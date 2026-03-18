Először bordélyházakban szolgálták fel mindenki kedvenc olasz desszertjét? Ez a tiramisu eredete

Bába Dorottya
2026.03.18.
Valószínűleg a világ legközkedveltebb desszertje, ám történetét homály fedi. A tiramisu eredete vitatott, mely nem mentes a szaftos részletektől.

Kevés ikonikusabb olasz édesség létezi a tiramisunál, népszerűsége épp egyszerűségében gyökeredzik. Amikor azonban a kakaóval megszórt mascarponés süteményt kanalazzuk, bele sem gondolunk, hogy már évtizedek, ha nem évszázadok óta létezik ez az ikonikus desszert. A tiramisu eredete körül számos legenda és félreértés alakult ki, ami az olasz identitás része. 

A tiramisu eredete Velence régióban kezdődött
A tiramisu eredete egy Velence melletti bordélyban kezdődött.
A tiramisu története dióhéjban

  • Velence régióban keresendő a tiramisu eredete.
  • A legenda úgy tartja, hogy egy trevisói vörös lámpás negyedben árusították afrodizikumként.
  • Az első hivatalos tiramisurecept a Le Beccherie étteremből származik az 1970-s évekből.

Bordélyház és édes élvezet: a tiramisu eredete

Évtizedes vita tárgyát képezi, hogy kik találták fel ezt az olasz édességet, jószerivel évszázados receptek és kulináris hagyományok ötvözésével jött létre. Ugyan sok olasz régió követeli magának a feltaláló címét, gasztrotörténeti kutatások ma már megegyeznek abban, hogy a Velencétől mintegy 30 percnyi autóútra található Treviso a sütemény szülőhelye. Mivel a környék gasztrokultúrájában rendszeresen fogyasztanak kávét tojással, az eredetmítosz jól megalapozott.

Azonban a tiramisu – olasz helyesírással Tiramisù – eredetét nem egy elegáns étteremben, esetleg trattoriában, hanem egy vöröslámpás negyedben kell keresni. Ugyanis a helyi legenda szerint az első verzióját egy trevisói bordélyházban, más források szerint egy vörös lámpás negyedbéli fogadóban fejlesztette ki egy helyi madame a 19. században, hogy a légyott alatt megfáradt kuncsaftok kis erőre kapjanak.

Klasszikus tiramisu recept hozzávalók
A klasszikus tiramisu hozzávalói: mascarpone, tojássárgája, babapiskóta, kávé, cukor és kakaópor.
Egy másik verzió szerint még a 17. századi Sienában alkották meg a desszertet III. Cosimo herceg tiszteletére. Más verziók szerint a cukor és tojássárgája keresztezéséből született sbatudin a tiramisu őse, de a dolce torinót is sokan esélyesnek tartják. Szinte valamennyi észak-olasz régió megalkotta a maga történetét.

Tudtad?

A Tiramisù szó trevigiai nyelven azt jelenti, „emelj fel”, mely a reneszánsz óta a flörtöléssel van összefüggésben.

Tiramisu, az olasz nemzeti örökség

Kétségkívül szórakoztató, turisták számára jól eladható sztorit lehet kerekíteni a fenti verziókból, ám sajnos egyiket sem tudták történelmi források alátámasztani. Az első hivatalos tiramisurecept modern kori találmány, 1969-ben alkotta meg Roberto Linguanotto cukrász a Le Beccherie étteremben. A legendás olasz specialitás először 1972-ben került fel az étlapra, melyet azóta is az eredeti tiramisurecept szerint készítenek.

A Friuli-Venezia Giuli régió Pieris nevű településén található egy Vetturino nevű étterem, mely szintén magának követeli a Tiramisu megalkotójának megtisztelő címét. Azonban az ott felszolgált desszert jobban hasonlít a zuppa inglese nevű rétegzett desszertre, mely az angol trifle-ből fejlődött ki.

A tiramisu azóta olasz nemzeti kinccsé vált, amit amerikai olasz bevándorlók az egész világgal megismertettek. 2011 óta külön Tiramisu Akadémia is létezik, a receptet pedig szigorú szabályok határozzák meg.

Tiramisutörténelem

A gasztrotörténet azért nehéz, mert a legtöbb recept évszázadok hagyományait követi, melyek nem egyszer kultúrákon is átívelnek. A tiramisu rendkívül egyszerűen elkészíthető desszert és talán pont az egyszerűsége miatt nehéz belőni eredetét. Valószínű, hogy több hasonló édesség született a különféle észak-olasz régiókban, mely hagyományt követve végül megszületett az eredeti recept.

Ismerd meg a gasztrotörténet izgalmas fejezeteit:

Nem is olasz? A tészta története csavarosabb, mint a fussili

Kevés népszerűbb és sokoldalúbb étel létezik, mint a tészta. Általában az olaszokhoz, kötik, pedig Kína és a Közel-Kelet is szerepet vállalt a tészta történetében.

Julius Caesar is hamburgert falatozott? A gyorsétterem évezredes története

A gyorsétterem már az ókor óta velünk van, csupán nem olyan formában, mint napjainkban.

Így indult el az éttermek forradalma: egy élelmes üzletember egyetlen fogásának köszönhetjük

Vajon hogyan lett Párizs a világ gasztrofővárosa? Ha egy élelmes üzletember nem árult volna egy speciális húslevest talán a francia konyha és az étterem története is másképp alakul.

 

