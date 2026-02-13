Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 13., péntek Ella, Linda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
lakberendezési stílus pihenés otthon
Life
2026.02.13.
A lakásunk berendezése sokkal több dologra hatással van, mint azt elsőre hinnénk. Hiszen onnan indulunk el reggel és oda érünk haza munka után, így az egésznapos hangulatunkat is befolyásolhatja. Mutatjuk a legjobb lakberendezési tippeket, hogy a lakásod jó energiákkal töltsön fel.

Bár arányaiban úgy tűnhet, hogy kevés időt töltünk naponta az otthonunkban, mégis alapjaiban határozza meg hogylétünket. És itt most nem csak a tisztaságra vagy az illatokra gondolunk. Az is sokat számít, hogy milyen a világítás, milyen színűek a falak vagy épp van-e "digitális detox" zóna, azaz olyan hely, ahol nincs se tévé, se számítógép. Ezek ugyanis nagyban hatnak a pihenésünkre és arra, mennyire leszünk szellemileg fáradtak. Mutatjuk a legjobb lakberendezési tippeket, amikkel a te otthonod is olyan lesz, mintha elutaztál volna egy hosszúhétvégére feltöltődni. 

Harmonikus lakberendezés a nappaliban egy asztalon, teával és könyvvel
Az egyik legfontosabb lakberendezési trükk a színek megfelelő kiválasztása és harmonizálása. 
Forrás: Shutterstock

Energiaboost lakberendezés: ezekkel a trükkökkel tényleg feltölt majd a lakásod

Ha mostanában fáradt vagy és kimerültnek, enerváltnak érzed magad, annak ellenére, hogy eleget alszol és az egészséged is rendben van, akkor figyelj! Lehet, hogy a lakásod berendezése a ludas. 

Bár nem is gondolnánk rá, de az otthonunk hangulata tényleg befolyásolja a fáradtságunkat és a pihenésünket. Ha nem jól van berendezve, igazi energiavámpír is lehet. 

Mutatjuk a legjobb lakberendezési praktikákat, amiket bevetve a lakásod nemcsak egy hely lesz, ahol alszol, hanem egy igazi otthon, ami feltölt, kapcsolódik hozzád és hazaszólít. 

1. Technológiamentes zóna

A mai kor embere digitálisan annyira túl van telítődve, hogy már vágyik a detoxra az otthonában is. Így sokan elkezdtek technológiától mentes zónákat kialakítani a lakásukban. Legyen az egy olvasósarok, egy tévé nélküli hálószoba vagy étkező, nagyon jó hatással van a szervezetre, ha nem éri minden szobában kékfény. 

2. Színek

2026 lakberendezési trendjei szerint a minimalizmusnak leáldozott, így a fehér-szürke kombinációt elfelejthetjük. Ez azért is jó hír, mert az idegrendszernek és a szemünknek is sokkal nyugtatóbbak a lágyabb színek. 

Idéntől a kávé, a természet ihlette krémszínek és a mély, meleg színek veszik át a főszerepet, ami meghitt, pihenéshez ideális hangulatot teremt.

Ez nemcsak a falakra igaz, de a textilekre és a kiegészítőkre is. Gondolj csak a japán lakberendezésre, ami híres a nyugalomról: természetes anyagok és világos krémszínek uralják, ami a lelkünkbe is nyugalmat hoz.

meghitt nappali, sok lámpával
A több helyről jövő fényforrás sokkal meghittebb hangulatot hoz létre, mint a nagy mennyezeti világítás. 
Forrás: Shutterstock

3. Világítás

A vakítóan fehér falaknál már csak a hidegfényű izzók teremtenek jobban kórházi hangulatot, így ezeket felejtsük el otthon. Ha nem akarjuk, hogy úgy érezzük magunkat, mintha a sürgősségi várójában lennénk, akkor válasszunk melegfényű világítótesteket, amik a szürke, téli napokon is vidámságot csempésznek a lakásba. A melegfény ráadásul sokkal jobban kedvez a szemnek is. 2026 egyik trendje az erős mennyezeti lámpák hanyagolása lesz, helyette jönnek a falilámpák, az állólámpák és a kis asztali lámpák, szigorúan melegfénnyel, így a világítás réteges és otthonos lesz. 

Ezeket a lakberendezési tippeket megfogadva sokkal szívesebben érünk majd haza és tartózkodunk otthon, hiszen a lakás hangulata sokkal vidámabb és pihentetőbb lesz. Erre pedig nagy szükségünk van a fárasztó hétköznapokban. Hiszen annyi stresszforrást nem tudunk befolyásolni az életünkben, a lakásunkat viszont mi irányítjuk. Formáljuk olyanná, ahová hazaérni olyan, mintha töltőre raknának minket. 

Ezeket a cikkeket olvastad már?

Kimondjuk: 5 lámpatípus, amivel 2026-ban átléped az ízléstelenség határát

Ha még jövőre is szeretnél vendégeket fogadni, azonnal cseréld le, ha ilyen lámpa díszíti, vagy inkább pusztítja az otthonod!

A Szívek szállodája sztárja olyan nappalit villantott, ami minden könyvkedvelő álma − FOTÓ

Ez nem a Szívek szállodája, pedig legalább olyan otthonos, mint Lorelai Gilmore nappalija. A karaktert megformáló Lauren Graham engedett bepillantást a kis nyugiuckójába.

Nem kell Kapu Tibornak lenni ahhoz, hogy űrhajósnak érezd magad: a space age stílusú nappali a menő

A space age stílusú nappali a menő, ezzel te is megteremtheted a futurisztikus-csillagközi életérzést otthon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu