Itt a lehetőség, hogy eltölts egy éjszakát az Üvöltő szelek Cathyjének rózsaszín hálószobájában − FOTÓK

Mit szólnál, ha maga Catherine Earnshaw invitálna meg a hálószobájába? Ez nem álom, hiszen egy angliai kúriában berendezték az Üvöltő szelek legújabb filmjének egyik kulcsfontosságú helyiségét. Sőt, akár meg is szállhatsz benne.

Egy irodalmi klasszikus, amit idén újraálmodtak a művészek. Eljátszottál már azzal a gondolattal, hogy belépsz az Üvöltő szelek Cathyjének belső világába? Most itt a lehetőség, hogy ezt valóra váltsd! Egy limitált ideig elérhető, teljesen ingyenes rózsaszínre álmodott és filmhű hálószobája várja a bátrakat Nyugat Yorkshire-ben.  

Üvöltő szelek, Cathy rózsaszín hálószobája
Az Üvöltő szelek filmes díszleteit megidéző hálószoba.
Álomélmény az Üvöltő szelek rajongóinak

  • Exkluzív, film-hű Airbnb-szoba, amelynek házigazdája maga Cathy.
  • A teljesen rózsaszín hálószoba Catherine Earnshaw belső világát idézi meg.
  • A szálláshoz egy teljes Üvöltő szelek-élménycsomag is jár.
  • A programok és a szoba teljesen ingyenesek, de rendkívül limitált a foglalás.

Emerald Fennell új filmjének köszönhetően az Üvöltő szelek új életre kel a kultúrában. Emily Brontë irodalmi klasszikusa – ami a híresztelésekkel ellentétben kicsit sem száraz és nehéz olvasmány – ugyanis február 12-én egy új adaptáció formájában vissza tér a mozikba. A rajongóknak azonban nem kell beérniük a két főszereplő, Margot Robbie és Jacob Elordi ellenállhatatlan játékával.

Airbnb rózsaszín hálószoba Catherine Earnshaw
A rózsaszín hálószoba Catherine Earnshaw belső világának metafórája.
Éld át testközelből az Üvöltő szelek világát

A romantikus irodalom klasszikus története egy valós, tapintható térben is átélhető. Az Airbnb és a Warner Bros ugyanis közösen megalkották a részletgazdag, érzelmekkel telített Grange-i hálószobát, amely a filmben is fontos szerepet kap. Az Üvöltő szelek díszletéhez hasonló helyiség merész színvilága, a bútorok faragása és a falakon futó, vénákat idéző minták mind Cathy intenzitását vizualizálják.

A szoba koncepciója rendkívül különleges. A rózsaszín, bőrszerű falakat nem pusztán dekoratív színként használják, hanem Cathy lelkiállapotának kivetüléseként. A lakberendezési részletek között antik hatású darabok, viktoriánus-ihlette kiegészítők és kortárs elemek egyaránt megtalálhatók, így a tér egyszerre érződik történelminek és filmes díszletnek.

Cathy hálószobája az Üvöltő szelek új filmes adaptációjában
Cathy hálószobája az Üvöltő szelek új filmes adaptációjában, nem véletlenül rózsaszínes bőrszínben pompázik.
Teljes Üvöltő szelek-élménycsomag

Ez nem csupán egy Airbnb-foglalás, ez egy irodalmi filmes utazás, amelybe a vendégek nemcsak betekintést nyerhetnek, hanem a részesei is lehetnek. A programról maga a házigazda, vagyis Catherine Earnshaw ír:

A szálláshelyen töltött időd alatt azt fogod csinálni, amit én: lovagolni fogsz a lápvidéken, yorkshire-i módra teázol és gyertyafényes vacsorát költesz el a nagyteremben. Ahogy leszáll az éj, és a ház elcsendesedik, Charli xcx legmámorítóbb számait hallgathatod a szobámban. Mivel a történetek nem csak a hálószobákban születnek, ellátogatsz a Brontë-házba Haworthba, ahol az enyémhez hasonló mesék születtek.

Ha szereted az Üvöltő szelek történetét, vagy egyszerűen csak egy különleges élményre vágysz, akkor ez a rózsaszín hálószoba rád vár. A teljesen ingyenes Airbnb foglalására február 20-tól lesz lehetőség, de érdemes korán ellátogatni az oldalra, mivel összesen három darab kétszemélyes foglalásra nyílik lehetősége a rajongóknak, 2026. február 27. és március 4. közötti időszakban. 

