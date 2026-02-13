Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 13., péntek Ella, Linda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ismerkedés

Randizz úgy, mit egy Bridgerton! Hódít a storybooking randitrend

Northfoto - Netflix
ismerkedés Bridgerton család Bridgerton
Pópity Balázs
2026.02.13.
A sorozat sikere pontosan abban rejlik, amire a mai rohanó világban a legjobban vágyunk: a lassú, feszültséggel teli egymásra találásra. Itt minden érintésnek súlya van, és a szavak mögötti tartalom fontosabb, mint a filterek az Instán. Nem is csoda, hogy a storybooking randi trendet is a Bridgertonnak köszönhetjük.

A Bridgerton család nemcsak a fűzőket és a kristálycsillárokat hozta vissza a divatba, hanem a hagyományos udvarlást is, ahol egy jól irányzott pillantás felér egy szerelmi vallomással. Ha te is a sorozat bűvöletében élsz, itt az ideje, hogy a randizást ne túlélő túraként, hanem a társasági szezon legfontosabb eseményeként kezeld.

Egy viktoránus ruhába öltözött párocska lesi a laptopon, hogy mi az a Bridgerton stílusú storybooking trend.
Bridgerton stílusú storybook tréninget tervezel? Így csinálhatod meg!
Forrás: Shutterstock

Mit tanulhatsz a Bridgertonoktól a hódításhoz?

  • A szellemes szócsaták fontossága, mert az ész a legszexibb kiegészítő.
  • A titokzatosság megőrzése, hogy legyen miért izgulni a következő találkozásig.
  • Apró gesztusok ereje, egy kézzel írt üzenet vagy egy szál virág formájában.
  • A táncrend szentsége, azaz adjunk időt és struktúrát az ismerkedésnek.
  • A hírnév és a pletyka kezelése, hiszen Lady Whistledown szeme mindent lát.

A Bridgerton-univerzumban a randizás nem merül ki annyiban, hogy „átugrom hozzád Netflixezni”. Ott a tét mindig óriási, a díszletek pedig pazarok. A storybooking trend tulajdonképpen ezt az élményt hozza el a hétköznapjaidba: az érzést, hogy te vagy a főhős, aki megérdemli a romantikát.

Mi az a storybooking és mit csinál a Bridgerton családdal?

A storybooking trend visszahozza azt az elvárást, hogy az udvarlás újra esemény legyen és ehhez a Bridgerton család szolgáltatja a motivációt. A sorozat jelenetei segítségével visszahozhatod a randijaidba azt a fajta lassú, feszültséggel teli, teátrális udvarlást, ami már rég kiveszettnek tűnt. 

A sorozatban egyetlen pillantásnak nagyobb súlya van, mint három hétnyi chatelésnek. A cél a várakozás édes gyötrelme, a lassú építkezés. Ha Anthony Bridgerton, akit Jonathan Bailey formáz meg, képes volt évadokon át húzni az agyunkat, te is kibírod, hogy ne az első fél órában tudd meg a másik teljes élettörténetét. A titokzatosság szexi, a túlzott kitárulkozás meg... nos, az csak kínos. A storybooking lényegében a modern randizás esztétikai ráncfelvarrása, ahol tudatosan megkomponált, filmszerű fejezeteket gyártasz a saját szerelmi életedhez. Olyan, mintha csak egy könyvet írnál, amiben a főhős nem éri be a középszerrel. Csak ne felejts el szólni a randipartnerednek, hogy mit tervezel. 

A szemkontaktus, mint fegyver

Ha már unod, hogy az emberek többet bámulják a telefonjuk kijelzőjét, mint egymást, akkor el lehet lesni pár jelenetet a Bridgertonéktól, ahol egy báltermi séta alatt több feszültség generálódik, mint egy átlagos randin három óra alatt. Tanuld meg újra használni a tekintetedet; nézz a partnered szemébe úgy, mintha épp a jövőtöket akarnád kiolvasni belőle.

A szavak ereje

Anthony vagy Daphne sosem elégedett meg egy félvállról odavetett kérdéssel. A storybooking lényege a narratíva építése, ehhez pedig kellenek a szavak. Merj választékosan fogalmazni, dicsérd meg a másikat őszintén, és ne félj a mélyebb témáktól. A szellemes élcelődés és a játékos provokáció olyan fűszerek, amik nélkül a randi csak egy unalmas üzleti megbeszélés maradna.

Keresd meg a saját báltermedet

Nem kell hercegnői rang ahhoz, hogy fejedelmi módon érezd magad. Egy storybooking randin a körítés a lelkednek szól. Válassz olyan helyet, ami inspirál – legyen az egy múzeum csendes terme vagy egy elegáns cukrászda –, és viselkedj úgy, mintha minden mozdulatodat figyelné a felső tízezer. Ha te megadod a módját, a partnered is kénytelen lesz eldobni a hétköznapi álarcot, és belépni a te saját, romantikus történetedbe. Keress olyan helyet, ami önmagában is mesél: egy eldugott könyvtár, egy séta a várkertben vagy egy piknik a naplementében igan csak sokat tud adni a randihoz. Ha a környezet inspiráló, neked kevesebbet kell izzadnod a beszélgetés fenntartásán. Ráadásul egy szép háttér előtt te is szebbnek érzed magad, ez pedig sugározni fog rólad. 

Tetszett? Akkor ezek a cikkek is be fognak jönni!

Kiderült, kik a Bridgerton család legjobban fizetett szereplői: ennyit keresnek a Netflix sztárjai

A Bridgerton család sikere az évek során látványosan megdobta a szereplők gázsiját, miközben egyes mellékszereplők ma már többet keresnek, mint a főhősök.

Dugulj el, Eliose! Avagy a Bridgerton család 5 legidegesítőbb karaktere

A kosztümös filmek, sorozatok maníros hősei olykor önmaguk karikatúrái. Nincs ez másképp a Bridgerton család esetében sem.

Hihetetlen bakit szúrtak ki a Bridgerton negyedik évadában a szemfüles rajongók

Alig jelent meg a Bridgerton új évada, a rajongók máris kiszúrtak benne egy apró, ám annál beszédesebb bakit. A szemfüles nézők szerint az egyik jelenetben olyan tárgy tűnik fel, amelynek semmi keresnivalója nem lenne a 19. századi Londonban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu