Ó, azok a '80-as évek! −Varázsold át magad egy akkori popsztárrá

Van valami egészen felszabadító abban, ahogy a ’80-as évek ránk kacsintanak. Talán a gátlástalan színek, talán a „minél több, annál jobb” életérzés, vagy egyszerűen az, hogy akkoriban senki nem kérdezte meg, nem túl sok-e a sminkje.

Visszatérnek a '80-as évek ikonikus stíluselemei!

A Stranger Things új évada miatt megint mindenki popsztár akar lenni (legalább egy estére)

Mutatjuk, hogyan hozd a retrót 2026-kompatibilisen, ciki helyett ikonikus módon

A nosztalgia most újra teljes erővel visszatért, és ebben hatalmas szerepe van annak, hogy a Stranger Things új évada ismét belerántott minket a walkmanes, diszkófényes, szintis világba. Hawkins lakói mellett hirtelen mindenki rájött: a ’80-as évek nem ciki – hanem ikonikus. Bár az új évad, nem kezdett túl ikonikusan, legalább érzelmesen fejeződött be.

Smink: neon, fény és bátorság

A korszak sminkjeinek alfája és ómegája az önkifejezés volt. Kék, lila, pink szemhéjpúderek, vastag tusvonalak, fényes ajkak – mind egyszerre, természetesen. És igen, a pirosító nemcsak az arccsonton létezett.

A trükk az arányokon múlik: válassz egy hangsúlyos elemet, például egy élénk szemsminket, és a többit hagyd letisztultabban. Így lesz a retró trendi, nem jelmezszerű, ahogy azt a mai sminktrendek is egyre bátrabban újraértelmezik.

Frizura: tupír, volumen, szabadság

Ha a hajad nem volt legalább kétszer akkora, mint a fejed, akkor fel sem keltél rendesen – ezt a ’80-as években biztosan így gondolták. Dauer, tupír, hullámok, oldalt felnyírt hatás, masnis vagy scrunchie-s lófarok: minden belefért. Ma már nem kell fél flakon hajlakk, elég egy volumennövelő spray és egy kis játékosság. A lényeg: legyen mozgása, karaktere, története.

Divat és hangulat: nagyszüleink diszkója újratöltve

A retró ruhadarabok újra bizonyítják, hogy egy jól eltalált vintage darab fiatalít és feldob. Egy bőrdzseki, egy magas derekú farmer vagy egy csillogó felső simán hozza azt az életérzést, amit nagyszüleink diszkófotói is sugároznak: felszabadult örömöt, táncot, éjszakába nyúló bulikat.