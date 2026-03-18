Először bordélyházakban szolgálták fel mindenki kedvenc olasz desszertjét? Ez a tiramisu eredete

Kevés ikonikusabb olasz édesség létezi a tiramisunál, népszerűsége épp egyszerűségében gyökeredzik. Amikor azonban a kakaóval megszórt mascarponés süteményt kanalazzuk, bele sem gondolunk, hogy már évtizedek, ha nem évszázadok óta létezik ez az ikonikus desszert. A tiramisu eredete körül számos legenda és félreértés alakult ki, ami az olasz identitás része.

Bordélyház és édes élvezet: a tiramisu eredete

Évtizedes vita tárgyát képezi, hogy kik találták fel ezt az olasz édességet, jószerivel évszázados receptek és kulináris hagyományok ötvözésével jött létre. Ugyan sok olasz régió követeli magának a feltaláló címét, gasztrotörténeti kutatások ma már megegyeznek abban, hogy a Velencétől mintegy 30 percnyi autóútra található Treviso a sütemény szülőhelye. Mivel a környék gasztrokultúrájában rendszeresen fogyasztanak kávét tojással, az eredetmítosz jól megalapozott.

Azonban a tiramisu – olasz helyesírással Tiramisù – eredetét nem egy elegáns étteremben, esetleg trattoriában, hanem egy vöröslámpás negyedben kell keresni. Ugyanis a helyi legenda szerint az első verzióját egy trevisói bordélyházban, más források szerint egy vörös lámpás negyedbéli fogadóban fejlesztette ki egy helyi madame a 19. században, hogy a légyott alatt megfáradt kuncsaftok kis erőre kapjanak.

A klasszikus tiramisu hozzávalói: mascarpone, tojássárgája, babapiskóta, kávé, cukor és kakaópor.

Egy másik verzió szerint még a 17. századi Sienában alkották meg a desszertet III. Cosimo herceg tiszteletére. Más verziók szerint a cukor és tojássárgája keresztezéséből született sbatudin a tiramisu őse, de a dolce torinót is sokan esélyesnek tartják. Szinte valamennyi észak-olasz régió megalkotta a maga történetét.

Tudtad? A Tiramisù szó trevigiai nyelven azt jelenti, „emelj fel”, mely a reneszánsz óta a flörtöléssel van összefüggésben.

Tiramisu, az olasz nemzeti örökség

Kétségkívül szórakoztató, turisták számára jól eladható sztorit lehet kerekíteni a fenti verziókból, ám sajnos egyiket sem tudták történelmi források alátámasztani. Az első hivatalos tiramisurecept modern kori találmány, 1969-ben alkotta meg Roberto Linguanotto cukrász a Le Beccherie étteremben. A legendás olasz specialitás először 1972-ben került fel az étlapra, melyet azóta is az eredeti tiramisurecept szerint készítenek.