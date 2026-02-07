Margot Robbie 100 karátos nyaklánccal kápráztatta el rajongóit az Üvöltő szelek turnéján

Elindult az Üvöltő szelek-film sajtóturnéja, és Margot Robbie igazán odateszi magát. Szinte minden nap új, zseniális outfitet láthatunk a színésznőn, és egyik jobb, mint a másik. Margot Robbi filmbeli karakteréhez híven gótikus stílusú ruhákat visel, és egyszerűen imádjuk. Nézd meg az eddigi legjobb megjelenéseit!

Margot Robbie és Jacob Elordi az Üvöltő szelek presstourján.

Forrás: Getty Images Europe

Margot Robbie Üvöltő szelek-outfitjei Jacob Elordi és Margot Robbie alakítják az Üvöltő szelek főszereplőit. Így most a kettejük interjúival, videóival és képeivel van tele a közösségi média.

Margot Robbie a karakteréhez hűen öltözködik, így népszerűsítve a filmet.

Már csak néhány nap, és megjelenik a film Magyarországon is.

Egy hete indult el az Üvöltő szelek-film presstourja. Ilyenkor a produkció főszereplői interjúkban, premiervetítéseken és különböző műsorokban tűnnek fel, a cél pedig az, hogy a film már a bemutató előtt minél nagyobb figyelmet és népszerűséget kapjon. Az elmúlt években a hollywoodi sztárok körében egyre meghatározóbbá vált a vörös szőnyeges megjelenéseknél az úgynevezett method dressing. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a színészek a presstour során karakterük esztétikáját, hangulatát idéző öltözékekben jelennek meg.

Erre emlékezetes példát láthattunk Margot Robbie esetében a Barbie-film kapcsán, de Zendaya is következetesen alkalmazta ezt a stílust a Dűne-filmek bemutatói idején. A színésznő ikonikus összeállításai mögött Andrew Mukamal stylist kifinomult és kreatív munkája áll. A következőkben Margot Robbie eddigi legemlékezetesebb method dressing megjelenéseit gyűjtöttük össze, valamint azt is, mi rejlik ezek sikerének hátterében.

A Los Angeles-i premierre Margot Robbie egy Schiaparelli által tervezett fekete csipke estélyi ruhát viselt, aminek különleges vérvörös alja volt. A színésznő egy interjúban azt is elárulta, hogy ez az átmenet tudatos döntés volt. „Úgy néz ki a ruha, minta magába szívná a talajt, amiről tudtuk, hogy vörös szőnyeg lesz, vagy ebben az esetben vörös lakkozott padló, aminek színei így kvázi felkúsztak a ruhán. Ehhez jött még a csipke és az Üvöltő szelek sötét hangulata” – írta le Robbie a ruhát egy, a Varietynek adott interjúban.