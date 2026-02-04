Lapinformációk szerint a következő Epstein-akták megnyílásával együtt újabb e-mail került elő, amely olyan súlyos vádakat tartalmaz, hogy Andrew Mountbatten-Windsornak azonnal távoznia kellett a Royal Lodge-ból.

Az Epstein-akták miatt Andrew Mountbatten-Windsort azonnal kilakoltatták.

Forrás: Getty Images Europe

Epstein-akták: olyan derült ki, hogy azonnal kidobták Andrást

A brit sajtó információi szerint a vártnál korábban, éjszaka küldték el a Royal Lodge-ból Andrew Mountbatten-Windsort, miután új fejezet nyílt meg az Epstein-aktákban és nyilvánosságra került egy e-mail. A Daily Mail úgy tudja, kiderült, hogy Epstein Virginia Giuffre-on kívül egy másik nőt is Nagy-Britanniába küldött, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen az akkor még hercegi rangot viselő Andrással. A rendőrség vizsgálja az új Epstein-akták nyomán napvilágot látott ügyet. A lap arról is ír, hogy András már egy percet sem lakhat a Royal Lodge-ba, de a személyes holmijaiért még visszamehet. A hírek szerint mivel még nincs kész leendő otthona a Marsh Farm, addig a szintén a sandringhami Wood Farm Cottage-ban lakik majd.

A Buckingham-palota is megdöbbent

Úgy tűnik, a Buckingham-palota a nyilvánossággal egy időben ismerte meg a szóban forgó aktát. Udvari szerzők szerint Károly király, aki saját maga állja testvére költözését, sem volt tisztában a legfrissebb iratok részletességével, sőt annak tartalmával sem. András eddig minden vádat tagadott.

