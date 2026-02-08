Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Tündérmesék a sportvilágából: szerelmespárok sora áll rajthoz a 2026-os téli olimpián - Galéria

Milánó-Cortina 2026 téli olimpia 2026 szerelmespár
Komáromi Bence
2026.02.08.
Romantikarajongók figyelem! Az idei téli olimpia a szerelem erejéről szól! Összeszedtük nektek azt a 10 szerelmespárt, akik idén együtt harcolnak az olimpiai aranyéremért.

Idén Milánó és Cortina ad otthont a 2026-os téli olimpiai játékoknak. A megmérettetés február 6-a és február 22-e között zajlik a festői szépségű Olaszországban. Még izgalmasabbá teszi az eseményt, hogy a sportolók között rengeteg szerelmespárt találhatunk. Megdöbbentő adat lehet, de legalább 10 olyan párost tudunk nektek bemutatni, akik a való életben és az olimpián is egy csapatot alkotnak.

Milánó-Cortina 2026: az idei téli olimpia a szerelmespárok megmérettetése lesz
Milánó-Cortina 2026: az idei téli olimpia a szerelmespárok megmérettetése lesz
Forrás: AFP

Téli olimpia 2026: szerelmespárok sora áll rajthoz

Nem számít ritkaságnak, hogy két sportoló a felkészülések során egymásba habarodjon és romantikus kapcsolatot építsenek ki az edzéseik során, az viszont igen, hogy az olimpiai aranyért is együtt küzdjenek. Pedig itt erről van szó. Korábbi cikkünkben beszámoltunk Evan Bates és Madison Chock szerelméről, amely annyira érdekli az embereket, hogy még a Netflix is megfilmesítette. De kiderült, hogy nem ők az egyetlen álompár, akik idén aranyéremért szállnak harcba az olimpiai játékokon.

A galériánkra kattintva megnézheted a 2026-os téli olimpia szerelmespárjait:

Red Gerard és Hailey Langland amerikai snowboardválogatott sportolók. A páros tagjai a phjoncshangi olimpia előtt kezdtek randevúzni, most pedig a második közös megmérettetésükre készülnek.
1 / 10
Aleksander Aamodt Kilde és Mikaela Shiffrin alpesi síelők. Aleksander Norvégiát képviseli a téli olimpián, Mikaela pedig az amerika csapat színeiben versenyez. A szerelmesen a chilei alpesi sí világkupán ismerkedtek meg, 2024 áprilisában pedig eljegyezték egymást.
1 / 10
Madison Chock és Evan Bates. A kedvenc szerelmespárunk történetéről korábban terjedelmesebb cikkben is beszámoltunk. Az amerika jégtánc kettős most arra készül, hogy házaspárként is aranyérmet szerezzenek a téli olimpiai játékokon.
1 / 10
Oksana Masters és Aaron Pike az amerikai para sífutócsapat tagjai. A szerelmesek már több mint egy évtizede alkotnak egy párt, most pedig elsőként fognak közösen szerepelni a téli olimpiai játékokon.
1 / 10
Magnus Nedregotten és Kristin Skaslien válogatott curlingezők. A norvég olimpikonok már 2011 óta egy párt alkotnak és 2012 óta a pályán is egy csapatot alkotnak. Hét éves házasságuk alatt már két érmet szereztek együtt.
1 / 10
Ashley Caldwell és Justin Schoenefeld amerikai válogatott síelők. A házaspár már büszkélkedhet egy aranyéremmel, amelyet vegyes csapatban szereztek egy harmadik társukkal, Christopher Lilisszel kiegészülve.
1 / 10
Jocelyn Peterman és Brett Gallant kanadai curlingpáros. Már 4 éve házasok és egy közös gyermekük is született. A házaspár most arra készül, hogy elsőnek versenyezzenek duóként az olimpia színpadán.
1 / 10
Hunter Powell és Kaysha Love az USA bobcsapatának tagjai, akik mindketten atlétikával kezdték karrierjüket. A felsoroltak között ők az egyetlen szerelmespár, akik már a sportkarrierjük előtt is együtt voltak.
1 / 10
Emily Fischnaller és Dominik Fischnaller olasz válogatott szánkósok, akik már tinédzserkoruk óta együtt vannak. Emilynek ez a harmadik, Dominiknak pedig a negyedik olimpiája.
1 / 10
Charlène Guignard és Marco Fabbri olasz jégtáncpáros. Az övék a legrégebbi kapcsolat a felsoroltak között, elképesztő belegondolni, de már 2009 óta egy párt alkotnak. A szerelmespárnak ez lesz a negyedik és egyben az utolsó olimpiája.
1 / 10
GettyImages

