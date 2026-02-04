Temetői piknik és amorf állatkitömés − Így múlatták az időt a mobiltelefonok előtt a régens korszakban

Jól figyelj, mert ezután át fogod értékelni a digitális világ előnyeit! A Bridgerton család rajongójaként te is imádsz visszarepülni a régens korszak csillogó világába? Most megteheted, de nem azt fogod kapni, amire számítasz. Míg a Netflix-sorozatban bálokon és elegáns teapartikon múlatják az időt a szereplők, addig a valóságban sokkal bizarrabb hobbiknak hódoltak a kor emberei.
Hogyan szórakoztak régen az emberek? A régens korszak bizarr szokásai
- Míg ma egy parkba megyünk sétálni és piknikezni, a 19. századi angolok a temetőkben tették mindezt.
- Az antropomorf kitömött állatok is nagyon népszerűek voltak, amit egybekötöttek a vadászattal.
- A szeánszok és a holtak kísértése is komoly társasági eseménynek számított.
- Két bál között, ruhák arany- és ezüstszálainak kihúzogatásával ütötték el a hölgyek az időt.
A régens korszak Angliában egy átmeneti, rövid időszakot jelöl, amely egyes források szerint 1795 és 1837 közöttre datálható. Ebben az időszakban játszódik a manapság igen népszerű kosztümös sorozat is. A nemrég negyedik évaddal jelentkező A Bridgerton család romantikát, intrikát és izgalmat rejt, a világon pedig nézők millió rajongana érte. A sorozat azonban sok mindenben hazudott, de talán a legnagyobb valótlanság a szereplők mindennapjaiban mutatkozik meg. Pontosabban a hobbikban. Az tény, hogy a régens korszak tele volt táncos mulatságokkal és egyéb feszélyezett társadalmi eseményekkel. Azonban az urak és hölgyek, a digitális világ előnyei előtt, bizony olykor igen bizarr hobbikkal igyekeztek elűzni életükből az unalmat. Ezek közül hoztuk el a legfurcsábbakat.
Holtidézés
A régens korszakban nagyon megugrott az érdeklődés az elhunytakkal való kapcsolódásra. Még Viktória királynő is halottlátók segítségével szeretett volna újra beszélni elvesztett férjével. A szeánszok komoly társasági eseményekké váltak, ahol a résztvevők szellemekkel próbáltak kommunikálni. Az ilyen alkalmakat mindig médiumok vezették, akik kísérteties megjelenésükkel és viselkedésükkel beírták magukat a spiritualitás történelmébe.
Antropomorf taxidermia
Az állatkitömés több száz éves múltra tekint vissza, és nincs is benne semmi bizarrság – már, ha eltekintünk attól, hogy egy élőlény vázával díszítjük az otthonunkat. A régens korszakban azonban csavartak ezen egyet, és a kitömött állatokat emberi pózokba rendezték. Így eshetett meg, hogy egy róka szép ruhában teázgatott az asztalnál. Ez a valóban furcsa szokás egyszerre szolgált beszédtémaként és dekorációként a polgári házakban.
Piknik két sírhely között
A temetők a régens korszakban nem feltétlenül a csendes emlékezés helyszínei voltak. A parkok hiánya miatt a korabeli emberek gyakran választották a sírkertek zöld gyepét, valamint rendezett kertjeit, ha a piknikezni támadt kedvük. Alig több mint száz éve tehát, ahol ma halk léptekkel, virággal a kezünkben lépkednénk, a leterített plédeken családok ültek, beszélgettek, ettek-ittak, miközben a gyerekek a sírok között szaladgáltak.
Drizzling
Nem minden szabadidős tevékenység volt morbid. A drizzling ugyanis egy egészen másfajta közös elfoglaltságot jelentett. Mit takart ez a hobbi? Lényegében a már nem használt anyagokból, ruhákból húzogatták ki az értékes arany- és ezüstszálakat. Közben persze a hölgyek között a legfrissebb pletykák és szóbeszédek is gazdát cseréltek.
Természetesen a régens korszaknak megvoltak a romantikusabb, klasszikusabb szórakozásai is, amik például a Jane Austin-regényekben is visszaköszönnek: társas összejövetelek, táncok vagy hosszú levelezések. Ám az imént bemutatott furcsa, ma már szinte elképzelhetetlen hobbik remekül szemléltetik, hogy a múlt emberei is keresték az izgalmas és meghökkentő élményeket. Épp, ahogyan mi a közösségi média feedjeinek görgetésével. Most pedig döntsd el, hogy mit választanál: a digitális világ előnyeit vagy egy fátyolba burkolózó éjszakai szeánszot?
