Anyám borogass! Jeffrey Epsteintől kért gyereknevelési tanácsokat a norvég hercegné

„Rossz ítélőképességről tettem tanúbizonyságot, és mélységesen sajnálom, hogy bármilyen kapcsolatba kerültem Epsteinnel. Ez egyszerűen kínos.” –ezekkel a míves szavakkal próbálta menteni amúgy is megkopott renoméját Mette-Marit norvég koronahercegné, amikor pár éve kiderült kapcsolata a hírhedt bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel. Azóta újabb adag Epstein-dokumentum került napvilágra, amiben a hercegné neve mintegy 1000 alkalommal szerepel. Az aktákban olyan arcpirító információk voltak, hogy abba már a norvég monarchia is beleremegett. Lássuk, mit nevezett kínos incidensnek a hercegné!

A norvég koronahercegné szoros kapcsolatot ápolt Jeffrey Epsteinnel.

Forrás: Getty Images Europe

Jeffrey Epstein és a norvég hercegné A norvég trónörökös felesége 2011-ben ismerkedett meg Jeffrey Epsteinnel.

Az eddig nyilvánosságra hozott Epstein-dokumentumokban mintegy 1000 alkalommal szerepel Mette-Marit hercegné neve.

Gyereknevelési és szerelmi tanácsokat kért az elítélt bűnözőtől.

Madarat tolláról? Mette-Marit norvég trónörökösné és Jeffrey Epstein kapcsolata

Miután a drogos múlttal rendelkező Mette-Marit 2001-ben kimondta a boldogító igent Haakon norvég trónörökösnek, úgy tűnt, képes felnőni a pozícióval járó feladathoz. Nem volt ez több hiú ábrándnál, mivel mivel 2011-ben azzal a Jeffrey Epsteinnel kötött barátságot, akiről később bebizonyosodott, hogy emberkereskedő, szexuális bűnöző.

Ez a barátság annak fényében különösen zavarba ejtő, hogy a bűnöző milliárdos ellen már 2005 óta kezdtek előjönni a vádak. Bűnlajstromát remekül illusztrálja, hogy a nyomozásról szóló Epstein-akták mintegy 6 millió oldalt tartalmaznak.

Miután 2019 körül kibukott a botrány, a norvég királyi udvar azzal mentegette a hercegnét, hogy 2013-ban véget ért a kapcsolata az Epstein-sziget rémével. Csakhogy az eddig nyilvánosságra hozott dokumentumokban a norvég koronahercegné neve mintegy 1000 alkalommal szerepel, amiben csak a büntetést túl későn megkapó András herceg volt képes lekörözni. Mette-Marit bizalmas viszonya Epsteinnel pedig minden képzeletet felülmúlt.

Szemezgetés Epstin és Mette-Marit hercegné legbizarrabb üzeneteiből

Mivel az Epstein-fájlokból eddig 3,5 millió oldal lett nyilvános, hely- és időhiány miatt nem tudjuk felsorolni a norvég koronahercegné összes bizarr üzenetét. Azonban kiválasztottuk a legdurvább részleteket!