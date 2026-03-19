3 jel, hogy a gyereked egy elképesztő emberi tornádó

Szerintünk egyetlen anya sincs, aki ne tudná, hogy a gyerekek temperamentuma már egészen kicsi korban megmutatkozik. Míg egyesek nyugodtabbak és megfontoltabbak, mások tele vannak energiával, kíváncsisággal és kalandvággyal. Ez utóbbi csoport komoly gyereknevelési kihívás elé állíthatja a szülőket. Az ilyen eleven gyerekeket szokták viccesen, de rendkívül találóan emberi tornádónak nevezi a szülők. Rosszak? Egyáltalán nem! A nehezen kezelhető gyerekeket egyszerűen csak másként kell nevelni.

Egy eleven gyerek egész nap pörög, mindig új kalandokat keresve.

Forrás: 123rf.com

Az eleven gyerekek három legfontosabb jellemzője

Bár a legtöbbször fiús anyák számolnak be a végtelenül eleven gyerekeikről, a lányok között is szép számmal akadnak ilyen karakterek. Egy ilyen személyiségű lurkóval bizony nem sétagalopp a gyereknevelés. Egyszerre próbáljuk szófogadásra bírni és megóvni őket a bajtól, miközben sokszor úgy érezzük, az idegeinken táncolnak − igen, még a „Miért?" korszaknál is erőteljesebben. Ugyanakkor ezek az eleven gyerekek rendkívül kreatívak, spontának és életvidámak, mellettük szinte lehetetlen unatkozni. Ők nem azok a „rossz” gyerekek, akik plusz figyelemre vágynak, inkább olyanok, mint egy tornádó, de nem a pusztító fajtából, hanem a csodálni valóból. Erejükkel, lendületükkel és elképesztő energiájukkal szinte képtelenség felvenni a versenyt, épp ezért is jelentenek nagy gyereknevelési kihívást a szülők számára.

Lássuk hát azt a három jelet, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy bizony egy túl aktív gyerek szülője vagy.

1. Folyamatosan szaladnod kell utána

Talán ez a legárulkodóbb jel. Két másodpercre elfordítod a fejed, és már el is tűnt. Egyik pillanatban még a játszótéren van, a következőben már a padok mögött bújik meg, vagy éppen egy mókus után mászik fára. A parkolók, a boltok és más zsúfolt helyek különösen próbára teszik a szülői reflexeket. Anyaként ilyenkor szinte állandó készenléti állapotban vagy, ami a nap végére türelmetlenné tehet. Ilyenkor érdemes pár percre elvonulnod, és apára bíznod a még ilyenkor is aktív gyereket, hogy például egy rapid meditációval lenyugtasd az idegrendszeredet.