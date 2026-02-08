Tündérmesék a sportvilágából: szerelmespárok sora áll rajthoz a 2026-os téli olimpián - Galéria

Idén Milánó és Cortina ad otthont a 2026-os téli olimpiai játékoknak. A megmérettetés február 6-a és február 22-e között zajlik a festői szépségű Olaszországban. Még izgalmasabbá teszi az eseményt, hogy a sportolók között rengeteg szerelmespárt találhatunk. Megdöbbentő adat lehet, de legalább 10 olyan párost tudunk nektek bemutatni, akik a való életben és az olimpián is egy csapatot alkotnak.

Milánó-Cortina 2026: az idei téli olimpia a szerelmespárok megmérettetése lesz

Téli olimpia 2026: szerelmespárok sora áll rajthoz

Nem számít ritkaságnak, hogy két sportoló a felkészülések során egymásba habarodjon és romantikus kapcsolatot építsenek ki az edzéseik során, az viszont igen, hogy az olimpiai aranyért is együtt küzdjenek. Pedig itt erről van szó. Korábbi cikkünkben beszámoltunk Evan Bates és Madison Chock szerelméről, amely annyira érdekli az embereket, hogy még a Netflix is megfilmesítette. De kiderült, hogy nem ők az egyetlen álompár, akik idén aranyéremért szállnak harcba az olimpiai játékokon.

