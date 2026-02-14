Utolsó döntés a családért: halála előtt egy hónappal vásárolta meg álmai texasi birtokát James Van Der Beek

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A színész az ingatlant a családjával évek óta bérelte. James Van Der Deek 2020 óta élt ott feleségével és gyerekeivel.

James Van Der Beek 2026 január 9-én vásárolta meg a Texas állambeli Spicewoodban található birtokot 4,76 millió dollárért. Az adásvételre alig egy hónappal a halála előtt került sor. 

Halála előtt egy hónappal vásárolta meg álmai texasi ranchát James Van Der Beek.
Forrás: Getty Images North America
  • James Van Der Beek január 9-én 4,76 millió dollárért vásárolta meg a spicewoodi birtokot
  • A színészt 2023 közepén diagnosztizálták 3. stádiumú vastagbélrákkal
  • 2024 novemberében nyilvánosan beszélt betegségéről
  • Özvegye halála után GoFundMe-gyűjtést szervezett, eddig 2,37 millió dollár gyűlt össze

James Van Der Beek legutolsó döntését a családja jövőjéért hozta meg

A 14 hektáros birtok központi eleme egy 5149 négyzetméteres főépület, amelyben öt hálószoba és három fürdőszoba található. A területen több faház és egy medence is helyet kapott, a birtokról pedig lenyűgöző kilátás nyílik a Pedernales folyóra. James Van Der Beek 2020-ban költözött a birtokra feleségével és hat gyermekével. A család eredetileg bérelte az ingatlant, ám az évek során annyira megszerették a helyet, hogy a színész úgy döntött, megvásárolja azt − írja a TMZ.

James Van Der Beeknek a családja biztonsága volt az első.
James Van Der Beeknek a családja biztonsága volt az első.
Forrás: Instagram

A 3. stádiumú vastagbélrákkal küzdő színész február 11-én reggel hunyt el.  A betegséget 2023 közepén diagnosztizálták nála, amiről 2024 novemberében beszélt először nyilvánosan. Halála után özvegye GoFundMe-gyűjtést indított. Elmondta, hogy a család minden pénzügyi tartalékát felemésztette a rákkal vívott harc. A támogatók eddig 2,37 millió dollárt adományoztak, és az összeg folyamatosan növekszik.

