Madeleine McCann és Jeffrey Epstein között?

A szemtanú azt a Ghislaine Maxwellt vélte felismerni a Madeleine-nel sétáló nő személyében, akit 2022-ben húsz év börtönre ítéltek emberkereskedelem miatt – Jeffrey Epstein kerítőjeként szerzett fiatal lányokat a férfinak. Ennek fényében pedig nem kizárható, hogy a férfinek is szerepe volt a kislány eltűnésében.

Jeffrey Epstein neve, akinek még Diana hercegné halálához is köze lehetett, sem ismeretlen a közvélemény számára. A befolyásos amerikai üzletembert kiterjedt szexuális visszaélési hálózat működtetésével vádolták, amelyben gyermekek kihasználása is szerepelt. Kapcsolati hálója kiterjedt volt. A 2019-es, börtönben elkövetett öngyilkossága óta számos elmélet látott napvilágot a tevékenységével kapcsolatban. Rémtetteiről és segítőiről a nemrég nyilvánosságra hozott Epstein-akták nyújtanak megdöbbentő betekintést.

Bár a mostani szemtanúi vallomás elsőre sokkolónak tűnik, fontos hangsúlyozni: egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy Madeleine McCann eltűnése és Jeffrey Epstein köre között valóban lenne kapcsolat. Az ilyen bejelentések azonban még évek múltán is új lendületet adhatnak a nyomozásnak, és reményt azoknak, akik még mindig válaszokat keresnek.

7 vad elmélet Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban: valószínű sosem derül ki az igazság

Tizenhét évvel az eltűnése után újabb nyomozás indult a portugáliai Praia da Luz közelében, de komolyabb bizonyítékokat továbbra sem találtak. Nem tudni, a hatóság ezt követően merre indul el. Madeleine McCann eltűnéséről a közel két évtized alatt számos teória született, de az igazság még mindig nem derült ki.

A börtön call centerében fog dolgozni Jeffrey Epstein kerítője

Ghislaine Maxwell 500 forintos órabérért kaphat.

András herceg exbarátnője felrobbantotta a netet: szerinte Jeffrey Epstein él, és azt is tudja, hol bujkál - Videó

András herceg egykori barátnője, Lady Victoria Hervey újabb megdöbbentő kijelentéssel állt elő Jeffrey Epstein halálával kapcsolatban. A brit arisztokrata szerint a szexuális bűncselekmények miatt elítélt amerikai milliárdos nem halt meg 2019-ben, hanem egy gondosan megszervezett akcióval megszökött a börtönből, és jelenleg Izraelben él.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
