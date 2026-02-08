Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 8., vasárnap Aranka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

Sztárok lovasbalesetei: amikor a lóháton forgatott jelenet veszélyessé válik

hollywood balesetek forgatás
Life.hu
2026.02.08.
Imádjuk a filmekben a lovon vágtató sztárok látványát, vagy ha a közösségi médiában kedvencünket látjuk lóháton. De a legtöbbjük már súlyos sérüleseket is szerzett így. Összegyűjtöttük a sztárok lovasbaleseteit, amikből nagy baj is lehetett volna.

Akár filmforgatásról, akár magánéleti szenvedélyről van szó, a lovaglás még a legtapasztaltabb sztárok számára sem veszélytelen. Több világhírű híresség is nyíltan beszélt már arról, milyen súlyos következményekkel járt egy-egy rossz mozdulat – a sztárok lovasbalesetei pedig jól mutatják, hogy a csillogás mögött valódi kockázat húzódik meg.

orlando Bloom a Trója című film forgatásán, ezzel illusztrálva a sztárok lovasbalesetei témakört
Sztárok lovasbalesetei: Orlando Bloom 2005-ben a Trója című film forgatása közben. 
Forrás: Profimedia

Sztárok lovasbalesetei

  • A sztárok lovasbalesetei gyakran filmforgatásokhoz vagy gyerekkori hobbikhoz kötődnek.
  • Madonna és Bella Hadid többször is megsérült, mégsem hagytak fel a lovaglással.
  • A filmes lovas jelenetek – kaszkadőrrel vagy anélkül – komoly veszélyt jelentenek.
  • A hírességek történetei jól mutatják: a látványos vágták mögött valós kockázat áll.

Madonna – Többszörös lovasbaleset, törött kulcscsont

Madonna is lovasbalesetet szenvedett
Madonna lovak iránti szeretetét még a lovasbalesetei sem enyhítették.
Forrás: GC Images

Madonna többször is esett lováról, de talán a 2005-ös esés volt a legsúlyosabb. A popikon egy interjúban így emlékezett:
„Csak egy pillanat volt, és már a földön találtam magam. Kulcscsonttörést szenvedtem" – emlékezett vissza. A sérülés ellenére Madonna továbbra is szenvedélyesen lovagol, és hangsúlyozza: a lóval való kapcsolat olyan fontos számára, hogy még az esetleges sérülések sem érdeklik.

Bella Hadid – Gyerekkori szenvedély, fájdalmas esések

Bella Hadid lóháton
Bella Hadid igazi western girl.
Forrás: Getty Images North America

Gyerekkora óta lovagol Bella Hadid, és több alkalommal is érték kisebb-nagyobb balesetek.
„Tudom, hogy veszélyes, de a lovaglás mindig is része volt az életemnek. Volt, hogy egy esés miatt hónapokra fájt mindenem, de a lóval töltött idő mindig megéri." – fogalmazott a topmodell egy Instagram posztjában. Hadid ugyanakkor rendszeresen hangsúlyozza, hogy a biztonsági felszerelés és a türelem kulcsfontosságú ebben a sportban.

Keira Knightley – Lovasbaleset egy filmre készülve

Keira Knightley lovasbalesetet szenvedett
Keira Knightley rajongásig szereti a lovakat.
Forrás: Getty Images North America

A Karib-tenger kalózai előkészületei alatt Keira Knightley egy lovas felkészítő tréning során esett le a lóról.
„Meglepődtem, mennyire nehéz egy filmes lovas jelenet. Egy pillanatra elvesztettem az egyensúlyom, és a földön találtam magam. Szerencsére csak kisebb zúzódásokat szereztem"– mesélte.

Viggo Mortensen – Kaszkadőr nélkül lóháton

Viggo Mortensen lóháton
Viggo Mortensen még a vörös szőnyegen is lóháton jelent meg.
Forrás: WireImage

A Gyűrűk Ura forgatásán, aminek kulisszatitkairól korábbi cikkünkben is olvashatsz, Viggo Mortensen többször is lovagolt kaszkadőr nélkül, amit nem mindig úszott meg sérülés nélkül.
„Számomra a lovaglás nem csak munka, hanem élvezet is – árulta el. – Mindig tisztelettel közelítek az állathoz, és tudom, hogy egy kis hiba is nagy bajt okozhat."
A színésznek annyira fontos, hogy hitelesen alakítsa a karakterét, hogy soha nem kér kaszkadőrt. De nem ő az egyetlen, aki saját maga forgatja jeleneteit, például Ruby Rose sem kér kaszkadőrt.

Orlando Bloom – Súlyos baleset a karrier előtt

Orlando Bloom súlyos balesete előtt
Orlando Bloom a Trója című filmben lóháton. 
Forrás: Profimedia

Mielőtt Hollywoodban ismertté vált volna, Orlando Bloom egy lovas balesetben súlyosan megsérült, ami úgy tűnt, hogy ideiglenes bénulást okoz.
„Egy pillanat alatt történt. Nem tudtam, hogy mi következik, és féltem, hogy soha többé nem állhatok lábra. De szerencsére felépültem, és ez az élmény megtanított arra, hogy a biztonság soha nem lehet másodlagos."

Ha további sztáros cikkekről olvasnál, ezek is érdekelhetnek:

Ijesztő öregemberként tér vissza Hollywoodba Johnny Depp: felismerhetetlen az új fotóin

Olyan külsővel jelent meg, hogy még a helyi galambok is elrepültek mellőle.

Buli a beöltözés! – Így hódítanak a sztárok jelmezben, akár a hálószobában is!

A jelmez nemcsak farsangkor vagy a vörös szőnyegen lehet ütős, hanem a hálószobában is.

Súlyos tragédiáktól a sikerig: így lett a 72 éves Oprah Winfrey a világ egyik legbefolyásosabb nője

A talkshow-k koronázatlan királynője ma, január 29-én ünnepli 72. születésnapját. Oprah Winfrey élete kiválóan példázza, hogy a legnehezebb élethelyzetekből is van kiút.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu