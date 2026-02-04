Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Komoly gondokat okozhat az ülőmunka: a gerincproblémák már az fiatalokat is éritik

Zedna Life
2026.02.04.
A tartós ülőmunka az irodai és otthoni munkavégzés elterjedésével mára az egyik leggyakoribb egészségügyi kockázati tényezővé vált. Ha valamiképp nem kompenzáljuk, az fájdalomhoz, mozgásbeszűküléshez, gerincproblémákhoz és krónikus panaszokhoz vezethet.

Szakemberek szerint napjainkban egyre több fiatal küzd gerincproblémával. Ennek az egyik oka az ülőmunka. Ha te is irodai munkát végzel vagy otthonról dolgozol, mindenképpen szükséged van a rendszeres testmozgásra. 

Forrás: 123.rf.com

 

Az ülőmunka a gerincproblémák melegágya

  • A gerinc természetes görbülete megváltozhat.
  • A tartós ülés izomegyensúly-zavart okoz.
  • A nyak és derék fokozott terhelésnek van kitéve.
  • A fájdalom lassan válik állandóvá.
  • A mozgáshiány súlyosbítja a tüneteket.
  • Fontos a korai megelőzés.

Milyen tüneteket okoz a tartós ülőmunka?

A gerinc túlterhelése leggyakrabban nyaki, háti és deréktáji fájdalom formájában jelentkezik. Kezdetben a panaszok inkább merevségként, feszülésként jelennek meg, különösen hosszabb ülés után vagy a munkanap végén. Idővel a fájdalom állandósulhat, kisugározhat a vállakba, karokba vagy az alsó végtagokba is. Gyakori kísérő tünet a fejfájás, a lapockák közötti égő érzés és a reggeli mozgásbeszűkülés. A szakértők szerint a helytelen testtartás miatt a mély hátizmok gyengülnek, míg más izomcsoportok túlfeszülnek. Súlyosabb esetben zsibbadás, izomgyengeség vagy idegi érintettségre utaló panaszok is kialakulhatnak.

Mi áll a gerincproblémák hátterében?

A gerinc természetes működése mozgásra van tervezve. Az ülőmunka során azonban hosszan tartó, statikus terhelés éri a porckorongokat és a környező izmokat. A görnyedt testtartás fokozza a nyaki és ágyéki szakasz terhelését, miközben csökken a vérkeringés és az izmok oxigénellátása. A szakértők szerint a probléma nem csupán az ülés időtartamában rejlik, hanem a megszakítás nélküli munkavégzésben is. A ritka testhelyzet-változtatás és a mozgásszegény életmód gyorsítja a kopásos folyamatokat. A nem megfelelő szék, monitorpozíció és asztalmagasság tovább növeli a gerinc túlterhelését.

Hogyan kezelhetők és előzhetők meg a gerincpanaszok?

A gerinc állapotának javítása elsősorban aktív megközelítést igényel. A rendszeres mozgás, különösen a törzsizomzatot erősítő gyakorlatok, segítenek helyreállítani az izomegyensúlyt. A szakértők kiemelik a jóga és gyógytorna szerepét, amely célzottan korrigálja a helytelen tartást. A munkakörnyezet ergonómiai átalakítása szintén kulcsfontosságú. A megfelelő székmagasság, a monitor szemmagasságba helyezése és az óránkénti mozgásszünetek jelentősen csökkenthetik a terhelést. Krónikus fájdalom esetén manuálterápia, fizioterápia vagy orvosi kivizsgálás is indokolt lehet, különösen akkor, ha idegi tünetek is megjelennek.

