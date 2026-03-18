Horváth Angéla
2026.03.18.
Meghan Markle egyre határozottabban készül arra, hogy önállóan folytassa a karrierjét – legalábbis erről számoltak be bennfentesek, miután a Netflixszel közös terveik meghiúsulni látszanak.

Meghan Markle és férje, a 41 éves Harry herceg 2020-ban lépett vissza a királyi feladatoktól, azóta pedig több közös üzletbe is belevágtak. A pár egyik legnagyobb dobása a Netflixszel kötött, mintegy 100 millió dolláros – azaz közel 36 milliárd forintos – megállapodás volt, amelyből a nagy visszhangot kiváltó Harry & Meghan című dokumentumsorozat is megszületett.

Forrás: northfoto

A friss hírek szerint azonban a streamingóriás már korántsem olyan lelkes a közös együttműködéssel kapcsolatban, mint korábban. A projektek – köztük a Meet Me at the Lake című történet adaptációja – nem halad, ami új helyzet elé állította a házaspárt. Bennfentesek szerint Meghan úgy gondolja, ez egyértelmű jel. Úgy látja, ha hosszú távon is működő karriert akar építeni, akkor azt saját erőből kell megvalósítania. Egy forrás úgy fogalmazott: Meghan ma már készen áll arra, hogy egyedül vágjon bele, és ne a közös projektek alakulásától tegye függővé a jövőjét. 

A jelek szerint a terveiben Harry herceg sem szerepel, a házaspár szakmai érdeklődése ugyanis egyre inkább eltér egymástól. Meghan Markle továbbra is aktívan építi a saját márkáját – podcastokkal, produkciós munkákkal és az As Ever nevű életmódmárkájával –, Harry egyre inkább a jótékonysági tevékenységekre koncentrál. A herceget állítólag fárasztja a szórakoztatóipar. Sokkal inkább azokkal a kezdeményezésekkel szeretne foglalkozni, amelyek közel állnak hozzá – például az Invictus Games szervezésével. Egy forrás szerint Harry eleinte komolyan próbált részt venni felesége projektjeiben, de sosem érezte igazán a sajátjának ezeket a munkákat. A hozzájuk közel állók szerint Meghant nem törte meg a jelenlegi helyzet, inkább kihívásként éli meg, és elszánt abban, hogy önállóan is bizonyítsa: képes tartós és hiteles márkát építeni.

