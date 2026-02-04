Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Az ördög Pradát visel főszereplői megitták a fiatalság elixírjét? A kedvenc divatfilmünk főszereplői akkor és most

Northfoto - 20th Century Fox
mozifilm Az Ördög Pradát visel fiatalság színész
Már tűkön ülve várjuk, hogy végre megérkezzen Az ördög Pradát visel második része! Már a teaserből is sejthettük, de az előzetesből meg is bizonyosodhattunk afelől, hogy a szereplők jobban néznek ki, mint valaha! Bár 20 év telt el Az ördög Pradát visel első és második része között, de ez az idő a főszereplőknek meg sem kottyant!

Az ördög Pradát visel új része csak április végén érkezik a hazai mozikba, az első trailere viszont máris tarolt az interneten. Mindenki odáig van az előzetesért, melyből semmi nem derült ki, de cserébe a film alaphangulatát hűen tükrözi. 

Az ördög Pradát visel szereplői
Az ördög Pradát visel szereplői meglepően fiatalosak a korukhoz képest.
Forrás: Northfoto

Az ördög Pradát visel 2. – Az előzetes

A Runway nem csupán egy magazin, hanem egy globális ikon” – hangzik el a trailer első mondata Stanley Tucci szájából. És ez ugyanúgy elmondható a filmről is, melynek reméljük, a második része méltó folytatás lesz. Az előzetes után csak kapkodjuk a fejünket: vajon tényleg nem emlékszik a divatikon, Miranda Priestly (Meryl Streep) az egykori asszisztenseire vagy csak a szokásos hatalmi játszmáról van szó? Az biztos, hogy a videó vad találgatásokat indított el ebben a kérdésben.

Az ördög Pradát visel szereplői

Viszont nem a cselekmény az egyetlen dolog, ami miatt kapkodjuk a fejünket: hiszen nem lehet elmenni amellett, hogy a főszereplők még 20 év múltán is milyen jól néznek ki

Vajon a hollywoodi színészek nem tudják, hogyan kell öregedni vagy Meryl Streep mindenkinek csúsztatott a zsebébe egy kicsit a Jól áll neki a halál fiatalító bájitalából? 

Az biztos, hogy a színészek nemcsak jó génekkel, hanem kitűnő plasztikai sebészekkel is rendelkeznek.

Meryl Streep

A háromszoros Oscar-díjas színésznő a Runway magazin főszerkesztőjét, Miranda Priestlyt játssza a filmekben. A divatikon viszont amennyire fontos ember a szakmájában, annyira elviselhetetlen a hétköznapokban. Nem csoda, hogy Emilynek és Andynek is meggyűlik vele a baja. A színésznő 57 évesen bújt először a könyörtelen főszerkesztő bőrébe, a második részben viszont alig látni rajta az idő múlását, annak ellenére, hogy nemsokára betölti a 77. életévét is.

Miranda Priestly akkor és most
Miranda Priestly mindig stílusikon lesz.
Forrás: profimedia, AFP

Anne Hathaway

Hihetetlen, de igaz! A gyönyörű színésznő – aki tavasszal nemcsak rovatvezetőként tűnik fel, hanem popdívaként is a Mother Marybenmár betöltötte a 43. életévét, de bármikor letagadhatna 10 évet a korából. Mostanában Anne Hathaway plasztikai beavatkozásairól egyre többet posztolnak a közösségi médiában, hiszen egyértelműen látszik az arcán a változás, de bármit is csinált magával, az biztos, hogy az orvosa kitűnő munkát végzett.

Andy Sachs akkor és most
Tudtad, hogy Anne Hathaway csak 22 éves volt az első részben?
Forrás: profimedia, AFP

Emily Blunt

A brit színésznő óriási átalakuláson ment keresztül az elmúlt másfél évben. A Ryan Goslinggal közös filmjében, A kaszkadőrben szinte felismerhetetlenné vált az arca a plasztikai beavatkozások miatt: teljesen más arcformája lett, az arccsontja kicsúcsosodott, a bőre pedig olyan volt, mintha feszesen kihúzták volna az arcán. Szerencsére Az ördög Pradát visel második részében már új, üde arccal láthatjuk a 42 éves színésznőt, hiszen azóta láthatóan helyreigazították az előző, elfuserált műtétjét.

Emily Charlton akkor és most
Szegény Emilynek újra ki kell állnia Miranda próbáit.
Forrás: profimedia, AFP

Stanley Tucci

A Runway művészeti igazgatóját, Nigelt játszó Stanely Tucci soha nem okoz csalódást. Mint Miranda örök támasza, ismét jelen lesz a filmben – viszont Stanley Tucci szinte semmit nem öregedett a 20 év alatt.

Nigel akkor és most
Nigel szinte semmit sem változott.
Forrás: profimedia, AFP

Az ördög Pradát visel örökké fiatal szereplői

Már nem kell sokat várni, hogy kijöjjön a kedvenc divatfilmünk új része! A főszereplőknek pedig ez a 20 év olyan volt, mintha meg sem történt volna. Lehet, hogy az ördög a Pradára esküszik, a főszereplők viszont biztosan a fiatalság elixírjére!

