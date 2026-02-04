Szakemberek szerint napjainkban egyre több fiatal küzd gerincproblémával. Ennek az egyik oka az ülőmunka. Ha te is irodai munkát végzel vagy otthonról dolgozol, mindenképpen szükséged van a rendszeres testmozgásra.

Komoly gondokat okozhat az ülőmunka: a gerincproblémák már az fiatalokat is éritik.

Forrás: 123.rf.com

Az ülőmunka a gerincproblémák melegágya A gerinc természetes görbülete megváltozhat.

A tartós ülés izomegyensúly-zavart okoz.

A nyak és derék fokozott terhelésnek van kitéve.

A fájdalom lassan válik állandóvá.

A mozgáshiány súlyosbítja a tüneteket.

Fontos a korai megelőzés.

Milyen tüneteket okoz a tartós ülőmunka?

A gerinc túlterhelése leggyakrabban nyaki, háti és deréktáji fájdalom formájában jelentkezik. Kezdetben a panaszok inkább merevségként, feszülésként jelennek meg, különösen hosszabb ülés után vagy a munkanap végén. Idővel a fájdalom állandósulhat, kisugározhat a vállakba, karokba vagy az alsó végtagokba is. Gyakori kísérő tünet a fejfájás, a lapockák közötti égő érzés és a reggeli mozgásbeszűkülés. A szakértők szerint a helytelen testtartás miatt a mély hátizmok gyengülnek, míg más izomcsoportok túlfeszülnek. Súlyosabb esetben zsibbadás, izomgyengeség vagy idegi érintettségre utaló panaszok is kialakulhatnak.

Mi áll a gerincproblémák hátterében?

A gerinc természetes működése mozgásra van tervezve. Az ülőmunka során azonban hosszan tartó, statikus terhelés éri a porckorongokat és a környező izmokat. A görnyedt testtartás fokozza a nyaki és ágyéki szakasz terhelését, miközben csökken a vérkeringés és az izmok oxigénellátása. A szakértők szerint a probléma nem csupán az ülés időtartamában rejlik, hanem a megszakítás nélküli munkavégzésben is. A ritka testhelyzet-változtatás és a mozgásszegény életmód gyorsítja a kopásos folyamatokat. A nem megfelelő szék, monitorpozíció és asztalmagasság tovább növeli a gerinc túlterhelését.

Hogyan kezelhetők és előzhetők meg a gerincpanaszok?

A gerinc állapotának javítása elsősorban aktív megközelítést igényel. A rendszeres mozgás, különösen a törzsizomzatot erősítő gyakorlatok, segítenek helyreállítani az izomegyensúlyt. A szakértők kiemelik a jóga és gyógytorna szerepét, amely célzottan korrigálja a helytelen tartást. A munkakörnyezet ergonómiai átalakítása szintén kulcsfontosságú. A megfelelő székmagasság, a monitor szemmagasságba helyezése és az óránkénti mozgásszünetek jelentősen csökkenthetik a terhelést. Krónikus fájdalom esetén manuálterápia, fizioterápia vagy orvosi kivizsgálás is indokolt lehet, különösen akkor, ha idegi tünetek is megjelennek.