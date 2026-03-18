Bombahír! Ez a felnőttfilmes állítja: három évig titkos viszonya volt Timothée Chalamet-val

A 32 éves Sarah Tena azt állítja, hogy titokban együtt volt Timothée Chalamet-vel. Kapcsolatuk 2020 elején kezdődött. Elmondása szerint a V. Henrik című filmben látta meg a színészt, majd bekövette az Instagramon, és üzeneteket küldözgetett neki, hogy felhívja magára a figyelmet.

Sarah Tena felnőttfilmes, Timothée Chalamet exe most állt a nyilvánosság előtt

Forrás: Instagram

Sarah Tena hónapokig nem kapott választ Timothée Chalamet-tól, végül csak felvette a nővel a kapcsolatot. Az üzengetésből aztán kis idő múlva személyes találkozó lett: Santa Monicában randiztak először, egy barát tengerparti házában.

Timothée Chalamet és Sarah Tena: a pornós azt állítja, beleszeretett a színészbe

Sarah Tena pornósztár úgy emlékszik, először kissé feszélyezettek voltak, de gyorsan oldódott a hangulat. Borozás közben beszélgettek, elsősorban filmekről, és szerinte hamar megtalálták a közös hangot. Timothée Chalamet Bob Dylan-dalokat játszott neki, és mesélt arról, hogy egy készülő film miatt gyakorol – akkoriban jelentették be, hogy a színész alakítja a zenészt a Sehol se otthon című filmben. Az pornós állítása szerint végül ágyba bújtak, és ezt követően nagyjából kéthavonta, rendszeresen találkoztak. Sarah-ban aztán egyre erősebb érzelmek alakultak ki.

„Szerelmes voltam Timothée-ba” – mondta, hozzátéve, ezt nem mondta ki egyenesen a színésznek, de jelezte, hogy többet szeretne, és rendszeresebb kapcsolatot képzelt el. A kapcsolatuk azonban váratlanul megszakadt. Sarah Tena egyre ritkábban kommunikáltak egymással, majd egyszer csak azt látta a hírekben, hogy Timothée Chalamet Kylie Jennerrel találkozgat.

„Először azt hittem, csak pletyka vagy valamilyen PR-fogás” – mondta Tena, aki nehezen tudta feldolgozni a történteket, úgy érzi, Chalamet átverte. A nőnek máig hiányzik a színész, és csalódott, hogy így ért véget a kapcsolatuk. Szerinte nemcsak romantikus kapcsolat volt közöttük, hanem barátok is voltak, ezért nem számított arra, hogy teljesen megszakad a kommunikáció.

„Megváltozott. Tudom, hogy megváltozott. Hollywood megváltoztatja az embereket” – fogalmazott a felnőttfilmes.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: