Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 4., szerda Csenge, Ráhel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Netflix

Romantika és szenvedély a köbön: less bele A Bridgerton család folytatásába! − Videó

Netflix sorozat A Bridgerton család
Ahogy azt a sorozattól megszoktuk, Benedict Bridgerton és Sophie Baek szerelme sem zökkenőmentes. Igaz, a Bridgerton család 4. évadában a fiataloknak egészen más akadályt kell legyőzniük, mint a korábbi karaktereknek. Nem kétséges: sikerül.

Tűkön ülnek A Bridgerton család rajongói. A Netflixen ugyan már látható a 4. évad első négy epizódja, a következő négyre azonban február 26-ig várni kell. Az azonban nem titok, hogy Benedict Bridgerton és Sophie Baek Hamupipőke-története csak jól végződhet. 

Új előzetes jött ki A Bridgerton család következő részeiből
Új előzetes jött ki A Bridgerton család következő részeiből.
Forrás: Profimedia

Új előzetes jött ki A Bridgerton család következő részeiből

Amióta csak véget ért A Bridgerton család 3. évada, minden rajongó azt figyelte, mikor jön ki a következő évad, és melyik testvér szerelmi szála lesz a középpontban. Nem sokkal később kiderült, hogy a szabad szellemű és házasságra egyáltalán nem vágyó Benedict köré épül a 4. évad, aki (már nem titok) egy titokzatos múltú szobalányba szeret bele egy álarcosbálon. Nos, gardedám és figyelő szülői szemek nélkül élő Sophie Baek már az első négy részben merészebben közelítette meg az intimitást, mint a korábbi egyáltalán nem szégyellős női szereplők, és a következő Bridgerton-epizódok előzetesét nézve ezt még bőven lehet fokozni. 

@bridgertonnetflix It has been said, the most anticipated moments are often times worth the wait. Bridgerton Season 4 returns February 26th. #Bridgerton ♬ original sound - Bridgerton

Haláleset a Bridgertonban? 

Egy másik előzetes szerint a következő négy rész a szerelmi szálon túl drámai fordulatot is tartogat.  A rövidke videóból, amit itt meg is nézhetsz, természetesen nem derül ki, hogy melyik szereplőről van szó, a rajongók azonban már most elkezdtek találgatni arról, ki is fog meghalni az igencsak megosztó 4. évad második felében és sokkolónál sokkolóbb teóriák születtek

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Egy apró füzet, ami akár sorsokról is döntött: a Bridgertonban is feltűnő táncrendek titkai

Az arisztokrácia elengedhetetlen kiegészítői voltak.

Milyen volt az igazi Sarolta királyné? A Bridgerton szórakoztató karaktere mögött egy sokkal izgalmasabb nő állt

Kétségkívül a királyné volt a legmegosztóbb a Bridgerton karakterei közül. Azonban az igazi Sarolta királyné legalább olyan izgalmas személy volt, mint a sorozat karaktere. Ideje megismerni!

Lady Whistledown jelentése: tiltott románc, sötét titkok, de mit tartogat még a Bridgerton 4. évada? − Kritika

Ha azt hitted, Lady Whistledown már mindent elmondott, várj csak Benedict Bridgerton történetére. Íme A Bridgerton család első felének kritikája. Vigyázat, az írás spoilert tartalmaz!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu