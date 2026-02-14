Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A Valentin-nap nem csupán a szerelmesek ünnepe − Verebek jósolják meg az időjárást

néphagyomány valentin-nap veréb tavasz
Te hallottál ma verébcsirepelést? Ha igen, az jó jel. A néphagyomány szerint, ha Valentin-napon felélénkülnek a verebek, közeleg a tavasz.

Az mindenki tudja, hogy február 14-e, a Valentin-nap a szerelmesek ünnepe. Az azonban ma már nem közismert, hogy Bálint napja időjósló nap is, amelynek a főszereplői a verebek. 

Ha Valentin-napon csivitelnek a verebek, közel a tavasz.
Ha Valentin-napon csivitelnek a verebek, közel a tavasz.
Forrás: 123.rf.com

Valentin-napon kezdődik a veréblakodalom

A néphit szerint Bálint napja fontos időjárásjelző mérföldkő. A megfigyelések alapján ezen a napon a verebek gyakran élénkké válnak, csapatokba verődnek és csivitelnek: amit úgy hívunk, veréblakodalom. A néphagyomány úgy tartja, ha a madarak ezen a napon feltnően virgoncak, hamarosan itt a tavasz, ha azonban se hírük, se hamvuk és a hangjukat se halljuk, akkor a tél még nem vonult vissza és a későbbiekben hidegre kell még számítanunk. 

Milyen idő lesz ma, Valentin-napon?

Az előrejelzések szerint a szerelmesek nyugodtan szervezhetnek kültéri programot, eső maximum késő délután-este várható és még a nap is kisüt. Egy szabadtéri séta megalapozhatja az este romantikáját, amikor átadhatjuk magunkat az ajándékozásnak és a romantikus filmeknek.

Mennyire lehet hinni ezekben a megfigyelésekben?

Tudni kell, a népi megfigyelések nem pontos előrejelzések, de ráirányítják a figyelmet arra, hogy szorosabb kapcsolatban legyünk a természettel és gyönyörködjünk az ajándékaiban. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Valentin-napi ajándékok: szexi kozmetikumok, amikkel garantált a siker

Még nem tudod, mivel lepd meg szíved választottját? A szépség soha nem megy ki a divatból.

Szívküldi szettek – Valentin-napi divatinspirációk romantikus estékre

A Valentin-napi divat most a szivecskés mintákról, pink árnyalatokról és játékos kiegészítőkről szól, amelyekkel könnyedén feldobhatjuk a megjelenésünket.

A csoki és a plüss lejárt lemez: ezek a Valentin-napi ajándékok összehoznak

Idén ne ragadj le a virágcsokroknál! Összegyűjtöttük azokat az izgalmas Valentin-napi ajándékokat, amelyekkel minőségi időt tölthettek el. Randizz és ajándékozz egyetlen dobozzal!

 

 

