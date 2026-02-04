Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megérkezett a Michael Jackson-film előzetese és már nagy a zúgolódás: nagy leleplezés vagy óvatos félrenézés lesz?

IMDb -
mozi film Michael Jackson előzetes
Hajdu Viktória
2026.02.04.
Botrány, zsenialitás, poptörténelem. A világ legismertebb fehér kesztyűje újra reflektorfényben. De vajon mennyit mernek megmutatni a legendából, Michael Jacksonból?

Korunkban a zenés életrajzi filmek különösen veszélyes terepet jelentenek Hollywood számára. Egy rossz hangsúly, egy félrecsúszott casting, és máris ott a hatalmas bukás kockázata. A műfaj ugyan képes lenne a hatalmas sikerekre – elég csak a Bohém rapszódiára gondolni –, de ellenpélda is bőven akad. Épp ezért szegeződik most minden szem a Michael Jackson-film előzetesére, ami eddig meglepően pozitív képet fest a pop királyáról. 

Michael Jackson-film egy jelenete.
A Michael Jackson-film április 23-án kerül a mozikba. 
Forrás: IMDb

Michael Jackson élete a filmvásznon: látványos előzetes, egy óvatos igazsággal

  • Megérkezett a Michael című Michael Jackson életrajzi film nagy előzetese.
  • A film PG-13-as besorolást kapott, így óvatosan bánik majd a kényes témákkal.
  • Jaafar Jackson, a popsztár unokaöccse alakítja a legendát.

Michael Jackson neve még ma is mágnesként vonzza a figyelmet. Zenei zsenialitása bizony megkérdőjelezhetetlen, botrányai viszont sajnos évtizedek óta viták tárgyát képezik. És a film PG-13-as (14 éves kortól nézhető) besorolása már előre jelzi, hogy itt nem egy kíméletlen, mindent feltáró drámára kell számítani. Inkább egy széles közönségnek szánt, „nézhető” életrajzi utazásra, amely a felemelkedésre, a világsikerre és a lassú „bukásra” koncentrál – a legsötétebb részletek óvatos kerülgetésével.

A Jackson-család nem válaszol

A produkció a Jackson-család támogatásával készült, ugyanakkor Antoine Fuqua rendező szerint nem céljuk egy teljesen steril képet mutatni. A pálya árnyoldalai is megjelennek majd, ám egy konkrét − jogilag is kényes − szexuális zaklatási ügy nem kerülhetett be a végső változatba egy bírósági döntés miatt.  

Fontos részlet: nem a család döntött úgy, hogy ezt kihagyják, hanem egy külső jogi kényszer alakította így a történetet.

A főszerepben Jaafar Jackson tűnik fel, aki külsőre szinte kísértetiesen idézi meg híres nagybátyját. Az előzetes alapján nemcsak a mozgás és a mimika stimmel, hanem a kisugárzás is, ami valljuk be, egy ilyen ikonikus figuránál már félsiker. A mellékszereplőgárda is erős: Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller és Laura Harrier neve garancia arra, hogy a film nem csupán egy rajongói montázs lesz.

Jaafar kiköpött más Michaelnek a filmben.
Jaafar kiköpött mása Michaelnek a filmben. 
Forrás:  Getty Images

Még mindig dagadnak a Michael Jackson-botrányok

A Michael körüli érdeklődést az is jól mutatja, hogy a popkirály neve az utóbbi időben újra rendszeresen felbukkan a hírekben. Például ismét nagy érdeklődés övezi a Jackson örökségével kapcsolatos kérdéseket, de a kevésbé ismert családi kapcsolatait, és még az ikonikus parfümjeit is − a film kapcsán most minden ismét a felszínre tör. 

A bulvársajtó sem engedi el a témát. Nemrég boncolgatták az egykori alkalmazottaival kapcsolatos ügyeket, miközben a film mozipremiere is napirenden van.

Mikor érkezik a Michael-film? 

A forgatókönyvet John Logan írta, aki már bizonyított a történelmi és drámai súlyú történetek terén. Minden adott tehát egy látványos, érzelmekre ható filmhez – a kérdés csak az, hogy a közönség megelégszik-e egy féligazsággal, vagy ennél többre vágyik.

A Michael április 23-án érkezik a magyar mozikba.

