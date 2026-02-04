Nonverbális jelek: egyetlen mozdulatból kiderítheted, hogy a párod pszichopata

A testbeszéd nemcsak a flörtöléskor hasznos, hanem akkor is, amikor próbálunk rájönni, hogy a másik milyen sötét jellemvonásokkal rendelkezhet. Az egyik új-mexikói egyetem kutatói több mint kétszáz női rab videóinterjúját elemezték, és meglepő mintázatot találtak: akik magas pontszámot értek el a pszichopátiás vonások skáláján, azok a beszélgetések alatt alig mozdították a fejüket. A nyugalom látszata tehát nem mindig az, aminek tűnik. Vajon a te párod pszichopata?

Pszichopata emberek: hiába akarnak normálisnak tűnni, a nonverbális jelek lebuktatják őket.

Milyen nonverbális jelek buktatják le, ha valaki pszichopata? Az empátiahiány és a hideg kontroll a testbeszédben is látszik

A kutatás 213 női rabot vizsgált az Egyesült Államokban

A kevés nonverbális jel manipulációval és érzelemhiánnyal járt együtt

Egyetlen mozdulatból nem lehet semmire sem következtetni, de figyelmeztető jel lehet

Mi jellemző a pszichopatákra?

A pszichopátiát érzelmi deficitek együttese jellemzi, például a ridegség és a bűntudat hiánya, valamint olyan diszfunkcionális viselkedések, mint a kóros hazudozás és a manipuláció. A túlzott impulzivitás és a felelőtlenség is gyakran megjelenik azoknál, akikre illik ez a címke, ugyanakkor néha nehéz kiszúrni a pszichopatákat, mert képesek elrejteni ezeket az antiszociális jegyeket.

Miért pont a fej mozgása az érdekes?

A fej apró mozdulatai elárulják, hogyan kapcsolódunk másokhoz. Az empatikus emberek ösztönösen bólogatnak, követik a másik ritmusát, reagálnak. A pszichopata személyiségek viszont nem tükrözik le a másik testbeszédét. Az állandó nyugalom így inkább gátolt érzelemkifejezés jele, mint valódi higgadtságé. A tanulmány szerzői hozzáteszik, hogy ezt a finom nonverbális mintát korábban férfiaknál már észrevették, de most bebizonyosodott, hogy nem csak a férfiakra jellemző.

Mi derült ki a kutatásból?

A kutatók automatizált arcelemző algoritmust használtak, amely a fej dőlésszögét, mozgását és dinamikáját vizsgálta. A résztvevők (21–57 éves női elítéltek) interjúit három kategóriába sorolták:

minimális mozgás,

mérsékelt mozgás,

vagy erőteljes mozgás.

Az eredmény szerint a legkevesebb fejmozgást mutató nők mutatták a legtöbb pszichopátiás jegyet, mint például:

bűntudat hiánya,

impulzivitás,

felelőtlenség,

manipulativitás,

kóros hazudozás,

és a szégyenérzet hiánya.

Akkor most mindenki, aki nem bólogat, az gyanús?

Nem kell ebbe túl sokat belegondolni. Természetesen nem attól lesz valaki pszichopata, hogy nem nagyon mozgatja a fejét beszélgetés közben. A kutatás szerint attól lesz az, ha mellé a fenti viselkedés is jellemző rá, ÉS nem mozog a feje. A pszichopatákat a hideg tekintet, a mozdulatlan fej és a manipulatív kommunikáció árulja el.