Felhőtorta egyenesen Japánból, amiből akár 6 szeletet is megehetsz − Recept

Hajdu Viktória
2026.02.04.
A torta, ami nem csak puha, de szinte súlytalan is. A japán felhőtorta, ami még a dietetikusokat is mosolyra fakasztja. Mutatjuk a receptet!

Ha édesszájú vagy, de nem akarsz minden szelet után bűntudattal küzdeni, akkor szerencséd van, mert létezik egy japán desszert, amelyik egyszerre puha, könnyű és kifejezetten szerethető vált a diétás desszertek között. A japán jiggly sajttorta — más néven felhőtorta vagy cotton cheesecake — olyan légies, hogy szinte úgy tűnik, mintha az éterből sült volna ki, nem egy tipikus krémesből.  

Felhőtorta-recept – Japán jiggly cheesecake és nem kell félni a mérlegtől

  • Felhőpuha japán jiggly sajttorta egy légies, majdnem soufflé jellegű desszert, amitől nem kell, hogy bűntudatod legyen 
  • Alacsonyabb kalóriatartalom és könnyű állag jellemzi
  • Plusz recept és tippek arra, hogyan készítsd el otthon, akár alakbarát módon is 

A titok? Ez a torta nem egy klasszikus, nehéz, mondhatni intelligens krémes. A japán változatban a tojásfehérjék felverése adja a volumen zömét, így a desszert szerkezete sokkal könnyedebb, mint a bizánciaké — kevesebb zsír, kevesebb kalória és egy naturális, puha, majdnem soufflé jellegű állag. 

Sőt, a trendi verziók között már olyanok is vannak, ahol egy szelet mindössze kb. 160–180 kcal körül jár!

De hogyan lesz ebből igazán felhőszerű torta? 

A titok a vízfürdős sütésben rejlik: a gőz lefelé tartó hője simává és selymessé varázsolja a masszát, miközben a felvert fehérje felfújja és könnyűvé teszi azt. 

És ha most már biztos vagy benne, hogy sütni akarsz egy ilyet, jó hírünk van: itt a minden lépést tartalmazó recept is.

Japán felhőtorta-recept

Hozzávalók (kb. 6 szelethez):

  • 250 g krémsajt, szobahőmérsékletű
  • 6 tojás (szétválasztva sárgájára és fehérjére)
  • 50–60 g vaj
  • 120 ml tej
  • 50 g finomliszt
  • 15–20 g kukoricaliszt vagy keményítő
  • 75–100 g cukor
  • 1 tk vanília kivonat vagy reszelt citromhéj
  • 1 tk citromlé (opcionális)

Elkészítés:

  1. Előkészítés: melegítsd elő a sütőt 150 °C-ra. Bélelj ki egy 20 cm-es tortaformát sütőpapírral, és készíts egy nagyobb tepsit, amibe majd víz kerül (vízfürdő).
  2. Krémes alap: olvaszd meg a vajat és a krémsajtot alacsony lángon egy kis lábasban, majd keverd hozzá a tejet, vaníliát és citromlevet, míg sima nem lesz. Hűtsd kicsit.
  3. Liszt és tojássárgája: add hozzá a lisztet és kukoricalisztet, majd egyesével a tojássárgákat. Keverd simára.
  4. Tojásfehérje hab: egy másik tálban verd kemény habbá a tojásfehérjéket, miközben fokozatosan adagolod a cukrot.
  5. Összekeverés: óvatos mozdulatokkal forgasd bele a fehérjehabot a krémsajtos masszába, hogy ne törjön össze
  6. Sütés: öntsd a masszát a formába, helyezd a nagy tepsibe, önts alá forró vizet kb. félúton. Süsd kb. 70–90 percig, amíg a teteje aranybarna és a közepe enyhén remeg.
  7. Hűtés: kapcsold ki a sütőt, hagyd a tortát bent hűlni, majd tedd hűtőbe legalább 3 órára szeletelés előtt.  
