Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 8., vasárnap Aranka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
téli olimpia 2026

Milánó-Cortina 2026: péniszkapukat vezettek be a téli olimpián a csalások megelőzése érdekében

téli olimpia 2026 síugrás Milánó-Cortina 2026 csalás
Komáromi Bence
2026.02.08.
A világ szeme most Milánóra figyel. Február hatodikán megkezdődött a XXV. téli olimpia, ami számtalan újdonságot hozott a korábbi eseményekhez képest. Idén például bevezették a péniszkaput, amely megakadályozza, hogy a síugrók csalhassanak a méreteikkel.

Jól olvastátok! A tavalyi „pénisz-gate" botrány hatására a Nemzetközi Síszövetség úgy határozott, hogy idén szigorú ellenőrzéseket vezetnek be, hogy megakadályozzák a további csalásokat. A 2026-os milánói téli olimpián péniszkapuk fogják biztosítani a rendet. Mutatjuk, miért fontos, hogy ellenőrizzék a sportolók férfiasságát.

A 2026-os téli olimpia során a síugróké lesz a főszerep
A 2026-os téli olimpián a síugróké lesz a főszerep
Forrás: Getty Images Europe

A pénisz-gate részletei:

  • A 2025-ös norvég sívilágbajnokságon két hazai síugró, Marius Lindvik és Johann André Forfang különböző folyadékokat fecskendeztek a férfiasságukba, hogy növeljék a péniszük méretét.
  • A bizarr cselekedetük hátterében az áll, hogy így nagyobb síruhát kaphattak, amely növelte a felhajtóerőt, és így még nagyobb ugrásokra voltak képesek.
  • A sportágat alapjaiban rengette meg a botrány.
  • A két sportoló 3-3 hónapos eltiltásban részesült a pénisz-gate miatt.

Milánói téli olimpia: péniszkapukkal akadályozzák meg a csalást a szervezők

Mi az a péniszkapu? Az Unilad tájékoztatása szerint az idei eseményen egy 3D test- és ruhaméretellenőrző-kapun kell keresztülsétálnia a síugróknak, amely kizárja a lehetőségét, hogy manipulálhassák a testük vagy a ruhájuk méretét a sportolók.

A téli olimpia programjának egyik legnépszerűbb pontja a síugrás
A téli olimpia programjának egyik legnépszerűbb pontja a síugrás
Forrás: Getty Images Europe

A Nemzetközi Síszövetség (FIS) szóvivője, Bruno Sassi elárulta, hogy miért döntöttek a péniszkapuk bevezetése mellett:

„A múltban számos eltiltás történt már, ez a sport része. De soha korábban nem voltak még olyan arcátlan kísérletek a csalásra, mint legutóbb. Több sportoló is gúnyt űzött a szabályokból és a sportból, amikor olyan módon verték át a rendszert, ami nagyon más, mint amit korábban megszokhattunk" - nyilatkozta a szóvivő.

A téli olimpiákkal kapcsolatos további cikkeinket itt tudjátok elolvasni:

Világbajnok szerelem: Madison Chock és Evan Bates sztorija a sportvilág legromantikusabb története — Videó

Ha nem hallottál még az amerikai jégtánc kettősről, akkor ideje bepótolnod!

A téli olimpia legmeghatóbb sztorija: elhunyt csapattársuknak nyertek aranyérmet a korisok

"Ma Lara büszkén nézett le ránk"

Megtalálták a téli olimpia legszexibb sportolónőjét, Anastasia Bryzgalovát

Meghan Foxhoz hasonlítják.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu