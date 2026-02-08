Sztárok lovasbalesetei: amikor a lóháton forgatott jelenet veszélyessé válik

Akár filmforgatásról, akár magánéleti szenvedélyről van szó, a lovaglás még a legtapasztaltabb sztárok számára sem veszélytelen. Több világhírű híresség is nyíltan beszélt már arról, milyen súlyos következményekkel járt egy-egy rossz mozdulat – a sztárok lovasbalesetei pedig jól mutatják, hogy a csillogás mögött valódi kockázat húzódik meg.

Forrás: Profimedia

Madonna – Többszörös lovasbaleset, törött kulcscsont

Madonna lovak iránti szeretetét még a lovasbalesetei sem enyhítették.

Forrás: GC Images

Madonna többször is esett lováról, de talán a 2005-ös esés volt a legsúlyosabb. A popikon egy interjúban így emlékezett:

„Csak egy pillanat volt, és már a földön találtam magam. Kulcscsonttörést szenvedtem" – emlékezett vissza. A sérülés ellenére Madonna továbbra is szenvedélyesen lovagol, és hangsúlyozza: a lóval való kapcsolat olyan fontos számára, hogy még az esetleges sérülések sem érdeklik.

Bella Hadid – Gyerekkori szenvedély, fájdalmas esések

Bella Hadid igazi western girl.

Forrás: Getty Images North America

Gyerekkora óta lovagol Bella Hadid, és több alkalommal is érték kisebb-nagyobb balesetek.

„Tudom, hogy veszélyes, de a lovaglás mindig is része volt az életemnek. Volt, hogy egy esés miatt hónapokra fájt mindenem, de a lóval töltött idő mindig megéri." – fogalmazott a topmodell egy Instagram posztjában. Hadid ugyanakkor rendszeresen hangsúlyozza, hogy a biztonsági felszerelés és a türelem kulcsfontosságú ebben a sportban.

Keira Knightley – Lovasbaleset egy filmre készülve

Keira Knightley rajongásig szereti a lovakat.

Forrás: Getty Images North America

A Karib-tenger kalózai előkészületei alatt Keira Knightley egy lovas felkészítő tréning során esett le a lóról.

„Meglepődtem, mennyire nehéz egy filmes lovas jelenet. Egy pillanatra elvesztettem az egyensúlyom, és a földön találtam magam. Szerencsére csak kisebb zúzódásokat szereztem"– mesélte.

Viggo Mortensen – Kaszkadőr nélkül lóháton