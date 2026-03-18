A legyek ura: a sorozat kegyetlenebb, mint az eredeti történet – Traumatizál, de kihagyhatatlan

Nagyon kevés olyan történet létezik, ami annyira kellemetlenül pontos képet fest az emberi természetről, mint William Golding regénye. Ezt az érzést az ebből készült A legyek ura-sorozat is remekül adja át. Az HBO Max új sorozata az alapanyagot nem próbálja modern köntösbe csomagolni vagy „könnyebben fogyaszthatóvá” tenni – épp ellenkezőleg. Fogja a történetet, és minden sallang nélkül, szinte klinikai pontossággal mutatja meg, hogyan bomlik fel a rend, és mi marad utána.

Amikor nem a túlélés a kérdés, hanem az, hogy kik maradunk közben: ezt mutatja be A legyek ura-sorozat.

Forrás: IMDb

A legyek ura-sorozatkritika: minden, amit az emberi természetről sosem akartál tudni A sorozat nem történetet mesél, hanem egy pszichológiai szétesést dokumentál.

A karakterek fejlődése ijesztően realista, különösen Jack és Röfi esetében.

Nem könnyű nézni, de pont ettől válik igazán erőssé és emlékezetessé.

Kezdjük ott, hogy ez nem egy klasszikus értelemben vett sorozat. Mint ahogy azt az első rész után is írtuk, ez A legyek ura-változat – sem – egy vacsora melletté bekapcsolat kedves kis történet. Itt nincs hős, nincs valódi katarzis, és ami a legfontosabb: nincs megnyugtató válasz sem. Ehelyett egy folyamatot látunk. Egy lassú, megállíthatatlan csúszást. És pontosan ettől működik ennyire jól.

Vannak olyan történetek, amiket gyerekként utáltunk, mert unalmas volt, dolgozatot kellett írni belőle és legfőképp azért, mert kötelező volt. Anno az általános iskola padjaiban sokan vért izzadva szenvedtük végig – vagy bele se kezdtünk – például a Pál utcai fiúkba, vagy a A kis hercegbe. Ugyanakkor mégis jópáran – mi is – felnőtt fejjel újra megpróbálkoztunk ezekkel az olvasmányokkal, amikért akkor már oda és vissza voltunk. Vannak történetek, amikhez meg kell érnünk, hogy értékelni tudjuk a mondanivalóját, A legyek ura is ilyen.

Az első epizód: a rend még létezik, de már nem stabil

A nyitóepizód szinte megtévesztően visszafogott. Lezuhant a repülő és a sok kisfiú összeverődik. Ekkor még kapaszkodnak a civilizációba: gyűlést tartanak, szabályokat alkotnak, próbálnak rendszert vinni a káoszba. A kagyló – amit a felszólalások rendjének betartására használnak – még jelent valamit. A beszéd joga még szabályozott, az szólalt fel, akinél ott volt a kagyló.