Felhőtorta egyenesen Japánból, amiből akár 6 szeletet is megehetsz − Recept

Ha édesszájú vagy, de nem akarsz minden szelet után bűntudattal küzdeni, akkor szerencséd van, mert létezik egy japán desszert, amelyik egyszerre puha, könnyű és kifejezetten szerethető vált a diétás desszertek között. A japán jiggly sajttorta — más néven felhőtorta vagy cotton cheesecake — olyan légies, hogy szinte úgy tűnik, mintha az éterből sült volna ki, nem egy tipikus krémesből.
Felhőtorta-recept – Japán jiggly cheesecake és nem kell félni a mérlegtől
- Felhőpuha japán jiggly sajttorta egy légies, majdnem soufflé jellegű desszert, amitől nem kell, hogy bűntudatod legyen
- Alacsonyabb kalóriatartalom és könnyű állag jellemzi
- Plusz recept és tippek arra, hogyan készítsd el otthon, akár alakbarát módon is
A titok? Ez a torta nem egy klasszikus, nehéz, mondhatni intelligens krémes. A japán változatban a tojásfehérjék felverése adja a volumen zömét, így a desszert szerkezete sokkal könnyedebb, mint a bizánciaké — kevesebb zsír, kevesebb kalória és egy naturális, puha, majdnem soufflé jellegű állag.
Sőt, a trendi verziók között már olyanok is vannak, ahol egy szelet mindössze kb. 160–180 kcal körül jár!
De hogyan lesz ebből igazán felhőszerű torta?
A titok a vízfürdős sütésben rejlik: a gőz lefelé tartó hője simává és selymessé varázsolja a masszát, miközben a felvert fehérje felfújja és könnyűvé teszi azt.
És ha most már biztos vagy benne, hogy sütni akarsz egy ilyet, jó hírünk van: itt a minden lépést tartalmazó recept is.
Japán felhőtorta-recept
Hozzávalók (kb. 6 szelethez):
- 250 g krémsajt, szobahőmérsékletű
- 6 tojás (szétválasztva sárgájára és fehérjére)
- 50–60 g vaj
- 120 ml tej
- 50 g finomliszt
- 15–20 g kukoricaliszt vagy keményítő
- 75–100 g cukor
- 1 tk vanília kivonat vagy reszelt citromhéj
- 1 tk citromlé (opcionális)
Elkészítés:
- Előkészítés: melegítsd elő a sütőt 150 °C-ra. Bélelj ki egy 20 cm-es tortaformát sütőpapírral, és készíts egy nagyobb tepsit, amibe majd víz kerül (vízfürdő).
- Krémes alap: olvaszd meg a vajat és a krémsajtot alacsony lángon egy kis lábasban, majd keverd hozzá a tejet, vaníliát és citromlevet, míg sima nem lesz. Hűtsd kicsit.
- Liszt és tojássárgája: add hozzá a lisztet és kukoricalisztet, majd egyesével a tojássárgákat. Keverd simára.
- Tojásfehérje hab: egy másik tálban verd kemény habbá a tojásfehérjéket, miközben fokozatosan adagolod a cukrot.
- Összekeverés: óvatos mozdulatokkal forgasd bele a fehérjehabot a krémsajtos masszába, hogy ne törjön össze
- Sütés: öntsd a masszát a formába, helyezd a nagy tepsibe, önts alá forró vizet kb. félúton. Süsd kb. 70–90 percig, amíg a teteje aranybarna és a közepe enyhén remeg.
- Hűtés: kapcsold ki a sütőt, hagyd a tortát bent hűlni, majd tedd hűtőbe legalább 3 órára szeletelés előtt.
