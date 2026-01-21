Ha azt hiszed, a szerelem csak úgy jön, ez fájni fog: 3 kegyetlen igazság, amit mindenkinek tudnia kell

„Szerelmem könnyű szárnyán szálltam én…” Rómeó, állj! Mi az, hogy könnyű, mi az, hogy légies? A szerelem nem ajándék, nem egyszerű és még véletlenül sem állandó. Ha eddig te is abban a hitben éltél, hogy egy beteljesült szerelem, vagyis párkapcsolat csak az érzelmek ártatlan lebegése, akkor ideje felébredned.

A hosszú távú szerelem még csak nem is hasonlít a romantikus filmekre.

A szerelmes párkapcsolat nem a sors műve

A romantikus filmek, giccses dalok és a nőktől nőknek írt szerelmi történetek mind elhitették velünk, hogy ha megtaláljuk a nagy őt, vele az élet szép és jó lesz. Csak a mindent átható szerelem van, ami könnyű, felszabadító, nem kell érte tenni semmit, csak érezni és megélni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb. Nicola Beer szerint, aki 20 éve dolgozik házassági tanácsadóként, a szerelem és elköteleződés nem a párkapcsolat passzív velejárója, hanem olyasmi, amit minden egyes nap aktívan építünk.

3 kegyetlen igazság a szerelemről

1. A szerelem a tettekben létezik igazán

Sokszor azt hisszük, a szerelem egy belső, mágikus és megmagyarázhatatlan érzés. A házassági tanácsadó szerint azonban az igaz szerelem túlmutat azon, amit érzünk, bizony abban is benne lüktet, amit teszünk. A szerelmet, mint élményt, akkor tapasztalhatjuk meg leginkább, ha rendszeresen és tudatosan ennek szellemében cselekszünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? A párunkra fordított időt, figyelmet és törődést. Ha arra várunk, hogy a szerelem érzése mindennap csak úgy ránk találjon, könnyen érhet csalódás.

2. A szerelem nem csak úgy van, tenni is kell érte

A párkapcsolat nem egy kész dolog, amit megkapunk, és hátradőlhetünk. Közösen építjük érzelmi és materiális síkon egyaránt. Ha csak elúszkálunk benne, de nem teszünk érte semmit, nem lesz többé mély érzelmi kapcsolat sem. Gyakran azok a párok érzik úgy, hogy kihunyt a szerelem, akik nem fektettek energiát a párkapcsolatukba.

Bizony nem lehet elkényelmesedni egy házasságban, ha szeretnénk folyamatosan érezni a szerelmet.

3. A feltétel nélküli szeretet nagyon ritka

Mindannyian vágyunk arra, hogy úgy szeressen valaki, ahogyan vagyunk. Sőt, sokan odáig merészednek, hogy csak a feltétel nélküli szeretetet fogadják el szerelemként. Pedig a gyakorlatban ez igen ritka. Sosem engedhetjük el magunkat annyira, hogy azzal elhanyagoljuk vagy megbántsuk a másikat. Hiszen a valódi feltétel nélküli szeretet, amikor valóban mindegy, hogy mit tesz a másik, igazán csak a szülő-gyerek kapcsolatban ismert. Egy párkapcsolatban épp ezért nagyon fontos, hogy sose vegyük természetesnek a másik szerelmét és kötődését. Tegyünk azért, hogy kiérdemeljük, és várjuk el ugyanezt a másiktól is.

Mi tehát az igazság a szerelemről? A szerelem érzése folyton változik, fennmaradása pedig a közös párkapcsolati munka eredménye, véli egy házassági tanácsadó. Nem elég csupán rálelni a másikra, mindennap tenni kell azért, hogy megélhessünk a szerelmet. Bár a feltétel nélküli szeretet csodálatosan hangzik, a gyakorlatban a kölcsönös törődés és odafigyelés a valódi alapja a hosszú távú szerelemnek.

