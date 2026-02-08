Sarah Ferguson élete néhány év alatt fordult át tündérmeséből botrányokkal terhelt túlélési küzdelemmé, amelyet múltbéli döntéseinek, eszetlen költekezésének és az Epstein-akták megnyitásának köszönhet. András volt felesége mindig is és mindennél jobban szerette a pénzt, királyi szakírók nem hiába nevezték a kapzsiság hercegnéjének. Most azonban se pénze, se otthona, a lányaihoz nem költözhet, saját háztartást nem tud fenntartani és a renoméja is odalett.

Sarah Ferguson kapzsiságával írta be magát az Epstein-aktákba.

Sarah Fergusonnak csak a pénz számított: így került be a neve az Epstein-aktákban

Az Epstein-akták új fejezeteivel ismét címlapokra került a kegyvesztett András mellett Sarah Ferguson is. A volt hercegné nem kommentálta napvilágot látott információkat, lehetséges, hogy elhagyta az Egyesült Királyságot. Jennie Bond, a BBC egykori királyi tudósítója élesen fogalmazott Sarah Fergusonnal kapcsolatban. „Nem sajnálom. Úgy vonzotta a pénz Fergusont, mint a rovarokat a fény. Ezért pitizett Jeffrey Epsteinnek még azután is, hogy a férfit elítélték egy 14 éves lány szexuális kizsákmányolásáért” − fogalmazott a Mirrornak Bond. „Sarah Fergusonnak meg kell tanulnia az élet egyik alapvető leckéjét: addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér” − tette hozzá.

Sarah Ferguson nem tudott megálljt parancsolni magának, ha költekezésről volt szó. Fergie pénzügyi tanácsadója, John Bryan szerint a hercegné éves kiadásai meghaladták a 860 000 fontot (kölülbelül 377 millió forint). Ebből csak 150 000 font (körülbelül 66 millió forint) szerepelt ajándékokra, 50 000 font (körülbelül 22 millió forint) virágdíszekre és további 50 000 font vendéglátásra. Andrew Lownie történész a yorkokról írt több száz interjún alapuló botránykönyve részletekbe menően mutatja be Sarah Ferguson mindennapjait: királyi lakomákról, szertelen költekezésről és hatalmas adósságokról ír, amelyekkel a hercegné a brit uralkodói család türelmét is próbára tette.

