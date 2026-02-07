Margot Robbie 100 karátos nyaklánccal kápráztatta el rajongóit az Üvöltő szelek turnéján

Elindult az Üvöltő szelek-film sajtóturnéja, és Margot Robbie igazán odateszi magát. Szinte minden nap új, zseniális outfitet láthatunk a színésznőn, és egyik jobb, mint a másik. Margot Robbi filmbeli karakteréhez híven gótikus stílusú ruhákat visel, és egyszerűen imádjuk. Nézd meg az eddigi legjobb megjelenéseit!
Margot Robbie Üvöltő szelek-outfitjei
- Jacob Elordi és Margot Robbie alakítják az Üvöltő szelek főszereplőit. Így most a kettejük interjúival, videóival és képeivel van tele a közösségi média.
- Margot Robbie a karakteréhez hűen öltözködik, így népszerűsítve a filmet.
- Már csak néhány nap, és megjelenik a film Magyarországon is.
Egy hete indult el az Üvöltő szelek-film presstourja. Ilyenkor a produkció főszereplői interjúkban, premiervetítéseken és különböző műsorokban tűnnek fel, a cél pedig az, hogy a film már a bemutató előtt minél nagyobb figyelmet és népszerűséget kapjon. Az elmúlt években a hollywoodi sztárok körében egyre meghatározóbbá vált a vörös szőnyeges megjelenéseknél az úgynevezett method dressing. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a színészek a presstour során karakterük esztétikáját, hangulatát idéző öltözékekben jelennek meg.
Erre emlékezetes példát láthattunk Margot Robbie esetében a Barbie-film kapcsán, de Zendaya is következetesen alkalmazta ezt a stílust a Dűne-filmek bemutatói idején. A színésznő ikonikus összeállításai mögött Andrew Mukamal stylist kifinomult és kreatív munkája áll. A következőkben Margot Robbie eddigi legemlékezetesebb method dressing megjelenéseit gyűjtöttük össze, valamint azt is, mi rejlik ezek sikerének hátterében.
A Los Angeles-i premierre Margot Robbie egy Schiaparelli által tervezett fekete csipke estélyi ruhát viselt, aminek különleges vérvörös alja volt. A színésznő egy interjúban azt is elárulta, hogy ez az átmenet tudatos döntés volt. „Úgy néz ki a ruha, minta magába szívná a talajt, amiről tudtuk, hogy vörös szőnyeg lesz, vagy ebben az esetben vörös lakkozott padló, aminek színei így kvázi felkúsztak a ruhán. Ehhez jött még a csipke és az Üvöltő szelek sötét hangulata” – írta le Robbie a ruhát egy, a Varietynek adott interjúban.
Nem sokkal később a film párizsi premierjére egy romantikus Chanel ruhát viselt. A vörös bársonyruha tökéletesen beleillett a viktoriánus divatirányzatba. Robbie és stylistja a megjelenés többi részét visszafogottra hangolták, egyetlen feltűnő kivétellel: a csillogó ékszerekkel, amelyeket Lorraine Schwartz kifejezetten neki tervezett. Robbie ékszerei között szerepelt egy choker nyaklánc a tervező jellegzetes "meztelen gyémánt" védjegyével, valamint egy hozzá illő fülbevalópár. Schwartz elmondása szerint Robbie nyaklánca úgy készült, hogy egy 100 karátos pezsgőszínű gyémántot vörös bársonyszalagra helyeztek. A központi követ kisebb kövek vették körül, közepéről pedig egy csepp alakú gyémánt függött. A színésznő haját mostanában laza hullámokba sütik, így teljesen beleillik a Brontë-hullámok trendjébe.
Február 4-én Margot egy londoni sajtóeseményen vett részt, amely már sokkal lazább hangvételű volt. Színésztársa, Jacob Elordi egy vérvörös átmeneti kabátban és laza, fekete öltönynadrágban volt. Margot pedig erre az alkalomra is a maximumot hozta. Egy archív Dior együttest viselt az 1992-es tavaszi kollekcióból. A szettet a legendás John Galliano tervezte. Ezt az outfit tökéletesen passzol az Üvöltő szelek-film esztétikájához.
Egy világoszöld, bokáig érő kabátot viselt, amelynek mandzsettáit és nyakkivágását halvány rózsaszín, tollszerű díszítés ékesítette. A hasa szabadon maradt, a kabátruha pedig a deréktájon elhelyezett kapcsokkal volt összefogva. A kabát alatt fekete miniszoknya és egy harisnyatartó volt, amely piros, combig érő harisnyákat rögzített, rózsaszín masnival kiegészítve. A szettet kék szatén Manolo Blahnik tűsarkúval tette teljessé.
