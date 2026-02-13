Hiába dobták ki a Take Thatből, így is a csúcsra jutott: Robbie Williams 52 éves lett

Míg te a péntek 13-át a takaró alá bújva próbálod túlélni, addig Robbie Williams éppen ezen a napon ünnepli a születésnapját, a tortája tetején 52 darab gyertyával, de legalább 15-öt simán letagadhatna. Az egykori fenegyerek már lezárta a rock’n’roll korszakát és a drogproblémák helyett ma már leginkább a gyereknevelés kihívásaival küzd.

Robbie Williams 52 évesen is a legagyobb showman.

Forrás: Getty Images Europe

Amit tudnod kell az 52 éves Robbie Williamsről Péntek 13-án született és ezt tekinti élete legnagyobb szerencséjének.

Saját életrajzi filmjében azért majom mert néha állatkerti látványosságnak érezte magát.

Gyerekeit turistaosztályon utaztatja, hogy megtanítsa nekik a munka értékét.

Sosem szerzett jogosítványt mert tizenhat éves kora óta sofőrök hordják.

A legnagyobb slágerét mindössze húsz perc alatt dobta össze egy kávé mellett.

A sors fura tréfája, hogy éppen a szerencsétlenség napján született ez a stoke-i srác, aki aztán alaposan felforgatta a popipart. Senki nem gondolta volna a Take That idején, hogy ez a szemtelen kölyök túléli saját magát, azután, hogy pszichés, drog- és alkoholproblémái miatt kirakták a fiúcsapatból. Máig tartó, sikeres szólókarriert épített és egy CGI-majom képében vonul be a mozitörténelembe.

A Take That sztárja, Robbie Williams

Forrás: Hulton Archive

Robbie Williams 1974. február 13-án, pénteken született. Bár sokan babonásak ezzel a nappal kapcsolatban, ő a szerencsenapjának tekinti. Karrierjét édesanyjának, Janetnek köszönheti, aki titokban jelentkeztette fiát a Take That válogatójára, miután hallotta őt otthon énekelni. Robbie Williams fiatalon került a showbizniszbe, hiszen mindössze 16 éves volt, amikor a fiúbanda tagjaként világhírű lett, és azóta sem sikerült neki (vagy nekünk) szabadulni ettől a pimasz, kisfiús sármtól, amivel mai is milliók szívét dobogtatja meg. 1995-ben drog- és alkoholproblémái miatt kirakták a csapatból, majd szólókarrierbe kezdett, ami elsőre nem ígérkezett sikeresnek. Már éppen szerződést akart bontani a kiadója vele, amikor egy kávé mellett megírta az addigi legsikeresebb számát, az Angelst, ami meghozta számára a világsikert.