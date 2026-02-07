Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 7., szombat Rómeó, Tódor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ünnepség

Téli olimpia 2026: Mariah Carey 15 millió dollár értékű, összesen összesen 306 karát gyémántot viselt a megnyitón

ünnepség mariah carey téli olimpia 2026 téli olimpia megnyitó
306 karát gyémánt és egy ikonikus hang. Ezt csillantotta meg Mariah Carey a téli olimpia 2126-os megnyitóünnepségén Milánóban.

Hatalmas show-val nyitották meg a 2026-os téli olimpiát, ahol az amerikai világsztár, Mariah Carey ezúttal olaszul énekelt. Az énekesnőnek nem csak a hangja, hanem az ékszerei is elkápráztatták a téli olimpia 2026-os megnyitójának nézőit. 

Téli olimpia 2026: Mariah Carey a San Siro Stadionban lépett fel.
Téli olimpia 2026: Mariah Carey a San Siro Stadionban lépett fel.
Forrás: Getty Images Europe

Téli olimpia 2026: a sport és kultúra látványos találkozása

A téli olimpia 2026-os megnyitója hagyományosan a sport és a kultúra látványos találkozása, ahol a nemzetek ünneplése mellett a művészet és a zene is hangsúlyos szerepet kap. A milánói San Siro Stadionban megrendezett ceremónia ezúttal nemcsak a koreográfiák, a fénytechnika és a nemzetközi sztárfellépők miatt került reflektorfénybe, hanem egy olyan vizuális részlet miatt is, amely azonnal beírta magát az esemény történetébe.

Mariah Carey nem aprózta el a megjelenését

A Grammy-díjas előadó Domenico Modugno közismert, Volaré (Nel Blu, dipinto di Blu) dalát adta elő olaszul a San Siro Stadion színpadán, majd a Budapesti Filharmóniai Társaság is csatlakozott Magyarországról.  Mariah Carey ékszerválasztása legalább akkora figyelmet kapott, mint az előadása. Az énekesnő összesen 306 karát gyémántot viselt magán, a Levuma-ékszerek körülbelül 15 millió dollár értékűek. A központi darab egy lenyűgöző, 20 karátos gyémánt medállal díszített nyaklánc volt, amely önmagában 185 karátot tett ki. Ehhez egy 55 karátos smaragdcsiszolású gyémánt karkötőt és egy 66 karátos, hozzá illő fülbevalót választott Az ékszerek platinába foglalva készültek. Mariah Carey fellépőruhája a Roberto Cavalli divatház munkája és Fausto Puglisi tervezése − írja a Page Six

Elrajtolt a 25. téli olimpia és paralimpia, a sportteljesítmények ünnepe, amely a divat nyelvén is mesél nemzeti identitásról, kulturális örökségről és értékekről. Az olimpiai versenyruháknak egyszerre kell megfelelniük a szélsőséges időjárási körülményeknek, és az is fontos, hogy vizuális üzenetet közvetítsenek a világ felé. Idén káprázatos szetteket láthatunk, amelyeket ebben a cikkünkben nézhettek meg, fotógalériát a megnyitóról pedig itt találsz

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Téli olimpia 2026: nagyon kitettek magukért a tervezők, káprázatos formaruhák születtek

Elrajtolt a 25. téli olimpia és paralimpia, a sportteljesítmények ünnepe, amely a divat nyelvén is mesél nemzeti identitásról, kulturális örökségről és értékekről. Az olimpiai versenyruháknak egyszerre kell megfelelniük a szélsőséges időjárási körülményeknek, és az is fontos, hogy vizuális üzenetet közvetítsenek a világ felé. Idén káprázatos szetteket láthatunk, mutatjuk mind.

Hajból készült pucérruhában vonult az Üvöltő szelek premierjén a vörös szőnyegre Margot Robbie

A színésznő ruhája mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Margot Robbie a premierinterjún kommentálta is a viseletét.

Hivatalos: menyasszony lett Halle Berry − A színésznő maga jelentette be a nagy hírt

A színésznő élő adásban erősítette meg az eljegyzését Van Hunttal. Halle Berry és vőlegénye hat éve járnak együtt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu