Megérkezett a Michael Jackson-film előzetese és már nagy a zúgolódás: nagy leleplezés vagy óvatos félrenézés lesz?

Korunkban a zenés életrajzi filmek különösen veszélyes terepet jelentenek Hollywood számára. Egy rossz hangsúly, egy félrecsúszott casting, és máris ott a hatalmas bukás kockázata. A műfaj ugyan képes lenne a hatalmas sikerekre – elég csak a Bohém rapszódiára gondolni –, de ellenpélda is bőven akad. Épp ezért szegeződik most minden szem a Michael Jackson-film előzetesére, ami eddig meglepően pozitív képet fest a pop királyáról.

A Michael Jackson-film április 23-án kerül a mozikba.

Forrás: IMDb

A film PG-13-as besorolást kapott, így óvatosan bánik majd a kényes témákkal.

Jaafar Jackson, a popsztár unokaöccse alakítja a legendát.

Michael Jackson neve még ma is mágnesként vonzza a figyelmet. Zenei zsenialitása bizony megkérdőjelezhetetlen, botrányai viszont sajnos évtizedek óta viták tárgyát képezik. És a film PG-13-as (14 éves kortól nézhető) besorolása már előre jelzi, hogy itt nem egy kíméletlen, mindent feltáró drámára kell számítani. Inkább egy széles közönségnek szánt, „nézhető” életrajzi utazásra, amely a felemelkedésre, a világsikerre és a lassú „bukásra” koncentrál – a legsötétebb részletek óvatos kerülgetésével.

A Jackson-család nem válaszol

A produkció a Jackson-család támogatásával készült, ugyanakkor Antoine Fuqua rendező szerint nem céljuk egy teljesen steril képet mutatni. A pálya árnyoldalai is megjelennek majd, ám egy konkrét − jogilag is kényes − szexuális zaklatási ügy nem kerülhetett be a végső változatba egy bírósági döntés miatt.

Fontos részlet: nem a család döntött úgy, hogy ezt kihagyják, hanem egy külső jogi kényszer alakította így a történetet.

A főszerepben Jaafar Jackson tűnik fel, aki külsőre szinte kísértetiesen idézi meg híres nagybátyját. Az előzetes alapján nemcsak a mozgás és a mimika stimmel, hanem a kisugárzás is, ami valljuk be, egy ilyen ikonikus figuránál már félsiker. A mellékszereplőgárda is erős: Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller és Laura Harrier neve garancia arra, hogy a film nem csupán egy rajongói montázs lesz.