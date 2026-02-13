Csak situationship vagy már párkapcsolat? Mikor vegyünk Valentin-napi ajándékot és mikor ne

Nem estetek még túl a nagy beszélgetésen? Akkor most jól oda kell figyelned a részletekre, hiszen ezen áll vagy bukik, hogy milyen végkimenetele lesz a szerelmesek ünnepének, a Valentin-napnak.

Ha már túl idegörlő számodra a kérdés, hogy ajándékoztok-e Valentin-napon vagy sem, vagyis, hogy situationshipben vagytok-e vagy párkapcsolatban, akkor ezekre a tippekre figyelj!

Forrás: Shutterstock

Valentin-napi ünneplés – Vagy mégsem?

Vannak férfiak, akik amúgy sem költenek a párjukra Valentin-napon, még akkor sem, ha már verifikálva van a párkapcsolat címke. Ez sem túl kellemes helyzet, de most fókuszáljunk inkább a nehezebb kérdésre: mit teszünk, ha még nagyon elején vagyunk a dolgoknak? Ha ugyanis még csak a kavarás fázisában vagytok, és egyelőre semmi komoly nem merült fel, akkor könnyen lehet, hogy egy párkapcsolat építése helyett csak egy situationshipbe, vagyis a „ majd alakul” gödrébe estetek bele.

Ha ezt megelégelted, akkor bármikor dönthetsz úgy, hogy inkább szeded a sátorfád, és kilépsz ebből a toxikus „kapcsolatból”. De mi van, ha te inkább komolyabb útra terelnéd ezt a „majd alakul” dolgot? A Valentin-nap tökéletes időzítés lehet ehhez a tervhez!

A szerelmesek ünnepe – Mikor van Valentin-nap? A Valentin-nap mindig február 14-én van, ami idén egy kényelmes szombati napra esik. A Szent Valentinhoz kötődő szerelmi ünnepet legtöbbet Amerikában ünneplik, ám manapság már Európában is egyre nagyobb figyelmet kap.

3 sarkalatos kérdés, amin nem árt elgondolkodni, ha nem akarsz felsülni Valentin-napon

1. Akkor most hányadán is álltok?

Az első és legfontosabb kérdést magadnak is fel kell tenned: mikor beszélhetünk párkapcsolatról? Ha már kimondtátok, hogy kizárólag egymással randiztok, rendszeresen beszéltek és találkoztok, illetve szóba került már bármilyen jövőbeli terv (legyen az a következő randi helyszíne, vagy egy esetleges utazás felvetése), akkor nagy eséllyel már párkapcsolatról van szó. Ha viszont a találkozások alkalomszerűek, a kommunikáció felettébb hullámzó, és a komolyabb témákat pedig eddig mindig elkerültétek, akkor elég sanszos, hogy csak situationshipről beszélünk.

2. Mikor illik Valentin-napi ajándékot venni?

Azért valljuk be, még ha párkapcsolatról is beszélünk, ez az ünnep akkor sem az óriás gesztusokról, és kimaxolt ajándékokról szól. Ilyenkor ugyanis nem az érték számít, hanem az odafigyelés. Egy apróság, aminek tudod, hogy örülne, egy könyv, amit tudod, hogy el akart olvasni, egy desszert, hogy édes pillanatokat szerezz, és persze te magad becsomagolva szexi fehérneműbe – ezek a legmegszokottabb Valentin-napi ajándékok.

Ha viszont még az is ködös, hogy milyen státuszban vagytok, vagy hogy egyáltalán együtt töltitek-e az ünnepet, akkor érdemes óvatosnak lenni. Egy túl romantikus ajándékkal örökre elijesztheted a kiszemelted, vagy csak szimplán borzasztóan kellemetlen helyzetbe hozod őt és saját magadat is, mert ő nem tudta, hogy már ajándékozni kell.

3. Honnan tudhatod, hogy ő is készül valamivel?

Legnagyobb bánatunkra sajnos nem tudunk biztos recepttel szolgálni. Viszont ha elég szemfüles vagy, akkor némi árulkodó jelet észrevehetsz rajta. Ha szóba hozza a Valentin-napot, egyértelműen a tudtodra adja, hogy veled akar lenni aznap, vagy már korábban is meglepett apróságokkal, akkor jó eséllyel most sem hagyja szó nélkül az ünnepet.