Az ördög Pradát visel főszereplői megitták a fiatalság elixírjét? A kedvenc divatfilmünk főszereplői akkor és most

Az ördög Pradát visel új része csak április végén érkezik a hazai mozikba, az első trailere viszont máris tarolt az interneten. Mindenki odáig van az előzetesért, melyből semmi nem derült ki, de cserébe a film alaphangulatát hűen tükrözi.
Az ördög Pradát visel 2. – Az előzetes
„A Runway nem csupán egy magazin, hanem egy globális ikon” – hangzik el a trailer első mondata Stanley Tucci szájából. És ez ugyanúgy elmondható a filmről is, melynek reméljük, a második része méltó folytatás lesz. Az előzetes után csak kapkodjuk a fejünket: vajon tényleg nem emlékszik a divatikon, Miranda Priestly (Meryl Streep) az egykori asszisztenseire vagy csak a szokásos hatalmi játszmáról van szó? Az biztos, hogy a videó vad találgatásokat indított el ebben a kérdésben.
Az ördög Pradát visel szereplői
Viszont nem a cselekmény az egyetlen dolog, ami miatt kapkodjuk a fejünket: hiszen nem lehet elmenni amellett, hogy a főszereplők még 20 év múltán is milyen jól néznek ki!
Vajon a hollywoodi színészek nem tudják, hogyan kell öregedni vagy Meryl Streep mindenkinek csúsztatott a zsebébe egy kicsit a Jól áll neki a halál fiatalító bájitalából?
Az biztos, hogy a színészek nemcsak jó génekkel, hanem kitűnő plasztikai sebészekkel is rendelkeznek.
Meryl Streep
A háromszoros Oscar-díjas színésznő a Runway magazin főszerkesztőjét, Miranda Priestlyt játssza a filmekben. A divatikon viszont amennyire fontos ember a szakmájában, annyira elviselhetetlen a hétköznapokban. Nem csoda, hogy Emilynek és Andynek is meggyűlik vele a baja. A színésznő 57 évesen bújt először a könyörtelen főszerkesztő bőrébe, a második részben viszont alig látni rajta az idő múlását, annak ellenére, hogy nemsokára betölti a 77. életévét is.
Anne Hathaway
Hihetetlen, de igaz! A gyönyörű színésznő – aki tavasszal nemcsak rovatvezetőként tűnik fel, hanem popdívaként is a Mother Maryben – már betöltötte a 43. életévét, de bármikor letagadhatna 10 évet a korából. Mostanában Anne Hathaway plasztikai beavatkozásairól egyre többet posztolnak a közösségi médiában, hiszen egyértelműen látszik az arcán a változás, de bármit is csinált magával, az biztos, hogy az orvosa kitűnő munkát végzett.
Emily Blunt
A brit színésznő óriási átalakuláson ment keresztül az elmúlt másfél évben. A Ryan Goslinggal közös filmjében, A kaszkadőrben szinte felismerhetetlenné vált az arca a plasztikai beavatkozások miatt: teljesen más arcformája lett, az arccsontja kicsúcsosodott, a bőre pedig olyan volt, mintha feszesen kihúzták volna az arcán. Szerencsére Az ördög Pradát visel második részében már új, üde arccal láthatjuk a 42 éves színésznőt, hiszen azóta láthatóan helyreigazították az előző, elfuserált műtétjét.
Stanley Tucci
A Runway művészeti igazgatóját, Nigelt játszó Stanely Tucci soha nem okoz csalódást. Mint Miranda örök támasza, ismét jelen lesz a filmben – viszont Stanley Tucci szinte semmit nem öregedett a 20 év alatt.
Az ördög Pradát visel örökké fiatal szereplői
Már nem kell sokat várni, hogy kijöjjön a kedvenc divatfilmünk új része! A főszereplőknek pedig ez a 20 év olyan volt, mintha meg sem történt volna. Lehet, hogy az ördög a Pradára esküszik, a főszereplők viszont biztosan a fiatalság elixírjére!
