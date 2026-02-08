Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 8., vasárnap Aranka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kutatás

Megdőlt a mítosz: nem a csodagyerekekből lesznek a legsikeresebb felnőttek

kutatás okos csodagyerek
Rideg Léna
2026.02.08.
Mi van, ha a gyerekkori zsenialitás nem előny, hanem inkább zsákutca? Egy friss tudományos elemzés szerint a csodagyerekek nem feltétlenül jutnak a csúcsra, miközben azok, akik később bontakoznak ki, hosszú távon gyakran sikeresebbek.

Egy friss, nagyszabású tudományos elemzés alapjaiban kérdőjelezi meg azt az elterjedt elképzelést, hogy a gyerekkori kiemelkedő teljesítmény egyenes utat jelent a felnőttkori kiválósághoz. A kutatás szerint könnyen lehet, hogy hosszú távon éppen azok kerülnek előnybe, akik gyerekként nem tűntek csodagyereknek – vagy akár kifejezetten alkalmatlannak érezték magukat azok mellett, akik korán brillíroztak...

Csodagyereknek lenni nem biztos, hogy előny felnőttkorban
Csodagyereknek lenni nem biztos, hogy előny felnőttkorban
Forrás: Stone RF

Megdőlni látszik a csodagyerek-mítosz

  • Egy nagyszabású tudományos elemzés megkérdőjelezi a csodagyerekek hosszú távú előnyét.
  • A kutatás szerint a korai kiemelkedő teljesítmény nem garancia a felnőttkori kiválóságra.
  • A csodagyerekek gyakran túl korán specializálódnak egyetlen területre.
  • A későn érők sokszínűbb tapasztalataik révén hosszú távon előnybe kerülhetnek.
  • A sakkvilág példája szerint az ifjúsági és a felnőtt csúcsteljesítmény ritkán esik egybe.
  • A tehetséges gyerekek felnőttként átlagosan sikeresebbek, de mentális terhelésük magasabb lehet.

Nem mindig a csodagyerekek lesznek a legsikeresebb felnőttek

A Science folyóiratban megjelent tanulmány 19 korábbi kutatás eredményeit összegezte, és mintegy 34 ezer kivételes teljesítményt nyújtó embert vizsgált. A minta rendkívül sokszínű volt: Nobel-díjas tudósok, elit sakkozók, olimpiai bajnokok és világszínvonalú zenészek pályafutása is szerepelt benne. Az elemzés egyik legmeglepőbb megállapítása, hogy a legmagasabb szintű felnőttkori teljesítmény sok esetben negatív összefüggést mutat a korai sikerekkel. 

Vagyis akik gyerekként már csúcson voltak, nem feltétlenül azok, akik felnőttként is a legjobbak közé kerülnek.

A későn érők sikeresebbek lesznek?

A kutatást a németországi RPTU Kaiserslautern–Landau egyetem professzora, Arne Güllich vezette. A kutatócsoport arra hívta fel a figyelmet, hogy a csodagyerekek gyakran nagyon korán egyetlen területre specializálódnak, és identitásukat is ehhez a szűk szakterülethez kötik. Ezzel szemben a későn érők többféle területen próbálják ki magukat, szélesebb tapasztalatokat szereznek, ami hosszabb távon előnynek bizonyulhat.

A korai csúcsteljesítmény nem garancia semmire

A sakk világából származó adat különösen szemléletes: a világ tíz legjobb ifjúsági sakkozója és a világ tíz legjobb felnőtt sakkozója az esetek közel 90 százalékában nem ugyanaz a személy. Ez arra utal, hogy a korai csúcsteljesítmény ritkán esik egybe a felnőttkori csúcsponttal, és a fejlődési utak alapvetően eltérnek egymástól.

A tanulmány fontos üzenetet hordoz a tehetséggondozással kapcsolatban is. Bár sok szülő és oktatási intézmény úgy gondolja, hogy a korai, intenzív specializáció biztosítja a későbbi sikert, a kutatók szerint ez legfeljebb rövid távon működik. 

A tartós, felnőttkori kiválóság sokkal gyakoribb azoknál, akik később bontakoznak ki.

A csodagyerekek felnőttként jobban keresnek az átlagnál

Ugyanakkor a szerzők hangsúlyozzák a kutatás korlátait is. Az elemzés prospektív tanulmányokra épült, amelyek tehetséges gyerekeket követtek hosszú időn át, valamint retrospektív vizsgálatokra, amelyek sikeres felnőttek gyerekkori fejlődését rekonstruálták. Mivel lehetetlen a gyerekeket véletlenszerűen karrierekhez rendelni, további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy pontosan megértsük a korai fejlődés és a későbbi siker kapcsolatát.

Mindez nem jelenti azt, hogy a tehetséges gyerekek többsége ne lenne sikeres felnőttként. 

Egy 2023-as tanulmány például kimutatta, hogy a csodagyerekek átlagosan többet keresnek és jelentősebb karriert futnak be, mint az átlag. 

Ugyanakkor a túlzott nyomásnak ára lehet. Korábbi kutatások, köztük egy 2018-as NIH-tanulmány szerint a tehetséges gyerekek rosszabbnak ítélik meg saját fizikai egészségüket, és nagyobb kockázatnak vannak kitéve a mentális problémák terén. A kutatók szerint az eredmények összessége arra utal, hogy ezeknek a gyerekeknek a mentális egészsége fokozott figyelmet igényel.

Ezek is érdekelhetnek:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu