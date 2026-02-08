Sztárok lovasbalesetei: amikor a lóháton forgatott jelenet veszélyessé válik

Akár filmforgatásról, akár magánéleti szenvedélyről van szó, a lovaglás még a legtapasztaltabb sztárok számára sem veszélytelen. Több világhírű híresség is nyíltan beszélt már arról, milyen súlyos következményekkel járt egy-egy rossz mozdulat – a sztárok lovasbalesetei pedig jól mutatják, hogy a csillogás mögött valódi kockázat húzódik meg.
Sztárok lovasbalesetei
- A sztárok lovasbalesetei gyakran filmforgatásokhoz vagy gyerekkori hobbikhoz kötődnek.
- Madonna és Bella Hadid többször is megsérült, mégsem hagytak fel a lovaglással.
- A filmes lovas jelenetek – kaszkadőrrel vagy anélkül – komoly veszélyt jelentenek.
- A hírességek történetei jól mutatják: a látványos vágták mögött valós kockázat áll.
Madonna – Többszörös lovasbaleset, törött kulcscsont
Madonna többször is esett lováról, de talán a 2005-ös esés volt a legsúlyosabb. A popikon egy interjúban így emlékezett:
„Csak egy pillanat volt, és már a földön találtam magam. Kulcscsonttörést szenvedtem" – emlékezett vissza. A sérülés ellenére Madonna továbbra is szenvedélyesen lovagol, és hangsúlyozza: a lóval való kapcsolat olyan fontos számára, hogy még az esetleges sérülések sem érdeklik.
Bella Hadid – Gyerekkori szenvedély, fájdalmas esések
Gyerekkora óta lovagol Bella Hadid, és több alkalommal is érték kisebb-nagyobb balesetek.
„Tudom, hogy veszélyes, de a lovaglás mindig is része volt az életemnek. Volt, hogy egy esés miatt hónapokra fájt mindenem, de a lóval töltött idő mindig megéri." – fogalmazott a topmodell egy Instagram posztjában. Hadid ugyanakkor rendszeresen hangsúlyozza, hogy a biztonsági felszerelés és a türelem kulcsfontosságú ebben a sportban.
Keira Knightley – Lovasbaleset egy filmre készülve
A Karib-tenger kalózai előkészületei alatt Keira Knightley egy lovas felkészítő tréning során esett le a lóról.
„Meglepődtem, mennyire nehéz egy filmes lovas jelenet. Egy pillanatra elvesztettem az egyensúlyom, és a földön találtam magam. Szerencsére csak kisebb zúzódásokat szereztem"– mesélte.
Viggo Mortensen – Kaszkadőr nélkül lóháton
A Gyűrűk Ura forgatásán, aminek kulisszatitkairól korábbi cikkünkben is olvashatsz, Viggo Mortensen többször is lovagolt kaszkadőr nélkül, amit nem mindig úszott meg sérülés nélkül.
„Számomra a lovaglás nem csak munka, hanem élvezet is – árulta el. – Mindig tisztelettel közelítek az állathoz, és tudom, hogy egy kis hiba is nagy bajt okozhat."
A színésznek annyira fontos, hogy hitelesen alakítsa a karakterét, hogy soha nem kér kaszkadőrt. De nem ő az egyetlen, aki saját maga forgatja jeleneteit, például Ruby Rose sem kér kaszkadőrt.
Orlando Bloom – Súlyos baleset a karrier előtt
Mielőtt Hollywoodban ismertté vált volna, Orlando Bloom egy lovas balesetben súlyosan megsérült, ami úgy tűnt, hogy ideiglenes bénulást okoz.
„Egy pillanat alatt történt. Nem tudtam, hogy mi következik, és féltem, hogy soha többé nem állhatok lábra. De szerencsére felépültem, és ez az élmény megtanított arra, hogy a biztonság soha nem lehet másodlagos."
