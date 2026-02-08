Itt a lehetőség, hogy eltölts egy éjszakát az Üvöltő szelek Cathyjének rózsaszín hálószobájában − FOTÓK

Egy irodalmi klasszikus, amit idén újraálmodtak a művészek. Eljátszottál már azzal a gondolattal, hogy belépsz az Üvöltő szelek Cathyjének belső világába? Most itt a lehetőség, hogy ezt valóra váltsd! Egy limitált ideig elérhető, teljesen ingyenes rózsaszínre álmodott és filmhű hálószobája várja a bátrakat Nyugat Yorkshire-ben.

Az Üvöltő szelek filmes díszleteit megidéző hálószoba.

Álomélmény az Üvöltő szelek rajongóinak Exkluzív, film-hű Airbnb-szoba, amelynek házigazdája maga Cathy.

A teljesen rózsaszín hálószoba Catherine Earnshaw belső világát idézi meg.

A szálláshoz egy teljes Üvöltő szelek-élménycsomag is jár.

A programok és a szoba teljesen ingyenesek, de rendkívül limitált a foglalás.

Emerald Fennell új filmjének köszönhetően az Üvöltő szelek új életre kel a kultúrában. Emily Brontë irodalmi klasszikusa – ami a híresztelésekkel ellentétben kicsit sem száraz és nehéz olvasmány – ugyanis február 12-én egy új adaptáció formájában vissza tér a mozikba. A rajongóknak azonban nem kell beérniük a két főszereplő, Margot Robbie és Jacob Elordi ellenállhatatlan játékával.

A rózsaszín hálószoba Catherine Earnshaw belső világának metafórája.

Éld át testközelből az Üvöltő szelek világát

A romantikus irodalom klasszikus története egy valós, tapintható térben is átélhető. Az Airbnb és a Warner Bros ugyanis közösen megalkották a részletgazdag, érzelmekkel telített Grange-i hálószobát, amely a filmben is fontos szerepet kap. Az Üvöltő szelek díszletéhez hasonló helyiség merész színvilága, a bútorok faragása és a falakon futó, vénákat idéző minták mind Cathy intenzitását vizualizálják.

A szoba koncepciója rendkívül különleges. A rózsaszín, bőrszerű falakat nem pusztán dekoratív színként használják, hanem Cathy lelkiállapotának kivetüléseként. A lakberendezési részletek között antik hatású darabok, viktoriánus-ihlette kiegészítők és kortárs elemek egyaránt megtalálhatók, így a tér egyszerre érződik történelminek és filmes díszletnek.

Cathy hálószobája az Üvöltő szelek új filmes adaptációjában, nem véletlenül rózsaszínes bőrszínben pompázik.

Teljes Üvöltő szelek-élménycsomag

Ez nem csupán egy Airbnb-foglalás, ez egy irodalmi filmes utazás, amelybe a vendégek nemcsak betekintést nyerhetnek, hanem a részesei is lehetnek. A programról maga a házigazda, vagyis Catherine Earnshaw ír:

A szálláshelyen töltött időd alatt azt fogod csinálni, amit én: lovagolni fogsz a lápvidéken, yorkshire-i módra teázol és gyertyafényes vacsorát költesz el a nagyteremben. Ahogy leszáll az éj, és a ház elcsendesedik, Charli xcx legmámorítóbb számait hallgathatod a szobámban. Mivel a történetek nem csak a hálószobákban születnek, ellátogatsz a Brontë-házba Haworthba, ahol az enyémhez hasonló mesék születtek.

Ha szereted az Üvöltő szelek történetét, vagy egyszerűen csak egy különleges élményre vágysz, akkor ez a rózsaszín hálószoba rád vár. A teljesen ingyenes Airbnb foglalására február 20-tól lesz lehetőség, de érdemes korán ellátogatni az oldalra, mivel összesen három darab kétszemélyes foglalásra nyílik lehetősége a rajongóknak, 2026. február 27. és március 4. közötti időszakban.