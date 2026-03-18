A legyek ura: a sorozat kegyetlenebb, mint az eredeti történet – Traumatizál, de kihagyhatatlan

Nagyon kevés olyan történet létezik, ami annyira kellemetlenül pontos képet fest az emberi természetről, mint William Golding regénye. Ezt az érzést az ebből készült A legyek ura-sorozat is remekül adja át. Az HBO Max új sorozata az alapanyagot nem próbálja modern köntösbe csomagolni vagy „könnyebben fogyaszthatóvá” tenni – épp ellenkezőleg. Fogja a történetet, és minden sallang nélkül, szinte klinikai pontossággal mutatja meg, hogyan bomlik fel a rend, és mi marad utána.
A legyek ura-sorozatkritika: minden, amit az emberi természetről sosem akartál tudni
- A sorozat nem történetet mesél, hanem egy pszichológiai szétesést dokumentál.
- A karakterek fejlődése ijesztően realista, különösen Jack és Röfi esetében.
- Nem könnyű nézni, de pont ettől válik igazán erőssé és emlékezetessé.
Kezdjük ott, hogy ez nem egy klasszikus értelemben vett sorozat. Mint ahogy azt az első rész után is írtuk, ez A legyek ura-változat – sem – egy vacsora melletté bekapcsolat kedves kis történet. Itt nincs hős, nincs valódi katarzis, és ami a legfontosabb: nincs megnyugtató válasz sem. Ehelyett egy folyamatot látunk. Egy lassú, megállíthatatlan csúszást. És pontosan ettől működik ennyire jól.
Vannak olyan történetek, amiket gyerekként utáltunk, mert unalmas volt, dolgozatot kellett írni belőle és legfőképp azért, mert kötelező volt. Anno az általános iskola padjaiban sokan vért izzadva szenvedtük végig – vagy bele se kezdtünk – például a Pál utcai fiúkba, vagy a A kis hercegbe. Ugyanakkor mégis jópáran – mi is – felnőtt fejjel újra megpróbálkoztunk ezekkel az olvasmányokkal, amikért akkor már oda és vissza voltunk. Vannak történetek, amikhez meg kell érnünk, hogy értékelni tudjuk a mondanivalóját, A legyek ura is ilyen.
Az első epizód: a rend még létezik, de már nem stabil
A nyitóepizód szinte megtévesztően visszafogott. Lezuhant a repülő és a sok kisfiú összeverődik. Ekkor még kapaszkodnak a civilizációba: gyűlést tartanak, szabályokat alkotnak, próbálnak rendszert vinni a káoszba. A kagyló – amit a felszólalások rendjének betartására használnak – még jelent valamit. A beszéd joga még szabályozott, az szólalt fel, akinél ott volt a kagyló.
Ralph vezetővé választása logikus döntés, sőt megnyugtató. Van egy központi figura, aki – legalábbis első ránézésre – képes rendet tartani. De már itt megjelennek a repedések.
A kamera gyakran időzik olyan pillanatokon, amelyek elsőre jelentéktelennek tűnnek: egy elhúzódó pillantás, egy félbeszakított mondat, egy zavart reakció. Marc Munden, a Kamaszok rendezője pontosan tudja, hogy a feszültség nem a nagy eseményekben, hanem ezekben az apró, kényelmetlen részletekben rejlik.
És ezek a részletek már az elején elárulják: ez a rend nem fog sokáig tartani.
Röfi: az ész hangja, amit egyre kevésbé hallanak
Röfi (David McKenna) karaktere talán a legtragikusabb az egész történetben. Nem azért, mert vele történik a legtöbb rossz – hanem azért, mert felnőtt fejjel már tudjuk, hogy végig igaza van. Ő az egyetlen, aki következetesen próbál ragaszkodni a racionalitáshoz. A szabályokhoz. A logikához. És pontosan emiatt válik egyre jelentéktelenebbé.
Van egy jelenet, ahol Röfi kétségbeesetten próbál rendet tenni egy széteső gyűlésen. A hangja remeg, az asztmájával küszködik, de nem adja fel. Érvel, magyaráz, próbál hatni a többiekre.
A kamera nem vált. És mi végignézzük, ahogy a többiek egyszerűen elveszítik az érdeklődésüket. Ez nem egy hirtelen bukás. Ez egy lassú, fájdalmas eltűnés, a „kicsik” arcáról mutatott közeli képek csak még tragikusabbá teszik az egészet.
A második epizód: a hatalom új formát ölt
A második részben a hangsúly áttevődik Jackre (Lox Pratt), és ekkor válik igazán világossá, hogy a sorozat nem fekete-fehér karakterekkel dolgozik. Itt meg kell jegyezni, hogy a színész fiú lesz a Harry Potter-sorozat új Draco Malfoya. A karaktere és a játéka ebben a sorozatban is olyan, mintha a már a jól ismert Malfoyt is belevitte volna.
A Jack Thorne által árnyalt Jack nem egyszerű antagonista. Nem „gonosz”. Inkább egy olyan figura, aki gyorsabban alkalmazkodik az új környezethez, mint a többiek.
Miközben Ralph (Winston Sawyers) még a szabályokban hisz, Jack már érzi, hogy azok elvesztették az erejüket.
Az egyik legerősebb jelenet, amikor Jack visszatér az első sikeres vadászat után. Véres, liheg, izgatott – és a többiek reakciója kulcsfontosságú. Nem elutasítják. Nem félnek tőle egyértelműen. Hanem figyelik. És lassan elkezdik követni.
Ez az a pont, amikor a hatalom átrendeződik. Nem látványosan, nem drámai módon – hanem szinte észrevétlenül. A sorozat egyik legnagyobb erőssége, hogy ezt a folyamatot nem dramatizálja túl, hanem hagyja kibontakozni.
A harmadik epizód: a valóság szétesik
A Simon-központú epizód teljesen új szintre emeli a sorozatot. Itt már nemcsak a társadalmi rend omlik össze, hanem a valóságérzékelés is. A dzsungel szinte élő organizmusként jelenik meg. A hangok torzulnak, a képek vibrálnak, a jelenetek néha álomszerűek. A „szörny” kérdése itt válik igazán központivá.
A sorozat nem ad konkrét választ, de nagyon egyértelmű irányba terel: a félelem nem kívülről jön. A félelem belülről fakad.
A bomló testet és a legyeket ábtázoló jelenet az egyik legemlékezetesebb az egész sorozatban. Nem a látvány miatt – bár az is erős –, hanem azért, mert itt válik világossá a történet valódi üzenete. Nem kell külső fenyegetés. Az ember önmagában is elég.
A negyedik epizód: következmények, feloldás nélkül
Az utolsó rész már nem építkezik. Nem vezet fel új konfliktusokat. Egyszerűen hagyja, hogy minden, ami addig kialakult, beteljesedjen.
A vadásztánc jelenete ekkor kapja meg a valódi súlyát. A fiúk már nem egyének, hanem egy közösségi ösztön megtestesítői. A mozgásuk, a hangjuk és az egész dinamika azt sugallja: itt már nincs kontroll.
Amikor bekövetkezik a tragédia, a sorozat nem dramatizálja túl. Nincs zenei csúcspont, nincs lassítás, nincs klasszikus filmes „hatásvadászat”. Konkrétan a kamera nem mutatja meg a halált, de mégis tudjuk, hogy megtörtént. És utána csak a csend marad. Ez a csend az, ami igazán működik.
Vizuális és hangzásbeli világ: a nyomasztás eszközei
A sorozat képi világa következetesen épít a természet és az emberi viselkedés párhuzamára. Rovarok, rothadó gyümölcsök, állattetemek – ezek nem egyszerűen hangulati elemek, hanem tudatosan felépített vizuális motívumok.
Az egész gyakran idézi a Bolygónk, a Föld, David Attenborough stílusát – csak itt nem állatokat figyelünk, hanem embereket. Fun fact, hogy anno György herceg nem bírta végignézni ezt a dokumentumfilmet. Akkor most vajon mit kezd A legyek urával?
A zene – amelynek komponálásában Hans Zimmer is részt vett – nem segít eligazodni. Nem vezet, nem támogat. Inkább feszít, zavar, és folyamatosan fenntartja a diszkomfortérzetet.
Ami nehéz benne – És amiért mégis működik
Nem ez a legkönnyebben befogadható sorozat. Lassú, néha szinte provokatívan türelmet igényel. Nem ad gyors jutalmat. De pont ettől válik hitelessé.
Értékelés: 10/10
A szétesés nem egyik pillanatról a másikra történik. És a sorozat ezt nem gyorsítja fel a néző kedvéért. Hagyja, hogy végignézzük.
Az HBO Max új sorozata kegyetlenebb, mint az eredeti történet
A legyek ura-sorozat egy sötét, részletgazdag és pszichológiailag mély adaptáció, amely a civilizáció összeomlását nem eseményként, hanem lassú, elkerülhetetlen folyamatként mutatja be. A karakterek fejlődése, a nyomasztó vizuális világ és az erős rendezés együtt egy olyan élményt hoznak létre, amely egyszerre borzasztó, nehéz és lenyűgöző. Nem hibátlan, de pontosan olyan erős, amilyennek lennie kell.
Ezek is érdekelhetnek: