Tom Brady nem sokáig búslakodik az exfelesége miatt: napok óta Leonardo DiCaprióval bulizik

Komáromi Bence
2026.01.04.
Szilveszter óta megállás nélkül bulizik a két világsztár. Most friss fotók készültek a jachtról, amelyen együtt mulat Leonardo DiCaprio, Tom Brady és néhány csinos fiatal modell.

Nem tűnik túl boldogtalannak Tom Brady, miután néhány héttel ezelőtt az exfelesége, Gisele Bündchen hozzáment az új szerelméhez, Joaquim Valentéhez. Az NFL korábbi sztárja sajtóhírek szerint hatalmas bulival tereli el a figyelmét arról, hogy a bulvárlapok minden egyes mozdulatát figyelik az elmúlt időszakban. Tom szilveszter után csatlakozott Leonardo DiCaprióhoz, aki a jachtja fedélzetén mulatta át az év utolsó éjszakát. A partinak továbbra sincs vége, most friss fotók készültek a négy napos partiról.

Leonardo DiCaprio párja hozta össze Tom Bradyt és az új barátnőjét?

Az elmúlt napokban olyan pletykák láttak napvilágot, melyek szerint az amerikai focista összejött egy 25 éves, Alix Earle nevű modellel. Bár a híreszteléseket még nem erősítették meg a felek, kiderült, hogy a szépség is megjelent azon a jachton, amelyen jelenleg együtt tartózkodik a két híresség. További érdekesség a romantikus pletykákkal kapcsolatban, hogy állítólag a Oscar-díjas színész barátnője hozta össze őket.

A Page Six információi szerint ugyanis Leonardo DiCaprio barátnője, Vittoria Ceretti szervezte a partit, amely 4 napja megállás nélkül tart a bulihajón. A friss paparazzi fotókon láthatjuk, hogy Tom Brady önfeledten élvezi a kikapcsolódást a barátai és néhány fiatal modell társaságában:

