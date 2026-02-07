Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Margot Robbie 100 karátos nyaklánccal kápráztatta el rajongóit az Üvöltő szelek turnéján

Getty Images Europe - Aurore Marechal
outfit Margot Robbie vörös szőnyeg Üvöltő szelek
Elindult az Üvöltő szelek film presstourja, és most mindenki ezekről a vörös szőnyeges eseményekről beszél. Margot Robbie igazi gótikus dívává alakult át, és ezt neked is látnod kell!

Elindult az Üvöltő szelek-film sajtóturnéja, és Margot Robbie igazán odateszi magát. Szinte minden nap új, zseniális outfitet láthatunk a színésznőn, és egyik jobb, mint a másik. Margot Robbi filmbeli karakteréhez híven gótikus stílusú ruhákat visel, és egyszerűen imádjuk. Nézd meg az eddigi legjobb megjelenéseit!

Margot Robbie és Jacob Elordi
Margot Robbie és Jacob Elordi az Üvöltő szelek presstourján.
Forrás: Getty Images Europe

Margot Robbie Üvöltő szelek-outfitjei

  • Jacob Elordi és Margot Robbie alakítják az Üvöltő szelek főszereplőit. Így most a kettejük interjúival, videóival és képeivel van tele a közösségi média. 
  • Margot Robbie a karakteréhez hűen öltözködik, így népszerűsítve a filmet. 
  • Már csak néhány nap, és megjelenik a film Magyarországon is. 

Egy hete indult el az Üvöltő szelek-film presstourja. Ilyenkor a produkció főszereplői interjúkban, premiervetítéseken és különböző műsorokban tűnnek fel, a cél pedig az, hogy a film már a bemutató előtt minél nagyobb figyelmet és népszerűséget kapjon. Az elmúlt években a hollywoodi sztárok körében egyre meghatározóbbá vált a vörös szőnyeges megjelenéseknél az úgynevezett method dressing. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a színészek a presstour során karakterük esztétikáját, hangulatát idéző öltözékekben jelennek meg.

Erre emlékezetes példát láthattunk Margot Robbie esetében a Barbie-film kapcsán, de Zendaya is következetesen alkalmazta ezt a stílust a Dűne-filmek bemutatói idején. A színésznő ikonikus összeállításai mögött Andrew Mukamal stylist kifinomult és kreatív munkája áll. A következőkben Margot Robbie eddigi legemlékezetesebb method dressing megjelenéseit gyűjtöttük össze, valamint azt is, mi rejlik ezek sikerének hátterében.

A Los Angeles-i premierre Margot Robbie egy Schiaparelli által tervezett fekete csipke estélyi ruhát viselt, aminek különleges vérvörös alja volt. A színésznő egy interjúban azt is elárulta, hogy ez az átmenet tudatos döntés volt. „Úgy néz ki a ruha, minta magába szívná a talajt, amiről tudtuk, hogy vörös szőnyeg lesz, vagy ebben az esetben vörös lakkozott padló, aminek színei így kvázi felkúsztak a ruhán. Ehhez jött még a csipke és az Üvöltő szelek sötét hangulata” – írta le Robbie a ruhát egy, a Varietynek adott interjúban. 

Margot robbie estélyi ruhában
Margot Robbie estélyi ruhája az Üvöltő szelek Los Angeles-i premierjén.
Forrás: Getty Images North America

Nem sokkal később a film párizsi premierjére egy romantikus Chanel ruhát viselt. A vörös bársonyruha tökéletesen beleillett a viktoriánus divatirányzatba. Robbie és stylistja a megjelenés többi részét visszafogottra hangolták, egyetlen feltűnő kivétellel: a csillogó ékszerekkel, amelyeket Lorraine Schwartz kifejezetten neki tervezett. Robbie ékszerei között szerepelt egy choker nyaklánc a tervező jellegzetes "meztelen gyémánt" védjegyével, valamint egy hozzá illő fülbevalópár. Schwartz elmondása szerint Robbie nyaklánca úgy készült, hogy egy 100 karátos pezsgőszínű gyémántot vörös bársonyszalagra helyeztek. A központi követ kisebb kövek vették körül, közepéről pedig egy csepp alakú gyémánt függött. A színésznő haját mostanában laza hullámokba sütik, így teljesen beleillik a Brontë-hullámok trendjébe

Margot Robbie 100 karátos nyaklánccal.
Margot Robbie az Üvöltő szelek párizsi premierjén.
Forrás: Getty Images Europe

Február 4-én Margot egy londoni sajtóeseményen vett részt, amely már sokkal lazább hangvételű volt. Színésztársa, Jacob Elordi egy vérvörös átmeneti kabátban és laza, fekete öltönynadrágban volt. Margot pedig erre az alkalomra is a maximumot hozta. Egy archív Dior együttest viselt az 1992-es tavaszi kollekcióból. A szettet a legendás John Galliano tervezte. Ezt az outfit tökéletesen passzol az Üvöltő szelek-film esztétikájához.

Margot Robbie Üvöltő szelek
Margot Robbie vinatge Dior szettje az Üvöltő szelek presstourján.
Forrás: instagram

Egy világoszöld, bokáig érő kabátot viselt, amelynek mandzsettáit és nyakkivágását halvány rózsaszín, tollszerű díszítés ékesítette. A hasa szabadon maradt, a kabátruha pedig a deréktájon elhelyezett kapcsokkal volt összefogva. A kabát alatt fekete miniszoknya és egy harisnyatartó volt, amely piros, combig érő harisnyákat rögzített, rózsaszín masnival kiegészítve. A szettet kék szatén Manolo Blahnik tűsarkúval tette teljessé. 

Margot robbie
Margot Robbie az Üvöltő szelek londoni sajtóeseményén.
Forrás:  Getty Image

Nézd meg további vörös szőnyeges cikkeinket:

Káprázatos luxus a vörös szőnyegen: minden idők legszebb Golden Globe-ruhái

Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Margot Robbie és még sokan mások divattörténelmet írtak a vörös szőnyegen.

Margot Robbie megmutatta vad és gótikus oldalát: így fest a színésznő az Üvöltő Szelek turnéján

Hamarosan érkezik az Üvöltő szelek-film, és a szereplők már elkezdték a sajtóturnéjukat. Margot Robbie a filmhez illően vadóc és gótikus szettekben jelent meg az elmúlt napokban. Mutatjuk, hogy viselheted te is ezt a stílust!

Amikor eldurvul a buli: mutatjuk, milyen szettekben buliztak a sztárok a Grammy after partyján

Ha azt hitted, hogy a sztárok nem tudták felülmúlni önmagukat, akkor tévedsz!

 

