Ázsia Kate Middletonjaként emlegetik a bhutáni királynét − Már 7 évesen kinézte magának a férjét

„Ha nagy leszek, feleségül veszel?” Ezt az aranyos kérdést Jetsun Pema 7 éves korában szegezte az akkor 17 éves Dzsigme Keszarnak, aki azt válaszolta, hogy ha nem találják meg az igazit, az azt jelenti, hogy ők ketten egymásnak vannak teremtve, és Jetsun lesz a bhutáni királyné.

Jetsun Pema bhutáni királynét és Dzsigme Keszar királyt a sors egymásnak rendelte.

Forrás: Getty Images AsiaPac

A bhutáni királyné mesébe illő története

Jetsun Pema épp úgy került az uralkodói miliőbe, mint Kate Middleton: közrendűből lett királyné.

Jetsun Pema és Dzsigme Keszar bhutáni király 2016-ban találkoztak először Vilmos herceggel és Katalin hercegnével, és szinte rögtön kialakult közöttük a kölcsönös szimpátia.

Mutatjuk, mitől szerethető uralkodó és ember a bhutáni királyné.

Keszar a 2006-os trónra kerülése után be is váltotta ígéretét: fényűző ceremónia keretében vette feleségül az akkor 21 éves, gyönyörű Jetsunt. Ezzel ő lett a világ első legfiatalabb uralkodónője. A bhutáni királyságban bevett szokás volt a többnejűség és a többférjűség, ők ketten azonban annyira biztosak voltak szerelmükben, hogy úgy döntöttek, lemondanak erről a jogukról. Dzsigme Keszar szíve azóta is kizárólag feleségéért dobog, aki két gyermekkel ajándékozta meg.

Gyermekeit anyatigrisként védi a médiától

Bhután királynéja csak ritkán nyilatkozik magánéletéről, gyermekeit pedig kifejezetten óvja a sajtósoktól. Ha azonban fontos eseményekről vagy fontos társadalmi ügyekről van szó, örömmel enged betekintést. Aktívan támogatja a mentális egészséggel, az oktatással és a nők helyzetével kapcsolatos ügyeket,

emellett védnöke lett a fogyatékkal élő gyermekek, különösen az autizmussal élők ügyének, akik számára létrehozta a Pema Foundationt. Nagy dolog ez egy olyan országban, ahol ezelőtt nyilvánosan egyetlen uralkodó sem beszélt a fogyatékossággal élőkről.

Mintha Diana és Katalin hercegné kombinációját is magában hordozná a bhutáni királyné

Bhután királynéja meglepő közvetlenséggel beszélget el bárkivel, és egyáltalán nem érdekli az ezzel kapcsolatos protokoll. Természetesen megvan benne a buddhista alázat, de egyik fő célja, hogy apránként lebontsa népe és az uralkodói osztály közötti falat.

Leül a földre a gyerekek közé, ha úgy tartja kedve – ebben a tekintetben éppolyan, mint Lady Diana volt.

Időként lemond a díszes, drága udvari stílusú öltözékről – a magas nyakú wonjuról, valamint a kaftánszerű tegóról – és egyszerűbb ingblúz-nadrág kombinációra vált – számára ez sokkal komfortosabb, hordhatóbb outfit. Katalin hercegnéhez hasonlóan a visszafogott elegancia jellemzi úgy öltözködés, mint sminkelés terén. Távol áll tőle a maszkszerű alapozóhasználat, inkább a természetesség és a pasztell híve manikűr és make up terén is.