A Valentin-nap nem csupán a szerelmesek ünnepe − Verebek jósolják meg az időjárást

Az mindenki tudja, hogy február 14-e, a Valentin-nap a szerelmesek ünnepe. Az azonban ma már nem közismert, hogy Bálint napja időjósló nap is, amelynek a főszereplői a verebek.

Ha Valentin-napon csivitelnek a verebek, közel a tavasz.

Forrás: 123.rf.com

Valentin-napon kezdődik a veréblakodalom

A néphit szerint Bálint napja fontos időjárásjelző mérföldkő. A megfigyelések alapján ezen a napon a verebek gyakran élénkké válnak, csapatokba verődnek és csivitelnek: amit úgy hívunk, veréblakodalom. A néphagyomány úgy tartja, ha a madarak ezen a napon feltnően virgoncak, hamarosan itt a tavasz, ha azonban se hírük, se hamvuk és a hangjukat se halljuk, akkor a tél még nem vonult vissza és a későbbiekben hidegre kell még számítanunk.

Milyen idő lesz ma, Valentin-napon?

Az előrejelzések szerint a szerelmesek nyugodtan szervezhetnek kültéri programot, eső maximum késő délután-este várható és még a nap is kisüt. Egy szabadtéri séta megalapozhatja az este romantikáját, amikor átadhatjuk magunkat az ajándékozásnak és a romantikus filmeknek.

Mennyire lehet hinni ezekben a megfigyelésekben?

Tudni kell, a népi megfigyelések nem pontos előrejelzések, de ráirányítják a figyelmet arra, hogy szorosabb kapcsolatban legyünk a természettel és gyönyörködjünk az ajándékaiban.

