András herceg exbarátnője felrobbantotta a netet: szerinte Jeffrey Epstein él, és azt is tudja, hol bújkál

Horváth Angéla
2026.02.08.
András herceg egykori barátnője, Lady Victoria Hervey újabb megdöbbentő kijelentéssel állt elő Jeffrey Epstein halálával kapcsolatban. A brit arisztokrata szerint a szexuális bűncselekmények miatt elítélt amerikai milliárdos nem halt meg 2019-ben, hanem egy gondosan megszervezett akcióval megszökött a börtönből, és jelenleg Izraelben él.

Lady Hervey – aki korábban Andrew Mountbatten-Windsor, azaz András herceg párja volt – egy brit rádióban beszélt Jeffrey Epsteinről. A beszélgetés során határozottan kijelentette: szerinte egyre kevésbé hihető az a verzió, miszerint Jeffrey Epstein öngyilkosságot követett el a börtönben.

Lady Victoria Hervey, Andrásd herceg egykori barátnője azt állítja, Jeffrey Epstein életben van
Lady Victoria Hervey, Andrásd herceg egykori barátnője azt állítja, Jeffrey Epstein életben van
Forrás: Getty Images

Lady Victoria Hervey szerint Jeffrey Epstein nem halt meg

„Őszintén szólva, már nem is hiszem el, hogy Jeffrey Epstein meghalt”fogalmazott Lady Hervey, majd hozzátette: meggyőződése, hogy nem Epstein halt meg a börtönben, valaki másnak a holttestét szállították el onnan, a milliárdost pedig kicsempészték az országból.

Jeffrey Epstein 2019 augusztusában halt meg a New York-i Metropolitan Correctional Center egyik cellájában, itt várta a tárgyalását. A hivatalos közlés szerint reggel 6:30 körül találták eszméletlen állapotban. Az eset körülményei már akkor is komoly kérdéseket vetettek fel. A felügyeleti mulasztások és a biztonsági kamerák meghibásodása miatt rövid időn belül összeesküvés-elméletek jelentek meg az interneten. Az akkori amerikai főügyész, William Barr, „tökéletes katasztrófának” nevezte a történteket, több magas rangú börtönvezetőt is elbocsátottak.

Lady Victoria Hervey most egy régebbi fórumbejegyzésre hivatkozott, amely még Epstein halála előtt jelent meg a 4Chanen. A poszt szerzője – aki magát börtönőrnek vallotta – azt állította, hogy a holttesteket kicserélték, és Epsteint egy furgonban vitték ki a börtönből. Bár ezt az elméletet sokáig valószínűtlennek tartották, Lady Hervey szerint az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala után előkerült egy e-mail, amely arra utalhat, hogy a bejegyzést valóban egy ott dolgozó őr írta.

„Láttam egy e-mailt az aktákban, és szerintem azzal a börtönőrrel interjút kellene készíteni. Ő volt az, aki azt mondta, hogy látta, ahogy kicserélték a holttesteket” – jelentette ki.

A brit arisztokrata azt is tudni véli, hogy Jeffrey Epstein Izraelben bujkál, és többször hangsúlyozta: szerinte túl sok befolyásos ember érdeke fűződik ahhoz, hogy az ügy bizonyos részletei továbbra is titokban maradjanak. 

Lady Hervey neve egyébként 23 alkalommal szerepel az Epstein-aktákban, amit sajátos módon, inkább büszkeséggel emleget. Korábban úgy fogalmazott: Jeffrey Epstein minden hatalmasságot ismert, ezért szerinte akikről nem tesznek említést az iratok, azok nem is számítanak igazán. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
