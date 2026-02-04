Megérkezett a Michael Jackson-film előzetese és már nagy a zúgolódás: nagy leleplezés vagy óvatos félrenézés lesz?

Korunkban a zenés életrajzi filmek különösen veszélyes terepet jelentenek Hollywood számára. Egy rossz hangsúly, egy félrecsúszott casting, és máris ott a hatalmas bukás kockázata. A műfaj ugyan képes lenne a hatalmas sikerekre – elég csak a Bohém rapszódiára gondolni –, de ellenpélda is bőven akad. Épp ezért szegeződik most minden szem a Michael Jackson-film előzetesére, ami eddig meglepően pozitív képet fest a pop királyáról.
Michael Jackson élete a filmvásznon: látványos előzetes, egy óvatos igazsággal
- Megérkezett a Michael című Michael Jackson életrajzi film nagy előzetese.
- A film PG-13-as besorolást kapott, így óvatosan bánik majd a kényes témákkal.
- Jaafar Jackson, a popsztár unokaöccse alakítja a legendát.
Michael Jackson neve még ma is mágnesként vonzza a figyelmet. Zenei zsenialitása bizony megkérdőjelezhetetlen, botrányai viszont sajnos évtizedek óta viták tárgyát képezik. És a film PG-13-as (14 éves kortól nézhető) besorolása már előre jelzi, hogy itt nem egy kíméletlen, mindent feltáró drámára kell számítani. Inkább egy széles közönségnek szánt, „nézhető” életrajzi utazásra, amely a felemelkedésre, a világsikerre és a lassú „bukásra” koncentrál – a legsötétebb részletek óvatos kerülgetésével.
A Jackson-család nem válaszol
A produkció a Jackson-család támogatásával készült, ugyanakkor Antoine Fuqua rendező szerint nem céljuk egy teljesen steril képet mutatni. A pálya árnyoldalai is megjelennek majd, ám egy konkrét − jogilag is kényes − szexuális zaklatási ügy nem kerülhetett be a végső változatba egy bírósági döntés miatt.
Fontos részlet: nem a család döntött úgy, hogy ezt kihagyják, hanem egy külső jogi kényszer alakította így a történetet.
A főszerepben Jaafar Jackson tűnik fel, aki külsőre szinte kísértetiesen idézi meg híres nagybátyját. Az előzetes alapján nemcsak a mozgás és a mimika stimmel, hanem a kisugárzás is, ami valljuk be, egy ilyen ikonikus figuránál már félsiker. A mellékszereplőgárda is erős: Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller és Laura Harrier neve garancia arra, hogy a film nem csupán egy rajongói montázs lesz.
Még mindig dagadnak a Michael Jackson-botrányok
A Michael körüli érdeklődést az is jól mutatja, hogy a popkirály neve az utóbbi időben újra rendszeresen felbukkan a hírekben. Például ismét nagy érdeklődés övezi a Jackson örökségével kapcsolatos kérdéseket, de a kevésbé ismert családi kapcsolatait, és még az ikonikus parfümjeit is − a film kapcsán most minden ismét a felszínre tör.
A bulvársajtó sem engedi el a témát. Nemrég boncolgatták az egykori alkalmazottaival kapcsolatos ügyeket, miközben a film mozipremiere is napirenden van.
Mikor érkezik a Michael-film?
A forgatókönyvet John Logan írta, aki már bizonyított a történelmi és drámai súlyú történetek terén. Minden adott tehát egy látványos, érzelmekre ható filmhez – a kérdés csak az, hogy a közönség megelégszik-e egy féligazsággal, vagy ennél többre vágyik.
A Michael április 23-án érkezik a magyar mozikba.
Ezek is érdekelhetnek: