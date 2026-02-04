Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nonverbális jelek: egyetlen mozdulatból kiderítheted, hogy a párod pszichopata

párkapcsolat pszichológia párkapcsolati kommunikáció
Pópity Balázs
2026.02.04.
Ha valakinek a feje meg sem mozdul beszéd közben, az nem biztos, hogy a nyugalom jele. Egy tanulmányból kiderül, hogy a nonverbális jelek közül mi árulja el, ha a pasid egy pszichopata.

A testbeszéd nemcsak a flörtöléskor hasznos, hanem akkor is, amikor próbálunk rájönni, hogy a másik milyen sötét jellemvonásokkal rendelkezhet. Az egyik új-mexikói egyetem kutatói több mint kétszáz női rab videóinterjúját elemezték, és meglepő mintázatot találtak: akik magas pontszámot értek el a pszichopátiás vonások skáláján, azok a beszélgetések alatt alig mozdították a fejüket. A nyugalom látszata tehát nem mindig az, aminek tűnik. Vajon a te párod pszichopata?

Pszichopata férfi normálisnak akar játszani.
Pszichopata emberek: hiába akarnak normálisnak tűnni, a nonverbális jelek lebuktatják őket.
Forrás: Shutterstock

 

Milyen nonverbális jelek buktatják le, ha valaki pszichopata?

  • Az empátiahiány és a hideg kontroll a testbeszédben is látszik
  • A kutatás 213 női rabot vizsgált az Egyesült Államokban
  • A kevés nonverbális jel manipulációval és érzelemhiánnyal járt együtt
  • Egyetlen mozdulatból nem lehet semmire sem következtetni, de figyelmeztető jel lehet

Mi jellemző a pszichopatákra?

A pszichopátiát érzelmi deficitek együttese jellemzi, például a ridegség és a bűntudat hiánya, valamint olyan diszfunkcionális viselkedések, mint a kóros hazudozás és a manipuláció. A túlzott impulzivitás és a felelőtlenség is gyakran megjelenik azoknál, akikre illik ez a címke, ugyanakkor néha nehéz kiszúrni a pszichopatákat, mert képesek elrejteni ezeket az antiszociális jegyeket.

Miért pont a fej mozgása az érdekes?

A fej apró mozdulatai elárulják, hogyan kapcsolódunk másokhoz. Az empatikus emberek ösztönösen bólogatnak, követik a másik ritmusát, reagálnak. A pszichopata személyiségek viszont nem tükrözik le a másik testbeszédét. Az állandó nyugalom így inkább gátolt érzelemkifejezés jele, mint valódi higgadtságé. A tanulmány szerzői hozzáteszik, hogy ezt a finom nonverbális mintát korábban férfiaknál már észrevették, de most bebizonyosodott, hogy nem csak a férfiakra jellemző. 

Mi derült ki a kutatásból?

A kutatók automatizált arcelemző algoritmust használtak, amely a fej dőlésszögét, mozgását és dinamikáját vizsgálta. A résztvevők (21–57 éves női elítéltek) interjúit három kategóriába sorolták:

  • minimális mozgás,
  • mérsékelt mozgás,
  • vagy erőteljes mozgás.

Az eredmény szerint a legkevesebb fejmozgást mutató nők mutatták a legtöbb pszichopátiás jegyet, mint például:

  • bűntudat hiánya,
  • impulzivitás,
  • felelőtlenség,
  • manipulativitás,
  • kóros hazudozás,
  • és a szégyenérzet hiánya.

Akkor most mindenki, aki nem bólogat, az gyanús?

Nem kell ebbe túl sokat belegondolni. Természetesen nem attól lesz valaki pszichopata, hogy nem nagyon mozgatja a fejét beszélgetés közben. A kutatás szerint attól lesz az, ha mellé a fenti viselkedés is jellemző rá, ÉS nem mozog a feje. A pszichopatákat a hideg tekintet, a mozdulatlan fej és a manipulatív kommunikáció árulja el.

