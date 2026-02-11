A hagymavásárlás még sose volt ilyen sikkes: most mindenki Rihanna szupermarketes outfitjét akarja

A napokban Rihanna egy Los Angeles-i szupermarketben járt, de mint mindig, ezt is elképesztően stílusosan tette. Az énekesnőt éppen hagymaválogatás közben kapták le, de öltözetével akár a kifutóra is készülhetett volna. Mutatjuk, hogyan érheted el te is ezt a luxusmegjelenést a hétköznapjaidban!

Rihanna legújabb outfitjét akarja most mindenki.

Forrás: profimedia

2026 divatja: Rihanna ismét stílusikon Rihanna stílusa az évek alatt rengeteget változott, 2026-ban azonban a sötétebb, letisztultabb megjelenést részesíti előnyben.

A 37 éves énekesnő megmutatta, hogy vásárlás közben is olyan kifinomult divatikon, akár a vörös szőnyegen.

Itt az ideje, hogy az olyan hétköznapi helyeket, mint egy szupermarket a személyes kifutóddá tégy!

Rihanna legújabb publikus megjelenése nem egy partin vagy vörös szőnyeges eseményen volt, hanem egy olyan hétköznapi helyen, mint a szupermarket. Elképesztő belegondolni, hogy egy olyan nagy híresség, mint ő, saját maga végzi a heti bevásárlását. Ki gondolta volna, hogy az újhagyma ilyen jól néz ki dizájner táskával? Az énekesnő stílusához híven egy teljesen monokróm összeállítást választott a hétköznapi tevékenységre. A monokróm öltözködés a sztárok és a high fashion divatikonok kedvenc praktikája.

Rihanna egyszerű, de nagyszerű összeállítása.

Forrás: profimedia

Rihanna a kényelmet és az egyszerűséget szem előtt tartva egy maxi garbónyakú pulóverruhát választott, amely karcsú szabása egészen a bokájáig ért. A laza, ujjatlan felsőrész megmutatta a karján lévő tetoválást, ami egy kis plusz érdekességet adott a megjelenésnek. Haját slicked back copfba fogta, és egy túlméretezett Saint Laurent napszemüveget viselt hozzá. Az ékszereket visszafogta, és csak egy aranygyűrűt és csillogós, bedugós fülbevalót viselt. Kiegészítőként egy mini Louis Vuitton táskát választott, amelyben bizonyára rengeteg minden elfért a vásárolt termékek közül.

Szerencsére megtaláltuk a tökéletes ruhaalternatívát, ami szinte ugyanez a kényelmes szabás. Továbbá az összeállításhoz szükséged lesz egy kocka formájú minitáskára, egy kockasarkú bőrcsizmára és egy nagy modern aviátoros napszemüvegre.