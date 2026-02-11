Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A hagymavásárlás még sose volt ilyen sikkes: most mindenki Rihanna szupermarketes outfitjét akarja

Ki gondolta volna, hogy egy hétköznapi bevásárlás sikkes is lehet? Rihanna új fekete, monokróm öltözködése tökéletes 2026 divatjában. Mutatjuk, hogyan érheted el te is ezt a luxusmegjelenést!

A napokban Rihanna egy Los Angeles-i szupermarketben járt, de mint mindig, ezt is elképesztően stílusosan tette. Az énekesnőt éppen hagymaválogatás közben kapták le, de öltözetével akár a kifutóra is készülhetett volna. Mutatjuk, hogyan érheted el te is ezt a luxusmegjelenést a hétköznapjaidban!

rihanna öltözködése
Rihanna legújabb outfitjét akarja most mindenki.
Forrás: profimedia

2026 divatja: Rihanna ismét stílusikon 

  • Rihanna stílusa az évek alatt rengeteget változott, 2026-ban azonban a sötétebb, letisztultabb megjelenést részesíti előnyben. 
  • A 37 éves énekesnő megmutatta, hogy vásárlás közben is olyan kifinomult divatikon, akár a vörös szőnyegen.
  • Itt az ideje, hogy az olyan hétköznapi helyeket, mint egy szupermarket a személyes kifutóddá tégy!

Rihanna legújabb publikus megjelenése nem egy partin vagy vörös szőnyeges eseményen volt, hanem egy olyan hétköznapi helyen, mint a szupermarket. Elképesztő belegondolni, hogy egy olyan nagy híresség, mint ő, saját maga végzi a heti bevásárlását. Ki gondolta volna, hogy az újhagyma ilyen jól néz ki dizájner táskával? Az énekesnő stílusához híven egy teljesen monokróm összeállítást választott a hétköznapi tevékenységre. A monokróm öltözködés a sztárok és a high fashion divatikonok kedvenc praktikája. 

rihanna 2026
Rihanna egyszerű, de nagyszerű összeállítása.
Forrás: profimedia

Rihanna a kényelmet és az egyszerűséget szem előtt tartva egy maxi garbónyakú pulóverruhát választott, amely karcsú szabása egészen a bokájáig ért. A laza, ujjatlan felsőrész megmutatta a karján lévő tetoválást, ami egy kis plusz érdekességet adott a megjelenésnek. Haját slicked back copfba fogta, és egy túlméretezett Saint Laurent napszemüveget viselt hozzá. Az ékszereket visszafogta, és csak egy aranygyűrűt és csillogós, bedugós fülbevalót viselt. Kiegészítőként egy mini Louis Vuitton táskát választott, amelyben bizonyára rengeteg minden elfért a vásárolt termékek közül. 

Szerencsére megtaláltuk a tökéletes ruhaalternatívát, ami szinte ugyanez a kényelmes szabás. Továbbá az összeállításhoz szükséged lesz egy kocka formájú minitáskára, egy kockasarkú bőrcsizmára és egy nagy modern aviátoros napszemüvegre. 

Alkosd újra te is Rihanna luxusmegjelenését!

1. Ruha gyapjúkeverékből 6 595 Ft 2. Vagabond Shoemakers Bőr csizma Hedda 43 990 Ft 3. Marc Jacobs Napszemüveg 79 990 Ft 4.  Una Angelic bedugós fülbevaló 47 900 Ft 5. Mini csatos kézitáska 7 995 Ft
Forrás: reserved/answear/sunandeye/swarovski/stradivarius

Ezekkel a termékekkel te is Rihannaként mehetsz hagymát vásárolni. A pulóver és ingruhák, valamint a bokacsizmák 2026 tavaszi divatjában is népszerűek lesznek, így érdemes beruháznod egy-két minőségi darabra. 

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

