Temetői piknik és amorf állatkitömés − Így múlatták az időt a mobiltelefonok előtt a régens korszakban

Jól figyelj, mert ezután át fogod értékelni a digitális világ előnyeit! A Bridgerton család rajongójaként te is imádsz visszarepülni a régens korszak csillogó világába? Most megteheted, de nem azt fogod kapni, amire számítasz. Míg a Netflix-sorozatban bálokon és elegáns teapartikon múlatják az időt a szereplők, addig a valóságban sokkal bizarrabb hobbiknak hódoltak a kor emberei.

A régens korszakban játszódó A Bridgerton család hobbijai meg sem közelítik a valóságot.

Hogyan szórakoztak régen az emberek? A régens korszak bizarr szokásai Míg ma egy parkba megyünk sétálni és piknikezni, a 19. századi angolok a temetőkben tették mindezt.

Az antropomorf kitömött állatok is nagyon népszerűek voltak, amit egybekötöttek a vadászattal.

A szeánszok és a holtak kísértése is komoly társasági eseménynek számított.

Két bál között, ruhák arany- és ezüstszálainak kihúzogatásával ütötték el a hölgyek az időt.

A régens korszak Angliában egy átmeneti, rövid időszakot jelöl, amely egyes források szerint 1795 és 1837 közöttre datálható. Ebben az időszakban játszódik a manapság igen népszerű kosztümös sorozat is. A nemrég negyedik évaddal jelentkező A Bridgerton család romantikát, intrikát és izgalmat rejt, a világon pedig nézők millió rajongana érte. A sorozat azonban sok mindenben hazudott, de talán a legnagyobb valótlanság a szereplők mindennapjaiban mutatkozik meg. Pontosabban a hobbikban. Az tény, hogy a régens korszak tele volt táncos mulatságokkal és egyéb feszélyezett társadalmi eseményekkel. Azonban az urak és hölgyek, a digitális világ előnyei előtt, bizony olykor igen bizarr hobbikkal igyekeztek elűzni életükből az unalmat. Ezek közül hoztuk el a legfurcsábbakat.

Holtidézés

A régens korszakban nagyon megugrott az érdeklődés az elhunytakkal való kapcsolódásra. Még Viktória királynő is halottlátók segítségével szeretett volna újra beszélni elvesztett férjével. A szeánszok komoly társasági eseményekké váltak, ahol a résztvevők szellemekkel próbáltak kommunikálni. Az ilyen alkalmakat mindig médiumok vezették, akik kísérteties megjelenésükkel és viselkedésükkel beírták magukat a spiritualitás történelmébe.