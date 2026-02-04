Felhőtorta egyenesen Japánból, amiből akár 6 szeletet is megehetsz − Recept

Ha édesszájú vagy, de nem akarsz minden szelet után bűntudattal küzdeni, akkor szerencséd van, mert létezik egy japán desszert, amelyik egyszerre puha, könnyű és kifejezetten szerethető vált a diétás desszertek között. A japán jiggly sajttorta — más néven felhőtorta vagy cotton cheesecake — olyan légies, hogy szinte úgy tűnik, mintha az éterből sült volna ki, nem egy tipikus krémesből.

Japán felhőtorta, ami a diétád új kedvence lesz.

A titok? Ez a torta nem egy klasszikus, nehéz, mondhatni intelligens krémes. A japán változatban a tojásfehérjék felverése adja a volumen zömét, így a desszert szerkezete sokkal könnyedebb, mint a bizánciaké — kevesebb zsír, kevesebb kalória és egy naturális, puha, majdnem soufflé jellegű állag.

Sőt, a trendi verziók között már olyanok is vannak, ahol egy szelet mindössze kb. 160–180 kcal körül jár!

De hogyan lesz ebből igazán felhőszerű torta?

A titok a vízfürdős sütésben rejlik: a gőz lefelé tartó hője simává és selymessé varázsolja a masszát, miközben a felvert fehérje felfújja és könnyűvé teszi azt.

És ha most már biztos vagy benne, hogy sütni akarsz egy ilyet, jó hírünk van: itt a minden lépést tartalmazó recept is.

Japán felhőtorta-recept

Hozzávalók (kb. 6 szelethez):

250 g krémsajt, szobahőmérsékletű

6 tojás (szétválasztva sárgájára és fehérjére)

50–60 g vaj

120 ml tej

50 g finomliszt

15–20 g kukoricaliszt vagy keményítő

75–100 g cukor

1 tk vanília kivonat vagy reszelt citromhéj

1 tk citromlé (opcionális)

Elkészítés:

Előkészítés: melegítsd elő a sütőt 150 °C-ra. Bélelj ki egy 20 cm-es tortaformát sütőpapírral, és készíts egy nagyobb tepsit, amibe majd víz kerül (vízfürdő). Krémes alap: olvaszd meg a vajat és a krémsajtot alacsony lángon egy kis lábasban, majd keverd hozzá a tejet, vaníliát és citromlevet, míg sima nem lesz. Hűtsd kicsit. Liszt és tojássárgája: add hozzá a lisztet és kukoricalisztet, majd egyesével a tojássárgákat. Keverd simára. Tojásfehérje hab: egy másik tálban verd kemény habbá a tojásfehérjéket, miközben fokozatosan adagolod a cukrot. Összekeverés: óvatos mozdulatokkal forgasd bele a fehérjehabot a krémsajtos masszába, hogy ne törjön össze Sütés: öntsd a masszát a formába, helyezd a nagy tepsibe, önts alá forró vizet kb. félúton. Süsd kb. 70–90 percig, amíg a teteje aranybarna és a közepe enyhén remeg. Hűtés: kapcsold ki a sütőt, hagyd a tortát bent hűlni, majd tedd hűtőbe legalább 3 órára szeletelés előtt.