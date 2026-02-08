András herceg exbarátnője felrobbantotta a netet: szerinte Jeffrey Epstein él, és azt is tudja, hol bújkál

Lady Hervey – aki korábban Andrew Mountbatten-Windsor, azaz András herceg párja volt – egy brit rádióban beszélt Jeffrey Epsteinről. A beszélgetés során határozottan kijelentette: szerinte egyre kevésbé hihető az a verzió, miszerint Jeffrey Epstein öngyilkosságot követett el a börtönben.

Lady Victoria Hervey, Andrásd herceg egykori barátnője azt állítja, Jeffrey Epstein életben van

Forrás: Getty Images

Lady Victoria Hervey szerint Jeffrey Epstein nem halt meg

„Őszintén szólva, már nem is hiszem el, hogy Jeffrey Epstein meghalt” – fogalmazott Lady Hervey, majd hozzátette: meggyőződése, hogy nem Epstein halt meg a börtönben, valaki másnak a holttestét szállították el onnan, a milliárdost pedig kicsempészték az országból.

Jeffrey Epstein 2019 augusztusában halt meg a New York-i Metropolitan Correctional Center egyik cellájában, itt várta a tárgyalását. A hivatalos közlés szerint reggel 6:30 körül találták eszméletlen állapotban. Az eset körülményei már akkor is komoly kérdéseket vetettek fel. A felügyeleti mulasztások és a biztonsági kamerák meghibásodása miatt rövid időn belül összeesküvés-elméletek jelentek meg az interneten. Az akkori amerikai főügyész, William Barr, „tökéletes katasztrófának” nevezte a történteket, több magas rangú börtönvezetőt is elbocsátottak.

Lady Victoria Hervey most egy régebbi fórumbejegyzésre hivatkozott, amely még Epstein halála előtt jelent meg a 4Chanen. A poszt szerzője – aki magát börtönőrnek vallotta – azt állította, hogy a holttesteket kicserélték, és Epsteint egy furgonban vitték ki a börtönből. Bár ezt az elméletet sokáig valószínűtlennek tartották, Lady Hervey szerint az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala után előkerült egy e-mail, amely arra utalhat, hogy a bejegyzést valóban egy ott dolgozó őr írta.

„Láttam egy e-mailt az aktákban, és szerintem azzal a börtönőrrel interjút kellene készíteni. Ő volt az, aki azt mondta, hogy látta, ahogy kicserélték a holttesteket” – jelentette ki.

A brit arisztokrata azt is tudni véli, hogy Jeffrey Epstein Izraelben bujkál, és többször hangsúlyozta: szerinte túl sok befolyásos ember érdeke fűződik ahhoz, hogy az ügy bizonyos részletei továbbra is titokban maradjanak.