Hiába dobták ki a Take Thatből, így is a csúcsra jutott: Robbie Williams 52 éves lett

Míg te a péntek 13-át a takaró alá bújva próbálod túlélni, addig Robbie Williams éppen ezen a napon ünnepli a születésnapját, a tortája tetején 52 darab gyertyával, de legalább 15-öt simán letagadhatna. Az egykori fenegyerek már lezárta a rock’n’roll korszakát és a drogproblémák helyett ma már leginkább a gyereknevelés kihívásaival küzd.
Amit tudnod kell az 52 éves Robbie Williamsről
- Péntek 13-án született és ezt tekinti élete legnagyobb szerencséjének.
- Saját életrajzi filmjében azért majom mert néha állatkerti látványosságnak érezte magát.
- Gyerekeit turistaosztályon utaztatja, hogy megtanítsa nekik a munka értékét.
- Sosem szerzett jogosítványt mert tizenhat éves kora óta sofőrök hordják.
- A legnagyobb slágerét mindössze húsz perc alatt dobta össze egy kávé mellett.
A sors fura tréfája, hogy éppen a szerencsétlenség napján született ez a stoke-i srác, aki aztán alaposan felforgatta a popipart. Senki nem gondolta volna a Take That idején, hogy ez a szemtelen kölyök túléli saját magát, azután, hogy pszichés, drog- és alkoholproblémái miatt kirakták a fiúcsapatból. Máig tartó, sikeres szólókarriert épített és egy CGI-majom képében vonul be a mozitörténelembe.
A Take That sztárja, Robbie Williams
Robbie Williams 1974. február 13-án, pénteken született. Bár sokan babonásak ezzel a nappal kapcsolatban, ő a szerencsenapjának tekinti. Karrierjét édesanyjának, Janetnek köszönheti, aki titokban jelentkeztette fiát a Take That válogatójára, miután hallotta őt otthon énekelni. Robbie Williams fiatalon került a showbizniszbe, hiszen mindössze 16 éves volt, amikor a fiúbanda tagjaként világhírű lett, és azóta sem sikerült neki (vagy nekünk) szabadulni ettől a pimasz, kisfiús sármtól, amivel mai is milliók szívét dobogtatja meg. 1995-ben drog- és alkoholproblémái miatt kirakták a csapatból, majd szólókarrierbe kezdett, ami elsőre nem ígérkezett sikeresnek. Már éppen szerződést akart bontani a kiadója vele, amikor egy kávé mellett megírta az addigi legsikeresebb számát, az Angelst, ami meghozta számára a világsikert.
Majomkodás a mozivásznon
A tavalyi mozikba került Better Man című önéletrajzi filmje, amely nemzetközi siker lett. Különlegessége, hogy Robbie-t egy CGI-majomként ábrázolja. A rendező, Michael Gracey szerint ez azt a belső állapotot tükrözi, ahogyan az énekes gyakran érezte magát a szórakoztatóiparban: mint egy betanított állat, akit a közönség szórakoztatására használnak. A filmben Robbie legidősebb lánya, Theodora (Teddy) is szerepet kapott, ezzel debütálva a színészi pályán.
Új album, új turné
Hiába 52 éve, még mindig tele van energiával. Már 16. listavezető albumnál tart, amit olyan daloknak köszönhet, mint a Millennium, ami James Bondos eleganciával tarolta le a brit slágerlistákat, vagy a Candy, amit még Gary Barlow-val is képes volt közösen sikerre vinni. Robbie tavaly szeptemberben hatalmas koncertet adott a hazai közönségnek és nemrég hivatalosan is lenyomta a Beatlest a listavezető albumok számát tekintve. Az idén megjelent a BRITPOP című lemezzel tovább folytatja a menetelést a csillagok között, ami azt jelenti, hogy Glasgow-tól Londonig mindenhol ott lesz a Long 90’s turnéjával, hogy megmutassa, miért ő a legnagyobb showman és hogy a családja minél büszkébb legyen rá.
Robbie Williams gyerekei és házasélete
Robbie Williams és Ayda Field egy közös barátjukon keresztül ismerkedtek meg, majd 2007-ben elkezdtek randizni egymással. Amióta 2010-ben kimondták egymásnak a boldogító igent, vállt vállnak vetve küzdik le a nehézségeket. Szerintük a harmonikus házasság titka, hogy nincsenek egymás felé irreális elvárásaik és hogy rendszeresen néznek felnőtt filmeket.
A mindennapjaik leginkább a karrierjük és a gyerekeik körül forognak. Még arról is őszintén nyilatkoztak, hogy a szexuális életre már nem jut elég idő és energia. Ayda tavaly egy podcast vendégeként pimasz őszinteséggel vallott arról, hogy a négy gyerek, akikről nemrég fotókat is közöltek (Theodora „Teddy”, Charlton „Charlie”, Colette „Coco” és Beau) érkezése után a romantika náluk gyakorlatilag elköltözött a házból és az ágyuk "már csak egy közös munkaterület, amit akár pingpongasztallá is alakíthatnának, miközben ők külön sarkokba elkóborolva próbálnak aludni."
Robbie Williams, a szigorú apuka
Robbie Williams családja a sztárok között is különc, az énekes ugyanis híres szigorú nevelési elveiről. Nyilvánosan beszélt arról, hogy gyermekeik a repülőgépeken a turistaosztályon utaznak, míg ő és felesége az első osztályon. Ezzel azt szeretné megtanítani nekik, hogy az első osztály kiváltság, amiért meg kell dolgozniuk, és nem jár alanyi jogon a híres szülők miatt.
Angyalok és démonok ölelésében
Williams élete során számos függőséggel és pszichés problémával küzdött, a drogoktól kezve, az alkoholon át a gyógyszerekig. Saját bevallása szerint a 33. születésnapján adta magának a legnagyobb ajándékot azzal, hogy elvonóra ment, azóta tiszta. Korábban tesztoszteron-pótló terápiát is kapott, de függő személyisége miatt ezzel is fel kellett hagynia. Az utóbbi években egy újabb kihívásról, az ételfüggőségről is őszintén vallott, amely elmondása szerint néha nehezebben kezelhető, mint a korábbi szenvedélybetegségei. Ha van a házban édesség, ő nem tud megállni egy kocka csokinál: az egészet betolja. Korábban még Ozampicot is bevetett (amitől majdnem meg is vakult), hogy kordában tudja tartani a súlyát. Reméljük, azért a tortából hagy a gyerekeinek is.
