Milánó-Cortina 2026: péniszkapukat vezettek be a téli olimpián a csalások megelőzése érdekében

Jól olvastátok! A tavalyi „pénisz-gate" botrány hatására a Nemzetközi Síszövetség úgy határozott, hogy idén szigorú ellenőrzéseket vezetnek be, hogy megakadályozzák a további csalásokat. A 2026-os milánói téli olimpián péniszkapuk fogják biztosítani a rendet. Mutatjuk, miért fontos, hogy ellenőrizzék a sportolók férfiasságát.

A 2026-os téli olimpián a síugróké lesz a főszerep

A pénisz-gate részletei: A 2025-ös norvég sívilágbajnokságon két hazai síugró, Marius Lindvik és Johann André Forfang különböző folyadékokat fecskendeztek a férfiasságukba, hogy növeljék a péniszük méretét.

A bizarr cselekedetük hátterében az áll, hogy így nagyobb síruhát kaphattak, amely növelte a felhajtóerőt, és így még nagyobb ugrásokra voltak képesek.

A sportágat alapjaiban rengette meg a botrány.

A két sportoló 3-3 hónapos eltiltásban részesült a pénisz-gate miatt.

Milánói téli olimpia: péniszkapukkal akadályozzák meg a csalást a szervezők

Mi az a péniszkapu? Az Unilad tájékoztatása szerint az idei eseményen egy 3D test- és ruhaméretellenőrző-kapun kell keresztülsétálnia a síugróknak, amely kizárja a lehetőségét, hogy manipulálhassák a testük vagy a ruhájuk méretét a sportolók.

A téli olimpia programjának egyik legnépszerűbb pontja a síugrás

A Nemzetközi Síszövetség (FIS) szóvivője, Bruno Sassi elárulta, hogy miért döntöttek a péniszkapuk bevezetése mellett:

„A múltban számos eltiltás történt már, ez a sport része. De soha korábban nem voltak még olyan arcátlan kísérletek a csalásra, mint legutóbb. Több sportoló is gúnyt űzött a szabályokból és a sportból, amikor olyan módon verték át a rendszert, ami nagyon más, mint amit korábban megszokhattunk" - nyilatkozta a szóvivő.

