Megszólaltak András új szomszédai: Sandringham felbolydult, a helyiek méltatlankodnak

András, York volt hercege beköltözött ideiglenes sandringhami otthonába. Az Epstein-akták tartalma a környéken lakókat sem hagyja hidegen, van, aki tart a rossz szomszédságtól, más úgy véli, amíg nem mondták ki, hogy bűnös, nem szerencsés ítélkezni.

Andrew Mountbatten-Windsor jelenleg a Wood Farmon él Sandringhamben, miután el kellett hagynia windsori otthonát, a Royal Lodge-ot. Bár III. Károly király az Epstein-akták nyilvánossá tétele után nyilatkozatot adott ki, hogy támogatja a rendőrséget minden olyan vizsgálatban, amely kegyvesztett testvérét és annak a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatát érinti, továbbra is menedéket biztosít Andrásnak a magántulajdonában lévő birtokon. A helyiek reakcióiról a közeli kocsma tulajdonosa beszélt és néhány szomszéd is megszólalt. 

Az Epstein-akták tartalma miatt botrányba keveredett András új szomszédai megszólaltak.
Forrás: Getty Images Europe
  • Andrew Mountbatten-Windsor a Wood Farmon él Sandringhamben, ahol korábban Fülöp herceg élt visszavonulása után.
  • Beköltözése megosztja a helyi lakosokat.
  • A Black Horse Inn tulajdonosa megosztottságról beszélt.
  • Vannak, akik szerint ez nem igazi száműzetés.
  • Végleges otthonát a Marsh Farmot felújítják.

Az Epstein-akták miatti nyomozás eredménye nyugtalanítja a helyieket

Az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala következtében Andrew Mountbatten-Windsornak jóval lejjebb kell adnia az életszínvonalából. Sőt, ha a nyomozás bebizonyítja, hogy államtitkokat szivárogtatott Epsteinnek, akár börtönbe is kerülhet. A Sandringhamhez közeli Black Horse Inn tulajdonosa részletesen beszélt arról, milyen a hangulat a faluban András érkezése óta. Amikor arról kérdezték, hogyan reagáltak a helyiek, így fogalmazott: „Fele-fele arány van, egyesek felháborodnak az egykori és a lehetséges viselkedésén, mások szerint azonban még nem ítélték el, és ártatlannak kell tekinteni, amíg be nem bizonyosodik a bűnössége. Én valahol a kettő között foglalok állást.”

A Black Horse a sandringhami Szent Mária Magdolna templom közelében található, ahol a királyi család minden évben részt vesz a karácsonyi istentiszteleten. „Néhány királyi családtag is betér hozzánk, mivel nagyon közel vagyunk Sandringhamhez, a templom a szomszédban van. Edward herceg is volt már párszor nálunk, de a jelenlegi helyzetben nem tudom elképzelni, hogy András idejöjjön, bár nekünk az ő pénze sem büdös” − nyilatkozta a tulajdonos. 

Úgy vélik, ez nem valódi száműzetés

Egy héttel az átköltözés után riport készült a helyiekkel és többen aggodalmukat fejezték ki András miatt. „Megdöbbentem. Ha kitaszított, és a birtokon él, akkor mégsem kitaszított, ugye?” − idézi a Hello! a a 83 éves Abraham Bruint. Egy másik helyi lakos hozzátette: „Biztos itt is luxusélete lesz, összetörik magukat, hogy kiszolgálják.” András új otthona, a Marsh Farm több felújításon esett át: biztonsági kerítést szereltek fel és kábeltévét telepítettek. Addig a közeli Wood Farmon él, abban az ötszobás házban, ahol korábban Fülöp herceg töltötte idejének nagy részét, miután 2017 augusztusában visszavonult a közélettől.

