3 jel, hogy a gyereked egy elképesztő emberi tornádó

Szerintünk egyetlen anya sincs, aki ne tudná, hogy a gyerekek temperamentuma már egészen kicsi korban megmutatkozik. Míg egyesek nyugodtabbak és megfontoltabbak, mások tele vannak energiával, kíváncsisággal és kalandvággyal. Ez utóbbi csoport komoly gyereknevelési kihívás elé állíthatja a szülőket. Az ilyen eleven gyerekeket szokták viccesen, de rendkívül találóan emberi tornádónak nevezi a szülők. Rosszak? Egyáltalán nem! A nehezen kezelhető gyerekeket egyszerűen csak másként kell nevelni.
Az eleven gyerekek három legfontosabb jellemzője
Bár a legtöbbször fiús anyák számolnak be a végtelenül eleven gyerekeikről, a lányok között is szép számmal akadnak ilyen karakterek. Egy ilyen személyiségű lurkóval bizony nem sétagalopp a gyereknevelés. Egyszerre próbáljuk szófogadásra bírni és megóvni őket a bajtól, miközben sokszor úgy érezzük, az idegeinken táncolnak − igen, még a „Miért?" korszaknál is erőteljesebben. Ugyanakkor ezek az eleven gyerekek rendkívül kreatívak, spontának és életvidámak, mellettük szinte lehetetlen unatkozni. Ők nem azok a „rossz” gyerekek, akik plusz figyelemre vágynak, inkább olyanok, mint egy tornádó, de nem a pusztító fajtából, hanem a csodálni valóból. Erejükkel, lendületükkel és elképesztő energiájukkal szinte képtelenség felvenni a versenyt, épp ezért is jelentenek nagy gyereknevelési kihívást a szülők számára.
Lássuk hát azt a három jelet, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy bizony egy túl aktív gyerek szülője vagy.
1. Folyamatosan szaladnod kell utána
Talán ez a legárulkodóbb jel. Két másodpercre elfordítod a fejed, és már el is tűnt. Egyik pillanatban még a játszótéren van, a következőben már a padok mögött bújik meg, vagy éppen egy mókus után mászik fára. A parkolók, a boltok és más zsúfolt helyek különösen próbára teszik a szülői reflexeket. Anyaként ilyenkor szinte állandó készenléti állapotban vagy, ami a nap végére türelmetlenné tehet. Ilyenkor érdemes pár percre elvonulnod, és apára bíznod a még ilyenkor is aktív gyereket, hogy például egy rapid meditációval lenyugtasd az idegrendszeredet.
2. Mintha nem ismerné a félelmet
Persze minden gyerek fél valamitől, de az emberi tornádók gyakran meglepő bátorsággal vetik bele magukat az új helyzetekbe. Míg más gyerekek hosszasan mérlegelik, fel merjenek-e mászni a csúszdára vagy kipróbálják-e a játszótér új játékát, az eleven gyerekek gondolkodás nélkül beleugranak a kalandba. Ez a vakmerőség néha rémisztő lehet számodra, de gondolj csak bele, mit mutat valójában: a rendkívüli kíváncsiságát, az olthatatlan tudásvágyát, ami megállíthatatlanul motiválja a felfedezés örömére. Ez pedig fantasztikus személyiségjegy.
3. Pókicaként megmászik mindent
Székek, mászókák, kerítések, létrák és mindenféle fa, ha valamire fel lehet jutni, az biztosan vonzza az eleven gyereket. Ez pedig, bár anyaként gyakran okozhat lábon kihordott szívinfarktust, valójában az egyik legtermészetesebb elfoglaltság. Ez a mozgásforma egyrészt segíti az idegrendszer érését, másrészt a mászás és más, enyhén kockázatos tevékenységek segíthetnek a későbbi szorongás csökkentésében – legalábbis egy tanulmány szerint. Az ilyen helyzetekben ugyanis a gyerekek megtanulják felmérni a kockázatokat, megoldani a problémáikat, valamint szabályozni az impulzusaikat és az érzelmeiket.
Mit jelen anyaként, ha túl eleven gyereket nevelsz?
Egy emberi tornádó mellett a szülői élet ritkán unalmas, ellenben annál nagyobb kihívás. Bár sok energiát és türelmet igényelnek, az ilyen eleven gyerekek gyakran rendkívül kreatívak, bátrak és kíváncsiak. Különleges személyiségük megfelelő támogatással és keretekkel hatalmas erőforrássá válhat. Tudjuk, hogy anyaként olykor úgy érezheted, egész nap csak futsz utána, de azt se feledd, hogy közben rengeteg nevetést és váratlan kalandot is csempész az életedbe.
