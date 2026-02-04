Anyám borogass! Jeffrey Epsteintől kért gyereknevelési tanácsokat a norvég hercegné

„Rossz ítélőképességről tettem tanúbizonyságot, és mélységesen sajnálom, hogy bármilyen kapcsolatba kerültem Epsteinnel. Ez egyszerűen kínos.” –ezekkel a míves szavakkal próbálta menteni amúgy is megkopott renoméját Mette-Marit norvég koronahercegné, amikor pár éve kiderült kapcsolata a hírhedt bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel. Azóta újabb adag Epstein-dokumentum került napvilágra, amiben a hercegné neve mintegy 1000 alkalommal szerepel. Az aktákban olyan arcpirító információk voltak, hogy abba már a norvég monarchia is beleremegett. Lássuk, mit nevezett kínos incidensnek a hercegné!
Jeffrey Epstein és a norvég hercegné
- A norvég trónörökös felesége 2011-ben ismerkedett meg Jeffrey Epsteinnel.
- Az eddig nyilvánosságra hozott Epstein-dokumentumokban mintegy 1000 alkalommal szerepel Mette-Marit hercegné neve.
- Gyereknevelési és szerelmi tanácsokat kért az elítélt bűnözőtől.
Madarat tolláról? Mette-Marit norvég trónörökösné és Jeffrey Epstein kapcsolata
Miután a drogos múlttal rendelkező Mette-Marit 2001-ben kimondta a boldogító igent Haakon norvég trónörökösnek, úgy tűnt, képes felnőni a pozícióval járó feladathoz. Nem volt ez több hiú ábrándnál, mivel mivel 2011-ben azzal a Jeffrey Epsteinnel kötött barátságot, akiről később bebizonyosodott, hogy emberkereskedő, szexuális bűnöző.
Ez a barátság annak fényében különösen zavarba ejtő, hogy a bűnöző milliárdos ellen már 2005 óta kezdtek előjönni a vádak. Bűnlajstromát remekül illusztrálja, hogy a nyomozásról szóló Epstein-akták mintegy 6 millió oldalt tartalmaznak.
Miután 2019 körül kibukott a botrány, a norvég királyi udvar azzal mentegette a hercegnét, hogy 2013-ban véget ért a kapcsolata az Epstein-sziget rémével. Csakhogy az eddig nyilvánosságra hozott dokumentumokban a norvég koronahercegné neve mintegy 1000 alkalommal szerepel, amiben csak a büntetést túl későn megkapó András herceg volt képes lekörözni. Mette-Marit bizalmas viszonya Epsteinnel pedig minden képzeletet felülmúlt.
Szemezgetés Epstin és Mette-Marit hercegné legbizarrabb üzeneteiből
Mivel az Epstein-fájlokból eddig 3,5 millió oldal lett nyilvános, hely- és időhiány miatt nem tudjuk felsorolni a norvég koronahercegné összes bizarr üzenetét. Azonban kiválasztottuk a legdurvább részleteket!
Gyereknevelési tanácsok egy szexuális bűnözőtől
2012-ben egy levélben mintegy mellékesen megkérdezte Epsteintől, hogy idézzük:
Helytelen, ha anyaként két, szörfdeszkát cipelő meztelen nőt ábrázoló tapétát javaslok a 15 éves fiamnak?
Epstein szerint ilyenkor a gyerekre kell hagyni a dolgot. Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy az említett Marius Borg Boiby jelenleg több rendbeli erőszak és garázdálkodás miatt fog bíróság előtt állni.
Az unatkozó hercegné
Több ízben is elpanaszolta, hogy unja hercegnéi kötelességeit, amiket amúgy sem vitt túlzásba. Ennek egyik legkínosabb része volt, amikor szóvá tette, hogy egy repülőúton nem kapott ingyenes upgradet egy repülőúton, így kénytelen volt a folyosón aludni.
Amikor 2013-ban Vilmos és Stefánia, Luxembrug jelenlegi nagyhercegi párja összeházasodott, a padok közül SMS-ben írta meg Epsteinnek, hogy menyire unja a királyi esküvőt.
Tippek házasságtöréshez
Szintén egy 2012-es e-mailből származik az a kis szösszenet, miszerint Párizs jó hely a megcsalásra. Ezt nem mellesleg a francia fővárosban feleségvadászaton járó Jeffrey Epstein írta, aki ugyan ígéretesnek tartotta a felhozatalt, azonban így is a skandináv nőket tartotta jobb feleség-alapanyagnak. Mette-Marit olyanokat is írt a bűnözőnek, minthogy „csiklandozod az agyamat”, „édes vagy”, de a lágyszívű jelzőt is ráaggatta, de palm beach-i villájában is vendégeskedett.
Mit tudhatott Mette-Marit norvég koronahercegné?
Persze a hercegné, valamint a norvég királyi család nem győzte hangsúlyozni, hogy a hercegné nem ismerte Jeffrey Epstein ügyeit, Mette-Marit sajnálkozott, hogy „nem értette meg elég gyorsan, hogy milyen ember is ő [Epstein]”. Ezzel szemben a valóság az, hogy már egy 2011-es dokumentumból is előkerült egy olyan részlet, mely szerint a hercegné beírta a milliárdos nevét a keresőbe és nem nézett ki túl jól, amit látott. (Mindezt még egy emojival is képes volt megspékelni.)
A palota közleménye alapján a hercegné 2014-ben megszakította a kapcsolatot a bűnözővel, mivel úgy érezte, címét saját előnyére akarja felhasználni. Amíg az akták egésze nem kerül nyilvánosság elé, nem láthatjuk a teljes képet, az viszont biztos, hogy nem hiányzik még egy botrány a norvég királyi családnak, minthogy a hercegné fiát 38 bűncselekménnyel vádolják.
Túléli a botrányt a norvég királyi család?
A norvég stabilitását már megrengette az Epstein botrány, ugyanis egy 2026-os szavazáson királyság megtartásáról a támogatottság 72%-ról, 61%-ra zuhant. Egy közvélemény-kutatás még árulkodóbb volt: a megkérdezettek 44%-a nem támogatja, hogy Mette-Marit Tjessem Høiby királyné legyen, csupán 33% látná a trónon.
