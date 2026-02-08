Meghalt a rocklegenda: egy világ gyászolja a zenészt

A Blondie és a Television zenésze, Fred Smith hosszú betegség után halt meg. Zenésztársai és a rajongók a közösségi médiában búcsúznak a legendás basszusgitárostól.

Elhunyt Fred Smith, a Blondie és a Television zenésze.

Elhunyt Fred Smith: gyászolnak a zenerajongók

Fred Smith régóta beteg volt, de halálának pontos oka egyelőre nem ismert − írja a Daily Mail nyomán a Bors. „Fredből egyszerűen mindig többet akartál (...) Nem csak a zenésztársam volt 46 évigm hanem igaz barátom is” − búcsúzott tőle Jimmy Rip, a Television zenésze.

Úgy tudni, bár Smith évek óta küzdött a betegséggel, még tele volt tervekkel, és új projekteken gondolkozott.

Blondie bassist Fred Smith dies aged 77 after long illness https://t.co/3br3uI9SkW via @DailyMailCeleb — Sunshine (@Sunshine879864) February 8, 2026

Fred Smith karrierje az Angel And The Snake nevű zenekarban kezdődött, amely később Blondie néven vált világhírűvé. A zenekar alapító tagjaként dolgozott Debbie Harry mellett, majd 1974-ben csatlakozott a Televisionhöz.

