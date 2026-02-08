Megdőlt a mítosz: nem a csodagyerekekből lesznek a legsikeresebb felnőttek

Egy friss, nagyszabású tudományos elemzés alapjaiban kérdőjelezi meg azt az elterjedt elképzelést, hogy a gyerekkori kiemelkedő teljesítmény egyenes utat jelent a felnőttkori kiválósághoz. A kutatás szerint könnyen lehet, hogy hosszú távon éppen azok kerülnek előnybe, akik gyerekként nem tűntek csodagyereknek – vagy akár kifejezetten alkalmatlannak érezték magukat azok mellett, akik korán brillíroztak...

Nem mindig a csodagyerekek lesznek a legsikeresebb felnőttek

A Science folyóiratban megjelent tanulmány 19 korábbi kutatás eredményeit összegezte, és mintegy 34 ezer kivételes teljesítményt nyújtó embert vizsgált. A minta rendkívül sokszínű volt: Nobel-díjas tudósok, elit sakkozók, olimpiai bajnokok és világszínvonalú zenészek pályafutása is szerepelt benne. Az elemzés egyik legmeglepőbb megállapítása, hogy a legmagasabb szintű felnőttkori teljesítmény sok esetben negatív összefüggést mutat a korai sikerekkel.

Vagyis akik gyerekként már csúcson voltak, nem feltétlenül azok, akik felnőttként is a legjobbak közé kerülnek.

A későn érők sikeresebbek lesznek?

A kutatást a németországi RPTU Kaiserslautern–Landau egyetem professzora, Arne Güllich vezette. A kutatócsoport arra hívta fel a figyelmet, hogy a csodagyerekek gyakran nagyon korán egyetlen területre specializálódnak, és identitásukat is ehhez a szűk szakterülethez kötik. Ezzel szemben a későn érők többféle területen próbálják ki magukat, szélesebb tapasztalatokat szereznek, ami hosszabb távon előnynek bizonyulhat.