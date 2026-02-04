Az ördög Pradát visel főszereplői megitták a fiatalság elixírjét? A kedvenc divatfilmünk főszereplői akkor és most

Az ördög Pradát visel új része csak április végén érkezik a hazai mozikba, az első trailere viszont máris tarolt az interneten. Mindenki odáig van az előzetesért, melyből semmi nem derült ki, de cserébe a film alaphangulatát hűen tükrözi.

Az ördög Pradát visel szereplői meglepően fiatalosak a korukhoz képest.

Forrás: Northfoto

Az ördög Pradát visel 2. – Az előzetes

„A Runway nem csupán egy magazin, hanem egy globális ikon” – hangzik el a trailer első mondata Stanley Tucci szájából. És ez ugyanúgy elmondható a filmről is, melynek reméljük, a második része méltó folytatás lesz. Az előzetes után csak kapkodjuk a fejünket: vajon tényleg nem emlékszik a divatikon, Miranda Priestly (Meryl Streep) az egykori asszisztenseire vagy csak a szokásos hatalmi játszmáról van szó? Az biztos, hogy a videó vad találgatásokat indított el ebben a kérdésben.

Az ördög Pradát visel szereplői

Viszont nem a cselekmény az egyetlen dolog, ami miatt kapkodjuk a fejünket: hiszen nem lehet elmenni amellett, hogy a főszereplők még 20 év múltán is milyen jól néznek ki!

Vajon a hollywoodi színészek nem tudják, hogyan kell öregedni vagy Meryl Streep mindenkinek csúsztatott a zsebébe egy kicsit a Jól áll neki a halál fiatalító bájitalából?

Az biztos, hogy a színészek nemcsak jó génekkel, hanem kitűnő plasztikai sebészekkel is rendelkeznek.

Meryl Streep

A háromszoros Oscar-díjas színésznő a Runway magazin főszerkesztőjét, Miranda Priestlyt játssza a filmekben. A divatikon viszont amennyire fontos ember a szakmájában, annyira elviselhetetlen a hétköznapokban. Nem csoda, hogy Emilynek és Andynek is meggyűlik vele a baja. A színésznő 57 évesen bújt először a könyörtelen főszerkesztő bőrébe, a második részben viszont alig látni rajta az idő múlását, annak ellenére, hogy nemsokára betölti a 77. életévét is.

Miranda Priestly mindig stílusikon lesz.

Forrás: profimedia, AFP

Anne Hathaway

Hihetetlen, de igaz! A gyönyörű színésznő – aki tavasszal nemcsak rovatvezetőként tűnik fel, hanem popdívaként is a Mother Maryben – már betöltötte a 43. életévét, de bármikor letagadhatna 10 évet a korából. Mostanában Anne Hathaway plasztikai beavatkozásairól egyre többet posztolnak a közösségi médiában, hiszen egyértelműen látszik az arcán a változás, de bármit is csinált magával, az biztos, hogy az orvosa kitűnő munkát végzett.