Bár az Epstein-akták nem tartalmaznak közvetlen levelezést a hercegnők és Epstein között, a nyilvánosságra került iratok azt mutatják, hogy az elítélt bűnöző bizonyos módon jelen volt Beatrix és Eugénia életében. A yorki hercegnők szégyenkeznek, holott semmiről sem tehetnek.

Beatrix és Eugénia neve is szerepel a frissen nyilvánosságra hozott Epstein-akták legújabb kötetében.

Forrás: Getty Images Europe

A hercegnők neve egy 2009-es e-mailben szerepel, amely Heathrow–Miami, illetve New York–Heathrow közötti repülőjegyek vásárlásáról szól.

Beatrice és Eugenie turistaosztályon, Sarah Ferguson üzleti osztályon utazott volna.

Epstein engedélyezte Sarah Fergusonnak a jegyek megvásárlását.

Egy bennfentes szerint a hercegnőket letaglózták az Epstein-aktákból az előkerült e-mailek.

Az Epstein-akták a repülőjegy-vásárlásokat is tartalmazza

A nyilvánosságra hozott iratok szerint 2009-ben Lesley Groff, Epstein személyi asszisztense e-mailt küldött főnökének olyan repülőjegyekről, amelyeket Sarah Ferguson, valamint lányai, Beatrix és Eugénia számára akartak megvásárolni. Az e-mail állítólag így szólt: „A hercegné és a lányok Heathrow-ról Miamiba és New Yorkból Heathrow-ra tartó járataival kapcsolatban: a lányokat turistaosztályon, a hercegnét pedig üzleti osztályon tudtuk elhelyezni oda-vissza! A lányok repülőjegyeinek összköltsége: 4835,94 dollár, a hercegné repülőjegyeinek összköltsége pedig: 9244,16 dollár. Engedélyezi, hogy megvásároljam ezeket a jegyeket?!” A dokumentumok szerint Epstein engedélyt adott a jegyek megvásárlására. A feljegyzések arra is utalnak, hogy Epstein 2010-ben megkérdezte Sarah Fergusont, hogy találkozhatna-e a hercegnőkkel, ha Londonban jár. A beszámolók szerint Beatrix és Eugénia több alkalommal lehettek Epstein társaságában, ami érthető, ugyanis édesapjuk, Andrew Mountbatten-Windsor és édesanyjuk, Sarah Ferguson baráti kapcsolatban álltak az elítélt pedofillal.

Beatrix és Eugénia szörnyen érzik magukat

Sem Beatrix, sem Eugénia nem kommentálta az Epstein-akták tartalmát, azonban bennfentesek szerint a helyzet rendkívül kellemetlen számukra, úgy érzik átverték őket. „Beatrix és Eugénia megdöbbentek az olvasottakon. Megrázták őket az e-mailek, amiket anyjuk Epsteinnek küldött. Nagyon kínos számukra” − nyilatkozta a Daily Mailnek egy ismerősük. A dokumentumok alapján közvetlen kommunikáció a hercegnők és Epstein között nem történt, ugyanakkor az aktákból egyértelműen kiderül, hogy a rejtélyes körülmények között a börtönben elhunyt pénzember jelen volt a család életében, miután kiszabadult a börtönből.