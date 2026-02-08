Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 8., vasárnap Aranka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
búcsú

Meghalt a rocklegenda: egy világ gyászolja a zenészt

búcsú gyász zenész
Life.hu
2026.02.08.
A Blondie alapító basszusgitárosa 77 évesen hunyt el. Fred Smith régóta beteg volt.

A Blondie és a Television zenésze, Fred Smith hosszú betegség után halt meg. Zenésztársai és a rajongók a közösségi médiában búcsúznak a legendás basszusgitárostól. 

Elhunyt Fred Smith, a Blondie zenésze.
Elhunyt Fred Smith, a Blondie és a Television zenésze.
Forrás: Shutterstock

Elhunyt Fred Smith: gyászolnak a zenerajongók

Fred Smith régóta beteg volt, de halálának pontos oka egyelőre nem ismert − írja a Daily Mail nyomán a Bors „Fredből egyszerűen mindig többet akartál (...) Nem csak a zenésztársam volt 46 évigm hanem igaz barátom is”  − búcsúzott tőle Jimmy Rip, a Television zenésze.

Úgy tudni, bár Smith évek óta küzdött a betegséggel, még tele volt tervekkel, és új projekteken gondolkozott. 

Fred Smith karrierje az Angel And The Snake nevű zenekarban kezdődött, amely később Blondie néven vált világhírűvé. A zenekar alapító tagjaként dolgozott Debbie Harry mellett, majd 1974-ben csatlakozott a Televisionhöz.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Innen nincs visszaút: Brooklyn Beckham a testvérei neveit is eltüntette a testéről

Mindössze néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy a tékozló fiú eltüntette a karjáról a DAD, vagyis APA feliratú tetoválását. Most azonban úgy tűnik, hogy ezzel még nem ért véget munka.

„Ez egy segélykiáltás" A brutálisan lefogyott Amy Schumer a kritikák célkeresztjébe került

A kommentelők betámadták a népszerű komikát, miután több képet is megosztott a rendkívüli átalakulásáról. A frissen elvált Amy Schumer rosszindulatú támadások sorát kapta az elmúlt napokban.

Tom Hanks hatalmas áldozatokat hozott a 38 éve tartó házasságáért

A kétszeres Oscar-díjas színész már 38 éve él boldog házasságban Rita Wilsonnal. Azt viszont kevesen tudják, hogy Tom Hanks és a felesége milyen kalandos úton találtak egymásra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu